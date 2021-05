Volleybalster De Kruijf vervolmaakt met de Champions League haar palmares

Imoco Conegliano viert feest. De volleybalploeg won zaterdag de Champions League. In het midden op de achterste rij Robin de Kruijff. Beeld Foto Getty Images

De prijzenkast van Robin de Kruijf uit Houten werd zaterdag nog eens royaler en rijker gevuld. De 29-jarige volleybalster won met haar Italiaanse club Imoco Conegliano het Europese clubkampioenschap, de Champions League. Twee jaar geleden werd De Kruijf met die ploeg al wereldkampioen bij de clubteams.

Op de hoogste prijs in Europa moest de ‘mid’, zoals haar positie in volleybal heet, best lang wachten. In de Champions League kwam De Kruijf door de jaren heen aan drie zilveren en twee bronzen medailles. Aan de vooravond van de superfinale in Verona – één wedstrijd, geen halve finales – hield ze de boot af toen voorspeld werd dat de ploeg met wereldster Paola Egonu in haar midden ongetwijfeld de hoofdprijs van het publiekloze seizoen zou gaan binnenhalen.

De Kruijf, met het Nederlands team in 2009 en 2015 de verliezende ploeg in een Europese finale, wilde niets als vanzelfsprekend beschouwen. Haar Imoco moest het opnemen tegen Vakifbank, de Turkse topploeg van coach Giovanni Guidetti. Daar speelde De Kruijf ook twee seizoenen (2014-2016) en in Nederland is meer dan goed bekend dat de extraverte Italiaan Guidetti als coach een tovenaar is. Hij werkte in de vorige olympische cyclus met het Nederlands vrouwenteam dat onder zijn mentale aandringen in Rio tot de laatste vier doordrong.

Zweedse hamer

In Istanbul heeft Guidetti de spelverdeler en middenspeler van wereldkampioen Servië tot zijn beschikking, Maja Ognjenovic en Milena Rasic. Zijn diagonaal is een Zweedse hamer, Bella Haak. Met de Braziliaanse Gabi en de Amerikaanse Bartsch dirigeerde de Italiaan zaterdag een internationaal gezelschap dat tweemaal een voorsprong (1-0, 2-1) nam in de eindstrijd der giganten.

Imoco maakte tweemaal gelijk, waarna de vijfde set werd beslist door de kwaliteit van hardhitter Egonu, spelverdeler Joanna Wolosz, een Poolse, en de stabiele inbreng van De Kruijf. Tot die vijfde set was de oogst van Egonu, een jumper die van een trampoline lijkt te komen, wankelmoedig. Zij stond qua aanvalspunten gelijk met Haak, 30 om 30, maar sloeg rare missers. In die vijfde set maakte Egonu dat allemaal goed, met negen punten, Haak slechts drie.

Vijfde kill-block

Op 6-6 plaatste De Kruijf haar vijfde kill-block op een smash van de Zweedse. Daarna zorgde zij voor de break naar 9-7, met een supersnelle steekbal door het midden. De afstemming met Wolosz was volgens De Kruijf in de play-offs om de Italiaanse (gewonnen) titel matig geweest. In Verona bleek die op het juiste moment in orde.

Egonu zorgde na 10-10 voor 11-10, 12-10, 13-10. Bij 14-10 waren er vier matchpoints voor de Italiaanse ploeg. Bij wedstrijdpunt 3 sloeg Egonu de bal over de achterlijn, maar via een challenge, een video-herhaling met een complete jury, bleek een vinger van de blokkerende Haak getoucheerd: 22-25, 25-22, 23-25, 25-23, 15-12.

De titel was binnen. De coach, Davide Santarelli, huilde tranen van geluk. Hij droeg het succes op aan zijn moeder. De Kruijf, best wel rustig in haar reacties, kon vaststellen dat zij elf punten achter de naam had gekregen: 6 aanvalspunten en 5 directe blokpunten. Daarmee was ze tweede in het wedstrijdklassement. Egonu was eerste, met 41 punten liefst. Maar zes punten verwijderd van haar Italiaanse record van enkele weken geleden: 47.