Volleyballers mikken op wonder richting Spelen: ‘Kans dat we het halen, is niet heel groot’

Nimir Abdelaziz, diagonaalaanvaller van de Nederlandse ploeg. Beeld Jiri Buller / de Volkskrant

‘Een wondertje’, daar hopen de Nederlandse volleyballers op, als ze vanaf vrijdag in Ahoy strijden voor een plaats op de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. De nationale ploeg moet daarvoor afrekenen met Zuid-Korea, België en de Verenigde Staten.

Het zou opzienbarend zijn als Nederland, dat na de olympische triomf in 1996 steeds verder is afgegleden in het internationale volleybal, zich voor het eerst sinds 2004 weer voor de Zomerspelen zou plaatsen. Zeker omdat het mannenteam daarvoor Amerika, al jaren wereldtop, moet zien te verslaan. En ook België staat hoger op de wereldranglijst.

Diagonaalaanvaller Nimir Abdelaziz (27), de beste speler aan Nederlandse zijde, is de eerste om dat toe te geven. ‘De kans dat we de Spelen halen, is niet heel groot, als we reëel zijn.’ Maar de mogelijkheid bestaat altijd, weet de aanvoerder, zeker sinds het wereldkampioenschap van vorig jaar.

Daar versloeg de ploeg, toen nog onder leiding van coach Gido Vermeulen, verrassend olympisch kampioen Brazilië en volleybalreus Frankrijk. Het Nederlandse team, die zich net als de gouden voorgangers van Atlanta 1996, met de bijnaam ‘de lange mannen’ tooien, beëindigden dat WK als achtste.

Ondanks het prima WK mag Nederland zich niet rijk rekenen voor een olympisch ticket. Het WK was een momentopname en geen bewijs dat de volleyballers weer echt meetellen. Abdelaziz: ‘Het gat met de wereldtop, met de teams die naar de Olympische Spelen gaan is aanzienlijk. We moeten nog zien of we dat kunnen dichten.’

Daarbij komt dat de Spelen veel moeilijker te bereiken zijn dan het WK. Zijn er op de mondiale titelstrijd 24 landen actief, in Tokio wordt gestreden tussen twaalf teams. Het is bovendien lastiger om als Europees land een van die plekken te veroveren (zie kader).

De nationale ploeg is bovendien op de schop gegaan na het WK. Bondscoach Vermeulen vertrok en werd vervangen door de Italiaan Roberto Piazza, die een ander systeem beoogt. Daarnaast beëindigden een aantal ervaren spelers hun loopbaan.

De vernieuwingen brachten nieuwe energie, maar het was ook wennen in de eerste maanden. Ook het niveau was wisselvallig. Zo stelden de mannen teleur in de halve finale van de European League tegen Wit-Rusland, waardoor promotie naar de World League wederom uitbleef. ‘Het is niet dat we minder zijn dan vorig jaar, maar het is wel logisch dat het in het begin niet altijd zo gaat als je wil’, aldus Abdelaziz.

In Rotterdam is de VS de geduchtste tegenstander. Het land staat tweede op de wereldranglijst, Nederland 15de. Abdelaziz weet hoe moeilijk de opdracht zal zijn. ’Als wij een goede wedstrijd spelen en Amerika haalt eveneens zijn niveau , dan winnen zij. Die ploeg heeft op elke positie topspelers.’

Maar de herinnering aan Brazilië op het WK biedt de aanvoerder hoop. ‘Er zijn ook dagen dat zij minder goed spelen en wij boven onszelf uitstijgen.’ Coach Piazza heeft dezelfde benadering. ‘We moeten iets speciaals doen, maar dat is mogelijk. Soms laten de spelers zien dat ze tijdens de wedstrijd met wonderbaarlijke oplossingen komen.’

Abdelaziz waarschuwt woensdagmiddag bij de persconferentie niet te veel vooruit te kijken naar de slotwedstrijd tegen de VS. Daarvoor zijn de duels op vrijdag en zaterdag te belangrijk. ‘Pas als alles goed gaat, kunnen we zondag om het olympische ticket spelen.’ De aandacht gaat eerst uit naar Zuid-Korea.

Hoewel het land beduidend lager op de wereldranglijst (24ste) staat, is het niveauverschil tussen de teams te klein om de wedstrijd nonchalant aan te vangen. Ja, de Koreanen zijn voor volleyballers aan de kleine kant, maar ze hebben een gave techniek en kunnen bijzonder snel spelen, weet Thijs ter Horst, die drie jaar in Zuid-Korea actief was.

Hoewel volleybal internationaal steeds meer op kracht en een agressieve aanval leunt, kan een technisch begaafd team als Zuid-Korea met slim spel gaten in die aanpak schieten. Daarop moet de Nederlandse ploeg beducht zijn. ‘Als we het ze te gemakkelijk maken, zijn zij heel goed met de bal en gaan wij het heel lastig krijgen’, zegt Ter Horst. ‘Het is de kunst om zo te serveren dat ze niet in hun spel komen.’

Toch kijkt Abdelaziz vol verwachting uit naar de wedstrijden in Ahoy. Als sportman geniet hij van de momenten dat het er echt om gaat, zelfs als de voortekenen niet geweldig zijn. ‘Ik heb er heel veel zin in om te kijken of we die kleine kans kunnen verzilveren.’