Volleyballer Twan Wiltenburg wint met Poolse Zaska Champions League: ‘Dit team is echt een familie’

Twan Wiltenburg (bovenste rij, vijfde van links) viert met Zaska het winnen van de Champions League. Beeld ANP / EPA

Twan Wiltenburg spreekt geen Pools. Maar sinds kort zingt de volleyballer moeiteloos Poolse volzinnen. ‘Ik heb dit al twaalf uur gehoord, hè’, zegt hij telefonisch, terwijl het geluid van zijn zingende teamgenoten bij hem in de touringcar aanzwelt. Zaterdagavond won de Nederlander met zijn Poolse club Zaksa de Champions League-finale in Turijn.

Sindsdien beleeft Wiltenburg ‘een dolle dag. Een gekkenhuis.’ Feestjes, gouden confetti, blije sponsors, nog blijere fans die met duizenden zijn meegereisd naar Turijn. En op het moment van spreken rijdt Wiltenburg (26) van de luchthaven van Katowice, waar hij vlak daarvoor geland is, terug naar de Poolse stad Kedzierzyn-Kozle, nabij de Duitse grens. De dag zit er nog lang niet op. ‘Ik zag al wat filmpjes van fans die ons staan op te wachten.’

Derde keer

Voor de club is de Champions League-winst de derde keer op rij. Voor de Nederlander is alles nieuw. Zijn internationale carrière is nog jong. Via de Nederlandse competitie verhuisde hij vier jaar geleden naar België, in 2022 ging hij naar Italië, waarna hij slechts een jaar later al werd benaderd door de Poolse topclub. Een totale verrassing voor Wiltenburg. ‘Maar ja, als er interesse is van de op dat moment tweevoudig Champions League-winnaar, hoef je niet twee keer na te denken.’

Hij dankt de belangstelling van Zaska aan een goed zomerseizoen bij het nationale team, denkt hij. Wiltenburg heeft een goede klik met de bondscoach van Nederland, Roberto Piazza. Via hem hoorde de volleyballer ook over de Poolse interesse. ‘Er is altijd een kort lijntje tussen trainers.’ Vervolgens wachtte Wiltenburg een bewogen seizoen. Bij de eerste training brak hij zijn vinger, op vijf plaatsen. Daardoor lag hij er zes weken uit, maar het tij keerde. Bij terugkomst raakte een teamgenoot geblesseerd. ‘Een geluk bij een ongeluk voor mij, want ik kon daardoor direct veel spelen.’

Het leven in Polen heeft hem verrast. Wiltenburg dacht altijd: Polen is grauw, grijs en iedereen die daar rondloopt is chagrijnig. ‘Dat blijkt dus niet zo te zijn.’ Integendeel. De mensen daar zijn zo aardig, ondervond hij vlak na aankomst, dat iedereen een praatje probeerde te maken. ‘Het probleem is alleen’, zo zegt hij, voordat het Poolse gezang in de bus losbarst: ‘Ik spreek geen woord Pools, zij geen Engels, dus dan lach je maar een beetje terug.’

Dat ongemak duurde niet lang. Het voordeel aan wonen in een klein Pools dorpje, naast dat iedereen hem al snel kende, is dat iedereen vervolgens ook al vlug wist dat hij geen Pools spreekt. In Polen wordt elke dag van de week wel een volleybalwedstrijd uitgezonden op televisie. ‘En in Nederland is er, eh.., nooit volleybal op tv.’

Pools onderonsje

De populariteit van de sport is ook deels een verklaring voor de Champions League-finale, die een Pools onderonsje was met als tegenstander Jastrezebski Wegiel. De club waarvan Zaska in de Poolse competitie ‘billenkoek van kreeg, drie keer eerder gingen we er dik af.’ Nu trok Zaska aan het langste eind (26-28, 25-22, 25-14, 28-30, 15-12). ‘Beter zo, niemand heeft het nu nog over het verliezen van de Poolse competitie. Die nederlaag is meteen weggepoetst.’

Bij Zaska was hij het afgelopen seizoen de op een na jongste van het team in een heel ervaren groep. Met mannen van wereldniveau op zijn positie wist Wiltenburg voor zijn overstap dat hij vermoedelijk veel aan de kant zou staan en minder speeltijd zou hebben. Dat hij uiteindelijk niet werd opgesteld in de finale van zaterdagavond zag Wiltenburg al langer aankomen. ‘Ik heb alsnog een mooi jaar gehad. Als je dit soort avonturen meemaakt als zaterdagavond, dan is dat het allemaal waard.’

Bovendien had hij andere intenties: het seizoen draaide voor Wiltenburg om leren. Van David Smith bijvoorbeeld, de 38-jarige Amerikaan die ‘de beste van de wereld is op de middenpositie’. Zaterdag werd Smith verkozen tot speler van de wedstrijd. Net als Wiltenburg is Smith qua speelstijl eerder technisch en soepel dan houterig en lomp. ‘Dan leer je de kleine dingetjes. Zo van: wat doe je als de bal daar is? Stap je naar links, of naar rechts?’ Er is veel dat je in zo’n jaar meeneemt.’ Wiltenburg speelt ook volgend jaar voor deze club.

Je hoeft niet daadwerkelijk een finale te spelen om winst als winst te ervaren, zegt Wiltenburg. Hij ziet de medaille als een beloning voor het gehele seizoen. ’Iedereen was bij deze overwinning betrokken. Dit team is echt een familie en ik weet dat, ook al heb ik een mindere bijdrage geleverd in de finale zelf, ik die jongens wel heb gepusht op de training. Misschien zouden ze anders ook niet deze prestatie hebben geleverd.’