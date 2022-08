Volleyballers winnen na slechte start toch van Argentinië

De Argentijn Facundo Conte probeert de bal over het Nederlandse blok te liften. Beeld AFP

Door de zege op de winnaar van olympisch brons is Nederland al zeker van plaatsing voor de achtste finale. Vier jaar geleden eindigde Nederland na jaren afwezigheid op de achtste plek op het WK. De ploeg staat dertiende op de wereldranglijst.

Nederland won in juni ook al met 3-2 van Argentinië, dat zes plaatsen hoger staat op de wereldranglijst. Maandag leek een herhaling lange tijd ver weg. De twee landen waren in de eerste set nog aan elkaar gewaagd, maar uiteindelijk braken te veel Nederlandse fouten de ploeg op. Vier services verdwenen achter elkaar in het net, de winnende Argentijnse service raakte het net wel, maar viel net de goeie kant op: 30-28.

Ergernis bij de bondscoach

In de tweede set nam de Nederlandse slordigheid alleen maar toe, de Argentijnen namen afstand en wonnen eenvoudig met 25-20. Het leidde tot ergernis bij bondscoach Roberto Piazza, die zich zichtbaar opwond tijdens een time-out. Voor de camera – bij volleybal worden coaches tussentijds geïnterviewd – legde de Italiaan uit dat hij vond dat een punt te makkelijk was weggegeven. ‘We moeten klaar zijn om te vechten.’

Na de pauze lieten zijn spelers zien dat de boodschap was overgekomen. De services liepen beter en geleidelijk liep het gat op tot vijf punten. Met 25-21 trok Nederland de set naar zich toe. De Argentijnen stribbelden in de vierde set nog lang tegen (27-25), waarna Nederland in de vijfde set aan alle twijfel een eind maakte: 15-9.

Woensdag speelt Nederland nog tegen Iran, dat zaterdag ook met 3-2 van Argentinië won. De twee landen gaan uitmaken wie als eerste en tweede eindigt in de poule. Een hogere plek levert, in ieder geval in theorie, een minder zware tegenstander op in de achtste finale.