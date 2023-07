Vollering wint Tour de France Femmes, Van Vleuten naast podium

Demi Vollering sprint naar de eindstreep in de tijdrit waarmee de Tour de France Femmes eindigde. Beeld Getty Images

Vollering was zaterdag veruit de beste in de koninginnenrit naar de Col du Tourmalet. Met een aanval 5 kilometer onder de top liet ze Annemiek van Vleuten achter en passeerde ze niet veel later de voorop rijdende Poolse Katarzyna Niewiadoma. Met de ritwinst, haar eerste ooit in de Tour, nam ze de leiderstrui over van haar Belgische ploeggenote Lotte Kopecky.

Niewiadoma en Van Vleuten zagen Kopecky in het klassement nog voorbij komen. De Belgische, zaterdag al opvallend sterk in de bergen, reed de tijdrit van haar leven en werd derde op 38 tellen van Reusser. Vollering moest 10 seconden toegeven op de Zwitserse specialiste. Van Vleuten eindigde slechts als veertiende op 1.41 van de ritwinnares en belandde daardoor net naast het podium.

Vollering eindigde vorig jaar nog als tweede in de Tour achter Van Vleuten. De 40-jarige renster van Movistar, bezig aan haar laatste seizoen, hield haar rivale eerder dit jaar in de Vuelta nog achter zich.

Vollering keek al uit naar volgend jaar wanneer de Tour start met een rit van Rotterdam naar Den Haag. ‘Misschien komen ze wel langs ons huis’, vertelde ze eerder. Vollering groeide op in Berkel en Rodenrijs. Eerst wacht de wegrace bij de WK wielrennen in Glasgow. Daar is ze over twee weken de kopvrouw van de Nederlandse ploeg, waarin ook Van Vleuten zit.

Kopecky, die maar één etappe buiten de top 10 eindigde en zes dagen de gele trui droeg, werd behalve tweede in het eindklassement ook de winnares van het puntenklassement. Niewiadoma mocht een keer extra naar het podium voor de bergtrui. Het jongerenklassement werd gewonnen door de Française Cédrine Kerbaol.