Volleybalster Laura Dijkema ontvluchtte Rusland: ‘Ik wist niet waar ik goed aan deed’

Laura Dijkema speelt een set-up bij het Nederlands team. Beeld EPA

Het volleybalseizoen met de nationale ploeg, met de Nations League en de voorbereiding op het WK in eigen land, komt voor Laura Dijkema als een zegen. De afgelopen maanden stond haar leven op zijn kop door de Russische inval in Oekraïne, waardoor ze haar club in Sint-Petersburg moest verlaten. Bij Oranje kan ze de chaos even vergeten.

Dijkema zal de dag dat de oorlog uitbrak nooit vergeten. Op 24 februari werd ze wakker met een stortvloed van berichtjes uit Nederland. ‘Lau, gaat het wel goed, ben je wel veilig’, vroegen vrienden. Ik zag de pushberichten van de NOS op mijn telefoon en vroeg me af waar ik nu weer in beland was. Ik zat daar in mijn bubbeltje. Dat is heel gek, op straat zag je er niks van.’

In Sint-Petersburg, de plek waar Dijkema het afgelopen seizoen speelde nadat ze in 2021 kampioen was geworden met Lokomotiv Kaliningrad, leek het een dag als alle andere. Dijkema had kaartjes voor het kunstmuseum Hermitage, ze zou er met een Russische teamgenoot naartoe gaan. ‘We liepen daar met een raar gevoel rond. Ze was erg bedroefd. ‘Dit zou wel eens een van de laatste gelukkige dagen in mijn leven kunnen zijn’, zei ze. Zij voelde dat alles zou veranderen.’

Terwijl het nieuws over de bombardementen via Dijkema’s telefoon binnenkwam, ging de nationale competitie in Rusland gewoon door. Een dag na de inval speelde de 32-jarige Nederlandse nog een uitwedstrijd tegen Moskou. Het bleek voorlopig haar laatste duel voor Leningradka.

Stressvol

Na dringend advies vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken om Rusland te verlaten vloog Dijkema in overleg met de club naar huis. Twee ploeggenoten zetten haar af op het vliegveld. Vier dagen na de uitbraak van de oorlog kwam ze aan in Nederland. Er staan nog twee koffers in Sint-Petersburg. ‘Het was heel stressvol. Ik wist niet waar ik goed aan deed. Het was toen al moeilijk om het land te verlaten vanwege alle sancties vanuit het Westen. Ik was bang dat ik niet meer terug naar Nederland kon.’

Dijkema is verplicht terug te gaan naar Rusland, omdat ze contractuele verplichtingen heeft. Maar het is onduidelijk of ze nog wel een visum kan krijgen. Samen met sportadvocatenkantoor Cresta probeert ze duidelijkheid te krijgen van de club. ‘Ik heb geen salaris meer ontvangen sinds ik ben vertrokken. Ik weet niet hoe de club me kan betalen. Ik kan ook niet bij mijn geld daar, ik ben nu aan het uitzoeken hoe ik dat naar Nederland krijg. De Nederlandse autoriteiten adviseren nog steeds het reizen naar Rusland uit te stellen of er helemaal niet heen te gaan. Los daarvan is de oorlog natuurlijk een probleem voor mij. Ik maak me ook zorgen over de nieuwswetten over sociale media daar.’

De internationale volleybalbond FIVB was terughoudend in het veroordelen van de inval. Pas na internationale druk werd het WK voor mannen in het najaar uit Rusland weggehaald. De bond heeft geen transfervrije overstap geregeld voor buitenlandse sporters die hun geld in Rusland of Oekraïne verdienen, zoals wereldvoetbalbond Fifa wel deed.

Persoonlijk verlies

Om fit te blijven trainde Dijkema de afgelopen maanden mee met de Italiaanse club Busto Arsizio, waar twee spelverdeelsters geblesseerd waren. Dijkema speelde een aantal oefenwedstrijden met Oranje en volgt de eerste duels in de Nations League van deze week in Turkije op afstand. Ze heeft na stressvolle jaren meer rust nodig en sluit bij het tweede toernooi in Brazilië aan. Dijkema verloor in 2020 binnen vier maanden tijd haar moeder en oma.

Er is nog steeds contact met haar Russische teamgenoten. Dat gaat moeizaam, zij krijgen propagandanieuws mee. Het onderwerp oorlog wordt vermeden. ‘Ik snap hun houding ook wel. Ze kunnen de straat wel op, maar dan lopen ze het risico dat ze gearresteerd worden.’

De keuze voor Rusland bracht meer vreemde taferelen. Toen Dijkema anderhalf jaar geleden midden in de coronapandemie naar haar eerste club ging in Kaliningrad, moest ze te voet de grens over. Er was vanwege corona geen vliegverkeer mogelijk, dus probeerde ze via Polen het land in te komen. Maar de Poolse taxi mocht de grens niet over, anders moest de chauffeur in quarantaine. ‘Ik werd drie kilometer voor de grens gedropt in een soort niemandsland met twee grote koffers en een rugtas. Liep ik daar op een enge weg in het donker langs van die naaldbomen. Ik dacht echt: in wat voor slechte film ben ik nu weer beland?’

Om mensen te vertellen over de avonturen in haar leven maakte Dijkema samen met collega’s en vriendinnen Maret Grothues, Robin de Kruijf en Myrthe Schoot vanuit Rusland, Italië, Griekenland en Nederland in coronatijd de volleybalpodcast Over de top. De eerste aflevering voor het nieuwe seizoen is alweer opgenomen. Dijkema deelt haar ervaringen ook binnen Oranje, waar ze een van de routiniers is in de verjongde ploeg. Met de Nederlandse vrouwenploeg won de 1,84 meter lange speelster zilveren medailles bij de EK’s van 2015 en 2017 en op de Spelen van Rio in 2016. Bij het WK in 2018 werd ze vierde. Ze hoopt dat resultaat dit najaar te evenaren bij het WK in eigen land.

Op 23 september speelt de nationale ploeg de eerste wedstrijd in het Gelredome tegen Kenia. ‘Ik voel me soms een omaatje tussen de jonge meiden. Ze zijn gelukkig goed getraind, maar het niveau is nog niet wat het moet zijn. Als een pass niet precies bij mijn handen terechtkomt, haalt dat alle ritme uit het spel. Ik kan dan best wel dwingend zeggen dat het beter moet.’