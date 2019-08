Volleyballers grijpen naast het zo begeerde olympisch ticket: ‘We missen nog de killersmentaliteit’

Gijs van Solkema (15) en Fabian Plak (8) zetten een aanval op tegen de Verenigde Staten. Beeld Foto Ronald Hoogendoorn

Nee, Fabian Plak had in de eerste minuten na de verloren wedstrijd tegen de ­Verenigde Staten even geen zin om zijn analyse voor de televisiecamera te geven. De volleyballer was te zeer teleurgesteld dat hij met zijn ploeggenoten op het olympisch kwalificatietoernooi in Rotterdam naast het zo begeerde ticket voor de Spelen van Tokio had gegrepen.

Even later had de 22-jarige Plak zichzelf weer bij elkaar geraapt, maar teleurgesteld was hij nog steeds. ‘Amerika speelde niet op honderd procent. Dat was op meerdere fronten te zien.’ Dat scenario hadden de volleyballers van tevoren als enige kans op succes gezien. ‘Als wij ­aardig aan onze top spelen, moeten we zo’n wedstrijd kunnen winnen.’

Het is het eeuwige geloof van de topsporter. Alle statistieken spraken tegen Nederland op het driedaagse olympisch kwalificatietoernooi. De Verenigde Staten, winnaars van brons op de Spelen van Rio en het WK in 2018, staan tweede op de ­wereldranglijst. Amerika is een reus, ­Nederland al anderhalf decennium kleinduimpje op het volleybalveld.

Maar Plak heeft een brandende olympische ambitie. Hij wil zijn anderhalf jaar oudere zus Celeste achterna, zoals hij haar als 12-jarige ook deze sport in achterna was gegaan. Zijn zus greep vorige week op Sicilië ook naast een plekje op de Zomerspelen van volgend jaar. Dat was een ­grotere tegenvaller dan bij de mannen. De vrouwen hebben een veel steviger reputatie na vierde plaatsen op het afgelopen WK en de Zomerspelen.

Toch treurden de mannen evenzeer om het verlies. Het WK van vorig jaar, waar ­Nederland verraste met zeges op toplanden Brazilië en Frankrijk, heeft een omslag in het denken teweeg gebracht. Ook bij de mannen die er niet bij waren, zoals Plak, die geblesseerd op het WK ontbrak.

Hoe besmettelijk dat zelfvertrouwen van het WK is, bewees de wedstrijd tegen de VS, want Plak was niet de enige die het te pakken had. Ook de jonge spelverdeler Gijs van Solkema (21) en de boomlange Luuc van der Ent (ook 21) speelden alsof het duel tegen de volleybalgrootmacht een alledaags potje was.

Niveauverschil

Het niveauverschil ten opzichte van de moeizame wedstrijd van vrijdag tegen Zuid-Korea was opvallend. De 3-0 tegen België op zaterdag had al een ander beeld gegeven, maar de felheid, doelgerichtheid en souplesse van zondag was ongezien. ‘Wij trekken ons aan de tegenstander op en spelen beter met dit soort potjes.’

Elke set gingen de ‘lange mannen’ gelijk op met hun tegenstanders. Tegen het einde van beide eerste sets wisten de Amerikanen echter telkens met een aardige marge te winnen (18-25 en 20-25). Volgens Plak zakten de Nederlanders steeds wat in. ‘Zij kunnen netjes constant spelen. Wij kunnen ook heel mooi volleybal spelen, maar voor ons is het moeilijk om dat een langere tijd vast te houden. Zij hebben zo veel meer ervaring.’

Na die twee sets trad er een soort ­nonchalance in bij de Amerikanen. Die was er al vanaf het begin bij de invalspelers langs de lijn. Stonden alle Nederlandse selectiespelers ingespannen mee te kijken met de wedstrijd, aan Amerikaanse zijde stonden de invallers te ginnegappen.

Toen in de derde set Nederland vanaf het begin kansen pakte en een stevige voorsprong nam, veranderde die houding bij het hele Amerikaanse team, van de spelers in het veld en die ernaast. Zeker toen ­Nederland op met 23-13 het verschil zelfs op tien punten bracht. De derde set eindigde uiteindelijk met een spijkerharde smash van Plak in 25-17.

De droom moest werkelijkheid kunnen worden, voelde Plak. ‘Zij hadden in de derde set even een dip en wij walsten er meteen overheen.’

Gewaarschuwd

Maar de Amerikanen waren gewaarschuwd, met die gemotiveerde Nederlandse spelers aan de andere kant van het net zou achteroverleunen fataal zijn. En in de vierde set (21-25) liet Amerika zien waarom het de nummer twee van de wereld is. ‘Zij gingen weer op 95 procent spelen en dan komen wij net iets tekort.’ Nederland pakte nog twee punten voorsprong in het eerste deel van de set, maar zette niet door.

Nederland telt enkele WK-gangers en heeft niemand met olympische ervaring. Amerika bestaat uit wereldtoppers met ontelbare wedstrijden op WK’s en de Spelen in hun bagage. De instelling die daarbij hoort ontbrak derhalve ook bij zijn ploeg, zei bondscoach Roberto Piazza. ‘We missen nog de killersmentaliteit.’

Met spijt in de stem moest Plak zijn coach gelijk geven. ‘Dit was onze kans. We hebben ze zeker bij de strot gegrepen, maar dan moet je het nog afmaken. Dat hebben we niet gedaan.’

De mannen hebben, net als de vrouwen, nog één kans op olympische plaatsing tijdens een Europees kwalificatietoernooi in januari. Dan zullen de mannen van Piazza wel moeten doorbijten. Plak blijft geloven dat het kan. ‘Als wij ons niveau halen, wil geen enkel land tegen ons spelen.’