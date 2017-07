Volkskrantgeluid - Waarom maakt Abdelhak Nouri zoveel los?

Nouri is een wikkel van verdriet om de sportsprookjes van deze zomer

Bijna voortdurend waaien flarden verdriet over Abdelhak Nouri door mijn hoofd, als treurige intermezzo's op tal van thema's in de boordevolle sportzomer.



Nouri: een groot talent van wie we nooit zullen weten wat hij had kunnen bereiken

Abdelhak Nouri was een voetballer voor de fijnproever. De 20-jarige Ajacied, die een grootse toekomst werd voorspeld, heeft blijvende hersenschade opgelopen na hartfalen tijdens een oefenwedstrijd in Oostenrijk. Lees hier het hele artikel.