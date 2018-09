Volleybalmannen kunnen mee op topniveau: ‘De structuur van jullie spel deugt’

De Nederlandse volleyballers zijn terug van weggeweest. Ze eindigden het WK met een negende plaats, net als de vorige keer in 2002. Er was veel lof: ‘Jullie spel is goed.’

Aanvoerder en uitblinker op het toernooi Nimir Abdelaziz. Foto Jiri Buller

De vierde set van de achtste WK-wedstrijd was er net één te veel. De Nederlandse volleybalploeg, ouderwets omschreven als De Lange Mannen, kon in de laatste interland uit de tweede ronde geen energie meer in zijn spel stoppen. Het grote duel met gastland Italië inspireerde en motiveerde, maar uiteindelijke detoneerde het in de opmerkelijke revival van de nationale volleyballers.

Het werden boogballen in plaats van smashes, zelfs van uitblinker Nimir Abdelaziz. Het conditionele verval was zondagavond laat na dertig sets 15 uur springen, duiken en slaan niet meer te stuiten. De 31ste set, met 15-25 verloren, was de slechtste van een lang en zwaar toernooi, waarin eindelijk weer een positieve beoordelingen de boventoon voerden.

‘Jullie spel is goed’, sprak de Russische assistent-coach Sergio Busato zaterdag tegen de Nederlandse technisch directeur Joop Alberda, toen hij buiten een sigaretje ging roken. Rusland had net gewonnen van Italië en Nederland had in vier sets Finland van het veld geslagen. ‘De structuur van jullie spel deugt’, aldus Busato.

De toonaangevende Italiaanse sportkrant Gazzetta dello Sport gaf Nederland na de eerste ronde de derde plaats in de waardering. De verenigde Staten kreeg een 8,5, het eigen Italië een 8 en Nederland, de stuntploeg die olympisch kampioen Brazilië en Nations League-finalist Frankrijk onderuithaalden, kreeg een 7,5.

Toen zondagavond laat een beoordelingscijfer werd gevraagd aan Henk-Jan Held, de in Italië wonende olympische kampioen van 1996, gaf die een 7. Na de gewonnen eerste set tegen de Italianen waarschijnlijk Nederlands beste set van het hele toernooi had Held, analist voor de Italiaanse tv (RAI 2), aan een 8 gedacht.

Door de ondergrens

Het verval, met een compleet onnodig weggeven voorsprong van zes punten in set 3, was Held ook lelijk tegengevallen. ‘Een aantal spelers mist dan de handigheid die Italianen wel hebben. Dan gaan ze door hun ondergrens. En die moet omhoog. Het Nederlands team komt grote wedstrijden tekort. Ze hebben geoefend tegen de grote landen, Italië, Brazilië en Frankrijk, maar dat is oefenen, hè. De grote potten als op dit WK, dat geeft de ervaring.’

Held, een jaar op rust als volleybalcoach, kon verder niet anders dan het Nederlands team complimenteren. ‘Ze hebben de wedstrijden gewonnen die ze moesten winnen, tegen China, Egypte en ook Finland. En ze hebben twee fantastische resultaten geboekt, tegen Brazilië en Frankrijk. Belangrijk is dat er eindelijk weer eens positief over het Nederlands mannenvolleybal wordt gesproken. Dat hebben deze jongens wel voor elkaar gekregen.’

Op de speelvloer wilde bondscoach Gido Vermeulen na de verloren (achtste) wedstrijd, 1-3 tegen Italië, vooral wijzen op de vijf duels die zijn team wél naar zich toegetrokken had. De nederlagen tegen Canada en Rusland waren te verdragen geweest. Die andere teams waren beter. Het verlies tegen Italië, dat met de tweede zes op het veld stond, was feitelijk onverdraaglijk. Want zeer onnodig.

Hoe dan ook, na zestien jaar terug op het hoogste niveau, als nummer 21 van de 24 deelnemende WK-landen ingeschaald en dan als negende finishen. Vermeulen mocht er terecht lovend over spreken. De Lange Mannen wezen op Twitter op hun vijf zeges: tegen de nummer 1 van de wereld, de nummer 9, de nummer 13, 18 en 20 van die wereldranglijst. Nederland stond voor WK 25ste en zal gaan stijgen.

Moordend schema

Vermeulen zelf: ‘De eerste set tegen Italië laat zien dat we dik meekunnen op dit niveau. We kregen het stadion hier aardig stil. Maar sommige spelers waren aan het eind gewoon op.’

Het moordende schema van vier en drie wedstrijden zonder rustdag ertussen had de veertien Nederlanders uitgeput. De oogst was evenwel goed geweest, sprak Vermeulen die zijn contract met de volleybalbond Nevobo nog moet verlengen.

‘We hebben nu als nummer 9 van dit WK een sloot punten gehaald. Volgend jaar hebben we een poule plus een kwartfinale van het EK in eigen land. De droom is dat we bij de laatste vier komen. Daarvoor hebben we het toernooi naar Nederland gehaald. De punten van dat EK en dit WK zorgen dat we weer mogen meedoen in de olympische kwalificatie. Vergeet niet, we zijn straks alweer zestien jaar weg van het olympische podium’, aldus de coach.