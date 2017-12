Volkskrant Voetbalquiz 2017

Een apart aspect aan de prijzenregen bij de voetbalquiz is dat we ook een hockeyboek beschikbaar stellen. Verslaggever Robèrt Misset liet onlangs de intrigerende biografie over voormalig aanvoerster van de nationale ploeg Maartje Paumen verschijnen. Daarvan zijn vijf exemplaren beschikbaar. Maar natuurlijk zijn er ook voetbalboeken: Bart Vlietstra en Willem Vissers schreven Feyenoord, de eerste van de eeuw, over het eerste kampioenschap van Feyenoord in achttien jaar. Eveneens vijf stuks. Dan zijn er ook vijf exemplaren van Deal, waarin topauteur Michel van Egmond een jaar optrekt met voetbalmakelaar Rob Jansen, en van Niet zeiken, voetballen!, van Eddy van der Ley, over topscheidsrechter Bas Nijhuis. Onder de winnaars verloten we ook nog drie keer de biografie van Johan Neeskens, opgetekend door Jaap Visser, met veel unieke foto's. Hoofdprijs is het prachtige fotoboek Sportret, een weerslag van de loopbaan van Klaas Jan van der Weij.



Meedoen kan tot zaterdag 6 januari. De uitslag staat in de krant van zaterdag 13 januari. Fijne feestdagen.