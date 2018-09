Volleybalmannen verhuizen voor WK naar Italië, en treffen ook Italië in tweede ronde

Het Nederlands volleybalteam moet voor de tweede ronde van het WK van Bulgarije naar Italië verhuizen. Dat is het gevolg van de tweede plaats die Nederland in zijn poule (B) uit de eerste ronde veroverde. Er was vooraf gerekend op een klassering als vierde. In dat geval zou het mannenteam van coach Gido Vermeulen in Bulgarije zijn gebleven.

Jeroen Rauwerdink in aktie in de oefeninterland tegen Argentinië. Foto Jiri Buller

Door de resultaten op de slotdag van de eerste ronde – Brazilië won van China en Frankrijk versloeg Canada – kon Nederland zich in speelstad Ruse de ware stuntploeg van de eerste ronde noemen. Die werd het door vier zeges, waaronder sensationele uithalen tegen olympisch kampioen Brazilië (3-1) en Nations League-finalist Frankrijk (3-2).

De eerste plaats viel dinsdag, door een beter setquotiënt, toe aan Brazilië dat evenveel zeges (4) en punten (11) als Nederland veroverde. Frankrijk behaalde ook elf punten, maar won slechts drie duels in de eerste ronde. Uit vier poules gaan telkens vier ploegen door naar de tweede ronde die ook in vier groepen wordt betwist. De punten uit de wedstrijden tussen die topvier gaan mee naar het WK-vervolg.

Nederland treedt in Milaan aan tegen gastland Italië dat minimaal zes (mogelijk negen) punten meeneemt naar ronde 2. Andere tegenstanders voor de Lange Mannen zijn Servië (of Rusland) en Finland. Het wedstrijdschema wordt door tv-maatschappijen bepaald.

Uit de vervolgronde, die komend weekeinde in drie dagen wordt gespeeld, gaan zes ploegen door naar de derde ronde in Turijn: de vier groepswinnaars plus de twee beste nummers twee. Daarna volgen in de Fiat-stad nog eens de halve finales, de wedstrijd om brons en de finale. Het land dat zondag 30 september wereldkampioen wordt, heeft dan twaalf wedstrijden gespeeld. Polen is titelverdediger; Brazilië de wereldkampioen van 2002, 2006 en 2010. Nederland kwam nooit verder dan WK-zilver, in 1994.