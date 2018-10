Het Nederlands volleybalteam is bij het zondag door Polen gewonnen WK voor mannen één plaats gestegen in de eindrangschikking. De in Bulgarije en Italië verrassend goed presterende ploeg van bondscoach Gido Vermeulen werd na een kundige lobby door de nationale volleybalbond Nevobo van de negende naar de achtste plaats gepromoveerd.

Joop Alberda, interim-directeur technische zaken, bereikte de hogere WK-klassering via stille diplomatie. Foto ANP

Die achtste positie betekent dat de selectie van veertien spelers de A-status van het nationaal olympisch comité NOCNSF krijgt. De begrenzing voor de wereldtop is door het NOC op topacht gesteld. De volleyballers, voor het WK de nummer 25 van de wereld, hebben met het opschuiven naar de achtste plaats recht op een inkomen, het zogenaamde topsportersstipendium, plus tal van vergoedingen uit de kas van de grote geldverdeler in de Nederlandse sport, NOCNSF.

Stille diplomatie

De interim-directeur technische zaken, Joop Alberda, wist de hogere WK-klassering te bereiken via stille diplomatie. De Nederlandse bond sloot aan bij een briefwisseling tussen de Franse bondscoach Laurent Tillie (gehuwd met Carolien Keulen) en de wereldbond FIVB. Tillie protesteerde tegen de onreglementaire negende plaats voor zijn land, gedeeld met Nederland. Canada en België deelden de zevende positie in het eindklassement.

De fout was dat de FIVB de rangschikking van de vier poules uit de tweede ronde aanhield. Daarbij gingen de vier winnaars plus de beste nummers twee, Servië en Rusland, door naar de Final Six in Turijn. De minste nummers twee, België en Canada, kregen daarop de gedeelde plaats zeven toebedeeld.

Tillie en Alberda betoogden dat voor de klassering in ronde één en twee telkens de volgorde van het aantal overwinningen, aantal punten, set en puntenquotiënt was aangehouden. Bij die lezing van het reglement kwam Frankrijk in de eindklassering voor Nederland, Canada en België te staan.

Reshuffle

Met die ingreep van hogerhand (Alberda liet de Europese bondsvoorzitter Borisic in actie komen) kwam de opwaardering voor Nederland tot stand. Vorige week, direct na de uitschakeling van de nationale ploeg voor de laatste zes, kwam de discussie al op gang. Alberda liet NOCNSF, zijn werkgever tussen 1997 en 2004, weten dat er nog een reshuffle van het klassement kon komen. Zondagavond werd hij bevestigd in die stelling, waarna hij Vermeulen op de hoogte kon stellen.

Voor de financiële waardering van veertien spelers komt voorlopig alleen Wessel Keemink in aanmerking. Hij speelt voor een kleine vergoeding bij Orion in Doetinchem. De andere dertien spelers verdienen als prof hun geld in het buitenland. De mogelijkheid bestaat dat van een bredere selectie dertien andere spelers nu een full-prof volleybalbestaan kunnen gaan leiden.