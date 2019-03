Volleybalclub Lycurgus is voorlopig gered van de financiële afgrond en wil opnieuw kampioen van Nederland worden

Lycurgus verdedigt zaterdag met man en macht tegen Orion. Beeld Klaas Jan van der Weij

De Groningers kampten tot vorige week met grote financiële problemen, maar werden op het laatste moment gered door een nieuwe sponsor. Dus ging het na afloop van de topper tussen de nummer één en drie in de kampioenspoule niet alleen over het verlies, maar ook over het kleine wonder dat zich zeven dagen eerder had voltrokken.

Door schulden uit het verleden en een te ambitieuze begroting aan het begin van dit seizoen had Lycurgus een tekort van 150 duizend euro op een begroting van ongeveer 500 duizend euro opgebouwd. De club kon de lopende rekeningen niet meer betalen en niet garanderen dat de spelers de komende maand hun salaris zouden krijgen. Een faillissement was dichterbij dan een vierde opeenvolgende landstitel.

‘Spelers vroegen zich toch af waar ze aan toe waren’, zegt aanvoerder Wytze Kooistra. ‘Natuurlijk heeft dat invloed op je spel, al zal niet iedereen dat toegeven.’

Om te voorkomen dat het Groningse volleybalbolwerk zou instorten, werden allerlei acties op poten gezet. FC Emmen-trainer Dick Lukkien, olympisch medaillewinnaar Alexander Brouwer en voormalig FC Groningen-speler Martin Drent deden een oproep om de club te steunen. Supporters startten een inzamelingsactie en ook de spelers zelf staken de handen uit de mouwen.

De NOS ging met Kooistra en teamgenoot Sam Gortzak op pad. Zij gingen bij bedrijven langs om businesspakketten te verkopen. Een dag nadat Nieuwsuur de reportage had uitgezonden, meldde Nedmag, een zoutwinningsbedrijf uit Veendam, zich bij de club. De onderneming had de uitzending gezien en wilde de financiële tekorten voor dit seizoen overbruggen.

‘Die hadden wij ook niet zien aankomen’, bekent manager Reint-Jan Auwema in alle eerlijkheid. ‘Of het een klein wonder is, weet ik niet. Daar ben ik zelf te nuchter voor. Maar het kwam zeker onverwacht.’ Een dag na het telefoontje kwamen beide partijen bij elkaar. Vier uur later was het geregeld.

Financieel afhankelijk

Auwema: ‘Het is niet zo dat Nedmag ons 150 duizend euro heeft gegeven, maar ze helpen ons dusdanig dat we dit seizoen aan al onze financiële verplichtingen kunnen voldoen. Hoeveel geld zij exact in de club steken, is nog onduidelijk. Maar de spelers hoeven zich geen zorgen te maken dat ze de komende maanden niet betaald krijgen.’

Volgens coach Arjan Taaij had de onzekere situatie zeker invloed op zijn spelers. De financiële problemen waren een onderwerp van gesprek in de kleedkamer. Niet gek: sommige spelers hebben naast hun studie en trainingsweek van 20 uur geen tijd om te werken. Zij zijn financieel afhankelijk van de vergoeding die zij krijgen van de club. ‘Natuurlijk houdt dat ze bezig.’

Taaij drukte zijn spelers op het hart dat er sportief veel te winnen viel. Door goed te blijven presteren, lieten zij zien geen concessies te doen aan hun sportieve ambities: opnieuw kampioen van Nederland worden. Ook aanvoerder Kooistra denkt dat de prestaties op het veld hebben bijgedragen aan het vinden van een geldschieter. ‘Als je onderaan de ranglijst bungelt en maar een beetje aanklooit, wordt het toch anders.’

Kampioenspoule

In het redelijk gevulde (350 toeschouwers) en sfeervolle Alfa-college Sportcentrum begon Lycurgus als bevrijd aan de wedstrijd tegen Orion. Met attractief spel trok zij de eerste set overtuigend naar zich toe. In de tweede en derde set zakte de thuisploeg weg, waarna ze de draad in de vierde set weer oppakte. In de zenuwslopende en beslissende vijfde set lieten de Groningers zes matchpoints onbenut. Orion profiteerde dankbaar en besliste de wedstrijd op hun derde matchpoint.

Ondanks de nederlaag blijft Lycurgus koploper in de kampioenspoule, waarin zes ploegen strijden om twee tickets voor de finale van het landskampioenschap. Orion klom door de overwinning naar de twee plek.

Helemaal uit de zorgen is Lycurgus op financieel vlak nog niet. De club zoekt nog een hoofdsponsor voor komend seizoen. Het contract met de huidige sponsor Abiant loopt in de zomer af. Auwema voerde de afgelopen week meerdere gesprekken met Nedmag om te kijken of het zoutwinningsbedrijf ook in het nieuwe seizoen aan de club verbonden kan blijven. ‘Zij stralen in alles uit dat ze ons in de komende jaren willen helpen. We gaan voor een structurele samenwerking.’

Nu de club voorlopig is gered, durven de spelers weer vooruit te kijken. ‘Dit geeft een enorme boost’, aldus Kooistra. Daar sluit coach Taaij zich bij aan. ‘De financiële problemen zijn nu geen gespreksonderwerp meer. We kunnen ons weer volledig focussen op onze core business: volleybal.’