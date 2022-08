Volleyballers denderen door op WK: groepswinst na zege op Iran

Nimir Abdelaziz (l) met een smash tegen Iran. Hij was de uitblinker van het Nederlands team dat door een 3-1-zege groepswinnaar werd op het WK. Beeld ANP / EPA

De sterke groepsfase werd in stijl afgesloten met een ace van Fabian Plak, waardoor de vierde set met 25-18 werd gewonnen. Zowel Nederland als Iran waren al zeker van deelname aan de achtste finale, maar door de winst treft Nederland een makkelijkere tegenstander. Woensdagavond was nog die nog niet bekend.

Het Nederlandse team is na een lange volleybaldip bezig aan een opmars. Vier jaar geleden werd voor het eerst sinds lange tijd weer deelgenomen aan het WK en was er een verrassende achtste plek. Een evenaring daarvan zou op zich al knap zijn, want Nederland staat twaalfde op de wereldranglijst.

Maar de volleyballers laten de laatste tijd zien dat ze gewaagd zijn aan landen uit de mondiale top-tien. Argentinië en Iran werden eerder dit jaar ook al verslagen en op dit WK eindigt Nederland nu boven ze. Met sterspeler in Nimir Abdelaziz in grote vorm – tegen Iran maakte hij 32 punten, een derde van het Nederlandse totaal – lonkt opnieuw de kwartfinale en wellicht zit er nog meer in.

Het was ook Abdelaziz die Nederland tegen Iran meteen op sleeptouw nam. In zijn servicebeurt liep de stand meteen na de start op tot 5-1. De hele eerste set bleven de volleyballers op voorsprong en de tweede van vier setpunten werd verzilverd: 25-22.

Goede spel

Nederland zette het goede spel daarna in de tweede set eerst voort, maar de Iraniërs gingen beter serveren, kropen dichterbij en kwamen bij 9-10 op voorsprong. Het verschil bleef lang klein, maar tegen het einde van de set braken te veel eigen fouten de volleyballers toch op. De Iraniërs wonnen met 25-21.

Maandag hadden de volleyballers tegen Argentinië al laten zien dat ze met tegenslagen om kunnen gaan. Tegen de winnaar van olympisch brons werd toen een 2-0-achterstand in sets omgebogen. Nu sloeg Nederland meteen terug: de derde set werd met 25-20 weer gewonnen.

En als het even tegenzit is daar altijd nog bondscoach Roberto Piazza om de ploeg weer scherp te krijgen. Toen de Iraniërs in de vierde set uitliepen, vroeg hij een time-out aan. Deze keer waren er weinig tactische aanwijzingen te horen, maar was de boodschap vooral dat Nederland agressiever moest worden. ‘We have to break the arms of the other side.’ Veel punten maakten de Iraniërs daarna niet meer.