Volkskrant-lezers weten wel raad met de bijholtes van Epke Zonderland

De coach van Zonderland, Daniël Knibbeler, vertelde vorige week in de Volkskrant dat er in alle medische hoeken is gezocht naar een oplossing voor de kwaal die de olympische ambities van de turner in de weg zit. Zonderland liet afgelopen weekeinde een belangrijke kwalificatiewedstrijd voor de Spelen van Tokio aan zich voorbijgaan omdat hij moet herstellen van een kleine ingreep aan zijn bijholtes.

De olympisch kampioen van Londen 2012 heeft al jaren last van een chronische ontsteking van de holtes bij de kaak, neus en het voorhoofd. ‘We hebben echt alles geprobeerd, allerlei therapieën. We krijgen er maar geen grip op. Als je nog tips hebt, horen we het graag’, aldus coach Knibbeler in het artikel dat afgelopen vrijdag in de krant stond.

Lezer Ruud Maltha (66) uit Berghem schrok toen hij las dat Zonderland weer een ingreep had ondergaan. Zijn advies: ‘Doe het niet, doe het nooit. Nóóit opereren. Elke operatie, groot of klein die ik heb ondergaan, heeft de problemen alleen maar verergerd.’ Volgens Maltha is er maar één oplossing: ‘Emigreren naar een warm, droog land. Dat heb ik altijd uitgesteld. Maar dat kan de operatieschade niet meer uitwissen.’

Voor Zonderland, die met vrouw en kind in Heerenveen woont, zal dat waarschijnlijk geen optie zijn. Hij heeft misschien meer aan de tip van Miriam Piscaer. Haar man zweert bij het middel Sinfrontal, een homeopathisch goedje dat volgens Piscaer ‘gegarandeerd werkt’ en te koop is in de meeste apotheken in Duitsland. ‘Mijn man heeft dit dertig jaar geleden door een specialist in Oostenrijk voorgeschreven gekregen. Hij was razendsnel van zijn klachten af en heeft er al heel wat familie en kennissen mee geholpen.’

Weinig energie

Zonderland kreeg begin 2015 voor het eerst last van de kwaal die sindsdien regelmatig terugkwam. Als het snot weer vastzit, heeft hij weinig energie en hoofdpijn. De turner kan daardoor zijn vier vluchtelementen aan de rekstok niet goed oefenen die nodig zijn om zich te kwalificeren voor de Spelen in Tokio.

Acht maanden voor de Spelen van Rio in 2016 ging hij voor de eerste keer onder het mes. De holtes in zijn neus werden breder gemaakt en het tussenschot werd bijgevijld om het recht te zetten, zodat er meer lucht doorheen kon komen.

Jos Herbergs denkt dat de 33-jarige turner het tussenschot beter helemaal kan doorprikken. De lezer had zelf ook al jaren last van de kwaal totdat zijn tussenschot per toeval verwijderd bleek te zijn na een ander probleem bij zijn neus. ‘Sindsdien slechts drie of vier keer per jaar nog last van deze chronische ontsteking.’

Laatste tip

Na de operatie ging het even beter met de rekturner. Hij had een paar goede trainingsweken. Maar er ging weer een griepvirus door het land en ja hoor, Zonderland was opnieuw de pineut. Zo ging het telkens tot de kwaal zich een tijd gedeisd hield. Vorig jaar werd Zonderland voor de derde keer wereldkampioen. Dit jaar pakte hij de Europese titel.

Het is voor de lezers die hebben gereageerd een herkenbaar verhaal. Ze hadden er jaren last van tot ze die ene laatste tip kregen. De een stopte met het eten van melkproducten, de ander had baat bij meer dan 10 gram vitamine C per dag. Zonderland moet gaan stomen met de druppels van A. Vogel, zegt Ruud Kraan uit Aalsmeer. ‘Per dag drie keer tien druppels Aconitum D12 om de ontstekingen weg te halen. Dan kan hij weer geweldig sporten!’

Als dat niet helpt kan de turner nog voor een ozonlamp gaan zitten of naar een speciale zoutkamer in Harderwijk gaan. Hij kan ook fagen, een nieuwe manier om bacteriële infecties te bestrijden. Lezers noemen ook acupunctuur en klassieke homeopathie. Gepensioneerd tandarts Jan Berendsen vraagt zich af of er wel goed naar het tandheelkundige gedeelte is gekeken. Soms zorgt een mislukte wortelkanaalbehandeling volgens Berendsen voor dit soort chronische klachten.

Coach Knibbeler stuurt alle adviezen door naar Zonderland. Zijn eigen mailbox stroomde ook vol met tips. Hij is er blij mee. ‘Wie weet zit er wat tussen.’