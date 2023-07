Vollering de beste op de Tourmalet, nadert winst Tour de France Femmes

De Nederlandse Demi Vollering viert feest terwijl ze over de finish komt. Beeld AFP

Wielrenster Demi Vollering kan de winst van de Tour de France Femmes nauwelijks meer ontgaan. De Nederlands kampioene hield haar zenuwen in bedwang na een spelletje pokeren voor gevorderden met haar grote concurrente Annemiek van Vleuten. Uiteindelijk kwam ze solo boven op de Tourmalet, waar het erg mistig was. Dat maakte haar zege nog mooier en heroïsch.

Vollering verdedigt zondag in de afsluitende tijdrit over 22 kilometer een voorsprong van 1.50 op de Poolse Katarzyna Niewiadoma, die op een achterstand van bijna 2 minuten als tweede eindigde in de zevende etappe. Van Vleuten, de nummer 3 van de rit, heeft nu een achterstand van 2.28 op Vollering.

‘Ik zei de hele week dat ik geen stress had, maar je moet het toch maar afmaken’, jubelde Vollering voor de camera van de NOS. ‘Je moet ook niet stilvallen op zo’n steile berg. Toen Annemiek het probeerde op de Aspin voelde ik al dat ik goed was. Zij wilde samen verder rijden, maar ik had ploeggenoten achter me zitten. Ik heb daarom op ze gewacht en kon daarna mijn spelletje op de Tourmalet spelen.’

Vollering demarreerde 5 kilometer voor de finish. Ze haalde Niewiadoma in en liet zich vlak na de eindstreep juichend op het asfalt vallen. ‘Deze voorsprong moet genoeg zijn voor de tijdrit’, zei ze. ‘Ik heb veel in mijn tijdrit geïnvesteerd. Hopelijk heb ik zondag nog een beetje benen.’

Van Vleuten was realistisch aan de finish op de Tourmalet. ‘Deze berg liegt niet’, zei ze. ‘Ik had vandaag geen goede benen en Demi was super. Ik kan mezelf niets kwalijk nemen, want ik heb het geprobeerd op de Aspin. Achteraf was dat misschien niet verstandig, omdat ik niet top was. Maar dat wist ik toen nog niet. Ik weet niet waarom ik niet in mijn beste doen was, maar dat maakt ook niet uit. Ik was niet goed genoeg.’