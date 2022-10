Volleybalster Nika Daalderop weet wat haar te doen staat: ‘Ik wil meer het verschil maken’

Nika Daalderop in een aanvallende actie tegen de Belgische Silke Van Avermaet. Beeld ANP

Het WK volleybal is nog niet afgelopen, maar Nika Daalderop weet al precies wanneer ze moet beginnen bij haar nieuwe club in Istanbul. Ze kreeg een mail waarin de data keurig staan aangegeven: een schema voor als Nederland zondag strandt, een voor uitschakeling in de kwartfinale en zo verder naar de halve finale en finale. In het topvolleybalbestaan mag geen dag verloren gaan.

‘Er moeten vijf dagen zitten tussen het WK en de start bij de club’, legt de Amsterdamse glimlachend uit. ‘Dat is de afspraak tussen de bond en clubs, meer zit er echt niet in.’

Waar ze over een paar weken gaat wonen, weet ze niet. Ze heeft geen tijd gehad om naar Turkije te gaan sinds ze in juni tekende bij Vakifbank, de grootste club in het vrouwenvolleybal. Het WK in eigen land is nu belangrijker, de komende dagen vechten de Nederlandse volleybalsters voor overleving. Om de kwartfinale te halen moet gewonnen worden van enkele van de sterkste landen ter wereld. Daalderop weet dat dat zonder haar punten niet gaat lukken.

‘Ik voel wel dat er meer naar me wordt gekeken’, zegt ze over haar groeiende status. ‘Maar dat hoort erbij. Ik kan mezelf veel druk opleggen, maar van buitenaf merk ik dat niet per se.’

Daalderop (23) houdt het sowieso graag behapbaar, maakt haar rol liever kleiner dan groter. ‘Ik zou mezelf niet een ervaren speelster noemen’, zegt ze dan. ‘Ik ben pas zes jaar bezig.’ Haar grootste kracht? ‘Oei, dat vind ik moeilijk van mezelf te zeggen.’

Het past bij dit Nederlands team, dat geen absolute uitblinkers kent. Toch vormt Daalderop aan de linkerkant een onmisbaar tandem met aanvoerder Anne Buijs. Hun rechterarmen zijn een onmisbaar wapen in de Nederlandse aanval. De ene wedstrijd scoort de een de meeste punten, dan weer de ander. ‘Het leukste aan volleybal vind ik ook dat je het samen doet’, legt ze uit. ‘Op een training denk ik ook vaak: kunnen we geen zes tegen zes doen? Gewoon lekker een partijtje.’

Op die momenten heeft ze hetzelfde gevoel als een jaar of tien geleden. Een buurmeisje vroeg of ze een keer meeging en na die introductie in die sporthal in Amsterdam-West is ze niet meer gestopt met volleyballen. Stap voor stap is ze opgeklommen naar de top.

Na het behalen van haar gymnasiumdiploma vertrok ze op 17-jarige leeftijd naar een Duitse middenmotor. Via een topclub in Duitsland en een subtopper in Italië kwam ze bij Novara, waarmee ze de afgelopen jaren speelde voor de Italiaanse titel. Intussen lukt het haar al jaren om lange-afstandsrelatie te onderhouden met Bobby Schagen, de aanvoerder van het Nederlands handbalteam, die ze in Duitsland ontmoette.

Celeste Plak en Nika Daalderop verdedigen een aanval van Brittany Abercrombie van Puerto Rico tijdens de derde groepswedstrijd van het WK . Beeld ANP

‘Het is echt zoeken naar momentjes dat we elkaar kunnen zien’, zegt ze. ‘Gelukkig is de vliegverbinding tussen Duitsland en Turkije beter dan die met Italië, dus de afstand is langer, maar de reistijd wordt hopelijk beter.’

Getwijfeld heeft ze eigenlijk niet toen Vakifbank opnieuw aan de deur klopte. Twee jaar geleden vond ze zichzelf er niet klaar voor. Nu vond ze het vooral lastig om tegen Novara te zeggen dat ze ging vertrekken. ‘Ik ken daar natuurlijk iedereen en ik vind lastig om mensen teleur te stellen, maar uiteindelijk hoort dat erbij.’

Om informatie in te winnen belde ze met de gestopte international Lonneke Slöetjes, die vier jaar bij de club in Istanbul speelde. De Achterhoekse vertelde dat Vakifbank veel doet om een familiesfeer te creëren, maar ook dat coach Giovanni Giudetti elke dag het maximale eist.

‘Ik ken hem van het Nederlands team’, zegt Daalderop. De Italiaan was bondscoach van 2014 tot en met 2016, toen zij ook veel aan beachvolley deed. ‘Hij wilde me overhalen om voor de zaal te kiezen. Toen liet hij al blijken dat ik een goede speelster kon worden, maar ik weet dat het zwaar zal worden.’

In de zomer moest ze vanwege blessures rust houden, op dit WK speelt ze pas weer haar eerste wedstrijden. Nederland kende een stroeve start, maar de volleybalsters putten hoop uit de 3-1-winst van dinsdag tegen Argentinië, waarin ze het beste volleybal van dit toernooi lieten zien. Donderdagavond speelde Nederland tegen China. ‘Ik heb niet het gevoel dat ik in topvorm ben’, analyseert ze haar eigen spel. ‘Ik wil meer het verschil maken.’

Ze voelt dat ook dat nu van haar wordt gevraagd. ‘Het zit niet in me om het voortouw te nemen, maar ik leer dat meer te doen. Met de jaren krijg je een grotere rol, extra verantwoordelijkheid. Daar moet je je aan aanpassen.’ Ze stapt meer op teamgenoten af, spoort ze aan op de training, ze wil dat ze meer eisen van elkaar. ‘Er verandert nu ook weer niet zoveel’, relativeert ze meteen. ‘Ik doe mijn best en uiteindelijk gaat het gewoon om volleyballen, dat vind ik het leukst om te doen.’