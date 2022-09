Volleyballer Abdelaziz, uitblinker op WK: ‘Ik ben nog steeds niet volleerd’

Een van de snoeiharde smashes van Nimir Abdelaziz. Beeld ANP

Van de topscorer van het WK volleybal hoeft het allemaal niet zo nodig. Nimir Adbelaziz snapt wel dat er naar hem wordt gekeken als hij in drie wedstrijden voor 85 punten zorgt, maar hij ziet zijn rol niet graag benadrukt. ‘Ik vind het leuk om te volleyballen en om te winnen, maar daarbuiten hoeft het niet steeds over mij te gaan.’

Abdelaziz is de uitblinker, die ene speler die erbovenuit steekt en een team naar een hoger niveau kan tillen. Alleen al vanwege zijn plek in het veld valt hij op: als diagonaalaanvaller is hij de man die het vaakst de punten moet maken. De fenomenale manier waarop hij die positie invult, doet de rest: blokkeerders horen de bal vaak alleen maar als hij met zijn hoge sprongen en zijn machtige rechterarm de ballen over het net ramt.

Op het veld is hij zeker ook de man die de ballen wil, om wie het spel grotendeels draait. Denk alleen niet dat hij een soort Ronaldo is, die bij de Portugese voetbalploeg groter is of was dan het team. ‘Dat er over een speler meer wordt gepraat, is logisch. Maar het is ook logisch dat ik laat weten dat het niet alleen gaat over degene die de punten maakt.’

Op het WK hebben de passes, blocks en services van zijn medespelers, en ja, ook zijn 85 punten, ervoor gezorgd dat Nederland ongeslagen groepswinnaar werd. Verrassend, want twee van de drie tegenstanders – Argentinië en Iran - stonden flink hoger op de wereldranglijst. In de achtste finale nemen de volleyballers het maandag op tegen Oekraïne, dat juist veel lager staat.

Resetten

‘We mogen best vertrouwen hebben’, zegt de lange aanvoerder (2.01 meter). ‘Maar we moeten eigenlijk gewoon weer resetten. Die poulewinst is mooi. Maar als je nu niet wint, lig je eruit.’

Juist nu willen de volleyballers dat voorkomen, want alles draait de komende jaren om het halen van de Olympische Spelen in 2024. Daarvoor moet Nederland in de aanloop naar Parijs hoger staan op de wereldranglijst. Een elfde plek zou voldoende moeten zijn, eentje hoger dan nu.

‘We zijn nog niet een echt topteam’, analyseert Abdelaziz, die deze zomer het Italiaanse Modena verruilt voor het Turkse Halkbank Ankara. ‘We zijn een team dat richting de top-8 van de wereld gaat. Als we nu winnen van Oekraïne zitten we in de kwartfinale, net als op het vorige WK. Dat is een bevestiging dat je daar nu redelijk stabiel bij zit. Alles wat daar nog bijkomt, is mooi meegenomen.’

Vier jaar geleden eindigde Nederland als achtste op het WK, hoger dan verwacht na jaren afwezigheid in de mondiale top. Een jaar later viel het resultaat op het EK weer wat tegen, de volleyballers strandden toen in de achtste finales. Bondscoach Roberto Piazza concludeerde destijds dat het onder meer ontbrak aan een goede, snelle middenaanval. Hij zei daaraan te willen werken. Het zorgt er nu voor dat Nederland afwisselender kan spelen en dat niet alles op de schouders van Abdelaziz terechtkomt.

‘In elk team heb je altijd een speler die meer ballen krijgt dan de rest’, zegt de aanvaller. ‘Dat staat dan leuk in de statistieken, maar bij volleybal raken in iedere rally veel meer spelers de bal aan. Je kunt het niet alleen doen. Bij goeie teams is dat evenwichtig verdeeld en in dit toernooi hebben wij dat tot nu toe ook op orde.’

Kern stabieler

De aanvoerder heeft zijn team, waarvan de kern al een tijd met elkaar speelt, de laatste jaren vooral stabieler zien worden. ‘Als alles goed viel, konden we al wel heel goed spelen. Maar het was te wisselvallig. De hele hoge pieken en dalen zijn er eruit. Dan kun je mooie dingen laten zien.’

Bij hemzelf is de rek er ook nog niet uit, denkt hij. Al was het alleen maar omdat hij in 2016 nog als spelverdeler speelde. Pas in dat jaar maakte hij de switch naar diagonaalaanvaller, een stap die bijna nooit wordt gezet. ‘Wat ik nu doe, doe ik eigenlijk nog maar heel kort. Sommige jongens doen het al van jongs af aan, dag in dag uit. Die zijn op hun dertigste misschien een beetje uitgeleerd. Bij mij zit er tussen nu en twee, drie jaar geleden een heel groot verschil en ik denk dat ik nog steeds stappen zet.’

Het is een combinatie van techniek en spelinzicht. Hoe beter je de techniek onder de knie hebt, hoe meer ruimte er is voor de rest. ‘Je hebt hoge ballen, je hebt snelle ballen, je hebt een eenmansblok, een tweemansblok, een driemansblok’, legt Adbelaziz uit. ‘De eerste keer dat je tegen een driemansblok staat, speel je hem op een bepaalde manier en dan word je afgeblokt. Dan moet je het de tweede keer anders doen. Hoe vaker je het doet, hoe beter je erin wordt. Ik ben nog steeds, denk ik, niet een volleerd diagonaalspeler.’

Als hij dat wel zou zijn, zou hij het waarschijnlijk voor zich houden. ‘De beste teams zijn de teams die echt als team spelen en niet als individuen. Daarom ga je van mij ook niet horen hoe goed ik mezelf wel niet vind.’