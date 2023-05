Volleybalster Nika Daalderop heeft na achtbaanseizoen nog één doel: de Champions League winnen

Nika Daalderop (rechts) vorig jaar in de WK-wedstrijd tegen Brazilië. Beeld Koen van Weel / ANP

Als Nika Daalderop in Nederland naar de kapper gaat, krijgt ze soms de vraag wat ze voor werk doet. ‘Ik ben volleybalster’, zegt ze dan. Standaard is de reactie die volgt: ‘O, en wat doe je erbij?’ In Turkije krijgt de 24-jarige profspeelster van Vakifbank die vraag nooit. De club uit Istanbul is een van de beste ter wereld – en misschien wel de beste: zaterdag speelt ze de finale van de Champions League in Turijn.

Toen Daalderop voor het eerst het grote sportcomplex betrad, dat volledig is ingericht op volleybal, keek ze haar ogen uit. ‘Overweldigend. Leuzen op de muur met inspirerende quotes. En alles wat je nodig hebt, is er.’ Bovendien werkt ze er met volleybalgrootheid en voormalig bondscoach van Nederland Giovanni Guidetti.

Vijf keer eerder won Vakifbank de Champions League. Een jaar geleden voor het laatst, maar voor de lange buitenaanvaller (1.90 meter) wordt het haar eerste finale op het allerhoogste niveau. Deze keer is het toevallig een volledig Turkse finale: tegenstander is Eczacibasi, ook uit Istanbul. Daalderop: ‘De finale, daar droom je natuurlijk van. En als je bij zo’n team gaat spelen als Vakifbank, weet je dat er een grote kans is dat je het kunt halen.’

Maar het is ook de club waar Daalderop aanstaande maandagavond weer vertrekt. Of ze in Turijn wint of verliest: ze zal terugvliegen naar Istanbul, de vier koffers pakken waar ze ooit mee arriveerde, en het appartement afsluiten dat de club voor haar regelde. Er wacht een nieuwe club in Italië, slechts een klein jaar na haar vorige overstap. Welke club, dat mag ze nog niet zeggen. Dat moet de club bekendmaken.

‘Vier seizoenen ineen’

‘Ik heb een rollercoaster van een seizoen gehad’, zegt Daalderop telefonisch een paar dagen voor de finale. ‘Voor mijn gevoel waren het vier seizoenen ineen.’ De eerste periode na haar aankomst kampte Daalderop met blessures. Heupklachten, waarvoor ze na lang tobben uiteindelijk een behandeling vond. De eerste training ging ze door haar enkel. Richting het einde van het seizoen kreeg ze een slepende buikspierblessure. Daarnaast was er ‘gedoe bij de club’ en een verwoestende aardbeving in het zuiden van het land.

Istanbul ligt ver van het epicentrum, van de beving zelf was niets voelbaar. ‘Maar je merkt aan alles en iedereen om je heen dat er iets heel heftigs is gebeurd. Alles lag stil, uiteraard ook de competitie. Wij hebben als team zoveel mogelijk geld en spullen gedoneerd om te helpen.’ Ook moest Daalderop snel verhuizen; het appartement dat ze door de club toebedeeld had gekregen, bleek niet aardbevingproof. ‘Daarna werd het gek: dan gaat de competitie weer door, hoe hard dit ook klinkt. En terwijl vlakbij in hetzelfde land een grote ramp is gebeurd, staan wij in een hal een balletje te slaan.’

Het ‘gedoe’ bij de club slaat op de mindere periode in de eerste maanden van het nieuwe jaar. ‘We hadden een dip, het liep niet. En de bazen besloten om niet door te gaan met iedereen die nieuw is.’ Spijtig, vindt Daalderop, want nu iedereen meer aan elkaar gewend raakt, loopt het wel.

‘Wat ik ook hoor van andere speelsters: iedereen die nieuw komt bij Vakifbank heeft even tijd nodig, omdat het zo overweldigend is hier. Er plakt een label aan deze club. Het is moeilijk te omschrijven wat dat is, maar het is hier speciaal.’ Ze was graag gebleven. Guidetti zou graag langer met haar werken, liet hij weten. Elk jaar van club veranderen is bovendien vermoeiend. ‘Maar het is zoals het is. En nu heb ik ook wel weer zin om naar Italië te gaan.’ Zo werkt het professionele volleyballeven nou eenmaal.

Hooligans in de hal

Als 17-jarige vertrok Daalderop na het halen van haar gymnasiumdiploma naar Duitsland. Ze verhuisde meermaals van club en van land; ze ging naar Italië en vervolgens dus naar Istanbul. In Turkije wordt volleybal anders beleefd dan op andere plekken, weet ze nu. ‘Als je slecht speelt, word je uitgescholden. Speel je goed, dan ben je de beste.’ Het meest fascinerend vond ze volleyballen tegen Fenerbahce, waar hooligans van het voetbal op afkomen. ‘De hal zat helemaal vol. Fluiten, schreeuwen, leuzen zingen, roepen naar speelsters.’ Lachend: ‘Ik versta het natuurlijk niet, maar het was niet positief bedoeld, begreep ik wel.’

Tegelijkertijd is de aandacht voor haar sport vaak positief in Turkije. Gaat ze in Istanbul over straat, dan wordt ze altijd wel door iemand herkend. Ongemakkelijk soms, maar ook opmerkelijk. De keren dat haar dit in Amsterdam gebeurde, de stad waar ze opgroeide, zijn op een hand te tellen.

Zaterdag richt Daalderop zich op een rol als invaller. Haar buikspierblessure hield haar op de belangrijkste momenten aan de kant. De buitenaanvaller die haar verving deed het zo goed, dat zij nu standaard de wedstrijd start en Daalderop langs de kant op haar beurt wacht. ‘Voor mezelf jammer. Je wilt het liefst natuurlijk de wedstrijd beginnen en goed spelen, maar ik hoop gewoon dat er nog meer van die kansen komen in mijn carrière. En als het nodig is, hoop ik goed in te vallen.’