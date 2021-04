Vollering sprint naar winst in Luik dankzij perfect ploegenspel

Het moment 300 meter op de klim van Cote de la Roche-aux-Faucons dat Anna van der Breggen de aanval opzet voor ploeggenoot Demi Vollering. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Alsof het nog niet duidelijk was dat Nederland het vrouwenwielrennen domineert, won zondag maar weer eens een Nederlandse vrouw een klassieker. Dit keer was het Luik-Bastenaken-Luik. In de vijfde editie van wat bij de mannen de oudste koers is (1892), ging de 24-jarige Demi Vollering als eerste over de finish. Ze won de sprint van de torenhoge favoriete Annemiek van Vleuten, daarbij op uitzonderlijke wijze geholpen door haar ploeggenoot, wereldkampioen Anna van der Breggen, die vijfde werd.

Marianne Vos finishte als zesde en Lucinda Brand als negende: de helft van de top-tien van de einduitslag bestond aldus uit Nederlandse vrouwen van wie er negentien meereden in de koers die alleen vorig jaar niet door een Nederlandse is gewonnen. Met de winst van Vollering zijn dit jaar zes van de acht wedstrijden op het hoogste niveau door een Nederlandse vrouw gewonnen. Een niveau lager is de score vier op tien, alle vier die Nederlandse zeges betreffen Vlaamse koersen.

Luik-Bastenaken-Luik vormt de afsluiting van het voorseizoen en veel rensters richten nu het vizier op de Olympische Spelen in Tokio. Gezien hun dominantie dit jaar liggen meerdere gouden wielermedailles binnen het bereik van de Nederlandse vrouwen.

Met Vollering als laatste succesnummer steekt een volgende generatie de vinger op om aanstaande openvallende plekken te vullen. Die van Van der Breggen bijvoorbeeld: aan het eind van het jaar zwaait ze af en wordt ploegleider. Haar carrière gaat niet bepaald als een nachtkaars uit. Ze won dit jaar de seizoensopening Omloop Het Nieuwsblad en woensdag de Waalse Pijl, de opmaat voor Luik-Bastenaken-Luik. ‘Bastenaken-Luik’ is overigens een nauwkeuriger benaming, want de vrouwen startten zondag heel vroeg – ‘om kwart over vijf ging m’n wekker’, vertelde Van Vleuten – in het Ardennenstadje Bastogne. Het parcours was flink zwaarder gemaakt dan voorgaande jaren met enkele nieuwe hellingen, geheel naar wens voor Van Vleuten. ‘Ik heb graag een harde koers’, zei de winnaar van 2019.

Zij en verder alle, vooral Nederlandse, favorieten zaten bij elkaar toen het eindspel zoals verwacht begon op de laatste klim van de dag, de Côte de la Roche-aux-Faucons – met een kort en steil eerste gedeelte. Felle tegenwind bepaalde daarna het koersverloop. Met zulke wind is een solo meestal gedoemd te mislukken: met wind tegen is een groepje renners altijd sneller dan een eenling.

Na 127 van de 140 kilometer koers taxeert Van der Breggen dan ook dat de koers gaat eindigen in een sprint. Dat impliceert twee opdrachten voor haar: tegenstander Marianne Vos mag niet in de kopgroep blijven zitten, want Vos kan een sprint als geen ander afmaken. En twee: ploeggenoot Vollering moet juist wel in die kopgroep zitten, want zij is kansrijker in de sprint dan de wereldkampioen.

Wat de 30-jarige Van der Breggen, die Luik-Bastenaken-Luik in 2017 en 2018 won, vervolgens doet, heeft wat weg van een afzwaaiende meester die haar rol overdraagt aan de leerling die vanaf nu het vaandel van het Nederlandse vrouwenwielrennen moet laten wapperen. Om Vos los te rijden en Vollering erbij te houden, opent Van der Breggen als het ware de sprint, maar dan op ruim 11 kilometer van de aankomst. Ze gaat op kop rijden en staat die positie niet meer af. Het is het omgekeerde offer van woensdag toen Vollering Van der Breggen naar haar liefst zevende achtereenvolgende zege in de Waalse Pijl lanceerde.

Het beulswerk van Van der Breggen heeft het gewenste resultaat: Vos moet eraf en de kopgroep wordt uitgedund tot vijf. Die komen de 800 meter lange finish op de Quai des Ardennes in Luik opgedraaid. Daar heeft de politie het publiek weg weten te houden. Een enkele Luikenaar staat op zijn balkon te kijken en ziet hoe Van der Breggen pas op 200 meter voor de finishlijn besluit dat het mooi geweest is en Vollering het ploegenspel van SD Worx nu moet afmaken. Van Vleuten, geen sprinter, probeert dat scenario te doorkruisen en gaat aan. ‘Na zo’n zware koers hoeft de snelste sprinter niet de snelste te zijn’, hoopte Van Vleuten. Wel dus. Vollering passeert de favoriet en huilt even later tranen van geluk. ‘Dit is een droom die uitkomt.’

INZET Pogacar snelste in sprint

Tadej Pogacar heeft de 109de editie van Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. De Sloveen van UAE Emirates was na bijna 260 kilometer de beste in een sprint van een kopgroep van vijf, die op 13 kilometer van de finish was weggereden. De vijf stonden op enig moment bijna stil terwijl ze de achtervolgers zagen aanstormen. Ondanks al zijn ervaring was Alejandro Valverde, die zondag zijn 41ste verjaardag vierde, het meest bevreesd vlak voor de streep ingerekend te worden. Hij ging de sprint aan en was prompt kansloos voor de zege. Wereldkampioen Julian Alaphilippe, woensdag winnaar van de Waalse Pijl, dacht het juiste moment gekozen te hebben toen hij aanzette voor de vervulling van zijn hartewens: het winnen van Luik-Bastenaken-Luik. Maar de slechts 22-jarige Pogacar kwam uit zijn rug en won de sprint met een half wiel voorsprong en volgde zijn oudere landgenoot Primoz Roglic op die vorig jaar van de al juichende Alaphilippe won. Roglic werd dertiende. Beste Nederlander was Bauke Mollema op een achtste plaats op 7 seconden van Pogacar.

De Sloveen won vorig jaar de Ronde van Frankrijk dankzij een sterke slottijdrit, maar was ook eerste in het bergklassement. Dit jaar won hij de UAE Tour en de Tirreno Adriatico. Luik-Bastenaken-Luik is de eerste eendagskoers die hij wint.