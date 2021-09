Volleybalmannen houden lange gelijke tred met Europees kampioen, maar verliezen geflatteerd

Nederlands blok tegen de Servische aanvaller Marko Ivovic. Beeld EPA

Maar Wouter ter Maat serveerde de bal met hoge snelheid buiten de Servische lijnen. Even later maakte Uros Kovacevic er met een ferme knal een einde aan. Het EK eindigde voor de Nederlanders in Gdansk met een 3-0 nederlaag: 23-25, 20-25 en 25-27.

De meest gehoorde aanwijzing van volleybalbondscoach Roberto Piazza tijdens de timeouts was ‘play normally’. Ook al sprak hij het met zijn kenmerkende Italiaanse tongval telkens met passie en een strenge blik uit, toch was de boodschap - speel normaal - heel onderkoeld bedoeld. ‘Ze moeten weten dat ze niet hoeven uit te blinken, maar moeten doen wat ze kunnen’, legde de Italiaan na de wedstrijd telefonisch uit. Doe maar normaal, dan ben je al goed genoeg, zoiets.

In grote lijnen lukte dat dinsdag tegen Servië vrij aardig. De mannen van Piazza gaven goed weerwoord aan de ploeg die hun Europese titel hoopt te prolongeren en die straks in de halve finale Italië of Duitsland treffen.

Zeker in de eerste set van de wedstrijd, toen Nederland halverwege zelfs op twee punten voorsprong kwam, liep het aan Nederlandse zijde gesmeerd. Ze begonnen precies naar Piazza’s zin: ‘normally’.

Toch liepen niet alle facetten van het spel in de Ergo Arena in het Poolse Gdansk even soepel. De voorsprong werd weggeven. Volgens Piazza mankeerde er te veel aan de service en de receptie. Zo gingen ook verderop te veel punten verloren. Tekenend was het slot van de openingsset waarin Servië, zoveel ervarener op hoog niveau, de laatste vijf punten op rij maakte.

In de tweede set keek de Nederlandse ploeg voortdurend tegen een achterstand aan. Daar kon zelfs Nimir Abdelaziz, de grootste puntenpakker in de gelederen, weinig aan veranderen. Kwam hij in de achtste finale in de vijfsetter tegen Portugal nog tot 37 punten, ditmaal bleef de 29-jarige aanvoerder steken op een veel bescheidener totaal van 14.

Top tien van de wereld

De ploeg was door de minder aanwezige Abdelaziz als het op scoren aan kwam wel wat meer in balans met zeven punten op naam van de 21-jarige EK-debutant Bennie Tuinstra en evenveel voor routinier Gijs Jorna (31).

Ondanks een grote vechtlust in de derde set bleef het bij die kille 3-0 nederlaag. Wellicht had de ploeg met Fabian Plak erbij net wat meer kans gehad om tenminste een set te pakken, maar de 24-jarige middenaanvaller werd maandag door de volleybalbond naar huis gestuurd omdat hij de teamregels had overtreden. Wat er precies gebeurd was, wilde de volleybalbond niet zeggen.

De eindstand was een geflatteerde uitslag, vond Piazza. ‘3-0 was niet de waarheid. Zo groot was het verschil niet.’ Die vaststelling stemde, onder het nog overheersende chagrijn van het verlies, Piazza tevreden. Servië staat achtste op de wereldranglijst en Nederland veertiende.

Toen de Italiaanse coach in 2019 aantrad, sprak hij de ambitie uit om de ploeg naar de top tien van de wereldranglijst te brengen, naar het niveau van een land als Servë. Op het EK voelde hij hoe zijn mannen daar steeds dichter bij in de buurt komen.

Vooral de groepsfase, die Nederland als winnaar van zijn poule besloot, verliep uitstekend. Dat Nederland er twee sets tegen Rusland, volleybalgrootmacht en derde op de wereldranglijst, wist uit te slepen was een hoogtepunt voor de 53-jarige Italiaan.

Met wat distantie gekeken naar Europees kampioenschap, gehouden in Polen, Tsjechië, Estland en Finland, moest Piazza sowieso tevreden zijn. De laatste keer dat de Nederlandse ploeg bij de beste acht eindigde was in 2009.

En Piazza blikt nog verder omhoog. ‘We moeten naar de toekomst kijken’. Niet alleen wil hij Nederland in de top tien van de wereld krijgen, maar ook op de Spelen van Parijs in 2024. De laatste olympische deelname van de volleybalmannen dateert alweer van de 2004, in Athene.

‘Maar first things first. Ik wil niet te ver vooruit kijken’, zei Piazza die net als zijn spelers nu weer terugkeert naar het clubvolleybal. Hij is coach in Milaan. Het vooruitzicht van volgend jaar is ver genoeg. Dan moet de opmars van de Nederlandse ploeg verder gestalte krijgen op de Volleyball Nations League en vooral op het WK in Rusland. ‘Er valt nog veel te verbeteren.’