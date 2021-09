Volleyballers via ‘rare wedstrijd’ naar kwartfinale EK

Nimir Abdelaziz haalt hard uit, maar stuit op het Portugese blok. Beeld Hollandse Hoogte

Dat het lukte was een grote opluchting voor het team, vertelde aanvoerder Nimir Abdelaziz na afloop telefonisch. ‘Dit zijn de lastigste wedstrijden van een toernooi. Je bent door of niet door. Dat levert veel stress op, meer dan in een poulewedstrijd.’

In de poulefase van het kampioenschap, dat in Polen, Tsjechië, Estland en Finland wordt gehouden, had de ploeg van de Italiaanse coach Piazza verrassend goed gespeeld en was bovenaan geëindigd. Portugal was in hun groep vierde geworden, het had met wereldkampioen Polen en verdedigend Europees kampioen Servië de zwaarste poule.

Drijvende kracht

Toch gaf Nederland, de nummer 14 op de wereldranglijst, de eerste set weg aan Portugal, dat pas op plek 34 opduikt. En telkens als Nederland daarna een voorsprong wist te pakken, klauwde de tegenstander, met de 39-jarige routinier Hugo Gaspar als drijvende kracht, zich terug.

Niet alleen de Portugezen zorgden ervoor dat het zo lang spannend bleef in de Ergo Arena in het Poolse Gdansk. Dat lag in grote mate aan de Nederlandse spelers zelf, die veel verkeerd deden. Abdelaziz zag het met afgrijzen aan. ‘We maakten fouten die we in de poule niet maakten. Het was een hele rare wedstrijd waarin we het ene moment drie punten voor stonden en dan weer drie punten achter.’

De Nederlandse ploeg, de laatste jaren steeds beter presterend en in 2018 achtste op het WK, bevond zich op onbekend terrein. De laatste keer dat het de top acht van het EK haalde, was in 2009, maar toen was de toernooiopzet anders. Via een knock-outsysteem naar de laatste acht? Dat was nog nooit gelukt.

Als leeuwen

‘En we waren vandaag de favoriet. Als je daar niet aan gewend bent, dan is dat moeilijk. Maar we hebben gevochten als leeuwen.’

Zoals de laatste jaren gebruikelijk, kwam de meeste aanvalskracht van diagonaalspeler Abdelaziz. Elke keer zocht de Nederlandse ploeg hem, de man die komend seizoen bij de klassieke Italiaanse volleybalgrootmacht Modena speelt. Hij beheerst alle facetten van het volleybal.

Zoals hij in de tweede set het luchtruim koos om met zijn hand op bijna 3,5 meter hoogte de bal over het net te jagen. En hoe in de laatste minuten van de wedstrijd zijn aanval de libero Ivo Casas bijna in tweeën leek te splijten. De Portugees moest er zelf om lachen.

Met eenzelfde krachtsexplosie besloot de 29-jarige zoon van een Tsjadische vader en Nederlandse moeder even later de wedstrijd. Snelheden van meer dan 120 kilometer per uur zijn bij hem niet ongebruikelijk.

Niet voor niets hield de Portugese ploeg de 2.01 meter lange Abdelaziz voortdurend in de gaten. Hij is een van de beste spelers van de wereld, maar met hun goed opgestelde verdedigingslinie wisten de Portugezen hem vaak genoeg te blokken.

Listig

Maar hij heeft meer meer in huis dan brute kracht. De vijfde set opende hij met een zacht en listig balletje dat tussen de Portugese verdediging door zweefde en precies op de lijn belandde. Gefopt.

En tussendoor had hij ook nog te tegenwoordigheid van geest om de restanten van Piazza’s pen van het veld te ruimen, toen na een Portugese aanval de bal tegen de Nederlandse bondscoach was aangeknald en hij zijn schrijfgerei verloren was. Kortom, Abdelaziz was overal.

De cijfers waren indrukwekkend. Van de in totaal 108 door Nederland gescoorde punten kwam er 37 van Abdelaziz. Gijs Jorna was de eerstvolgende in het Nederlands rijtje met puntenmakers. Hij bleef steken op 15.

Dat hij zoveel punten maakt is nu eenmaal een gegeven, vindt hij zelf. ‘Dat is mijn rol.’ Dat betekent niet dat de overwinning op zijn conto te schrijven valt. Hij wijst op de rol van andere spelers zoals Robbert Andringa en Thijs ter Horst, die net als hij al een decennium mee gaan in de nationale ploeg.

Demper op onrust

Hun ervaring zorgde voor rust en geloof in eigen kunnen, zette een demper op de onrust, al konden ook zij het niet helemaal wegnemen.

Het effect van ervaring was goed te zien toen de 31-jarige Andringa in de derde set de jarige Bennie Tuinstra - hij werd zondag 21 - verving. Het spel kreeg direct een positieve impuls. Nederland liep meteen vijf punten uit. Abdelaziz: ‘Het is een wereld van verschil of je dit al eens hebt meegemaakt of dat dit je eerste EK is.’

Het tekent de teamspeler die Abdelaziz is. Hij ziet zichzelf als radertje in een groter geheel. ‘Geen enkele speler wint alleen, anders waren we wel gaan tennissen.’