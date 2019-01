Volksfeest in Denemarken na overwinning op aartsrivaal Noorwegen

Waar het ene gastland, Duitsland, in het zicht van de finish faalde (en vierde werd), greep het andere ontvangende land van de wereldtitelstrijd de volle winst. Denemarken won alle tien wedstrijden van het toernooi. Aan de hand van topschutter Mikkel Hansen, getuige zijn 72 goals met een miljoen euro nog een goedkope kracht voor het Franse Paris Saint Germain, was het technisch vaardige team niet af te stoppen.

Denemarken was al olympisch kampioen (2016) en Europees kampioen (2008 en 2012). WK-finales gingen in een grijs verleden (1967) en meer recent (2011 en 2013) verloren. In Herning mocht het niet misgaan. Het thuisvoordeel werd optimaal benut.

Op de tribunes stond, 15duizend man sterk, een muur van rood. Velen droegen een pruik van schouderlang haar met witte haarband, het handelsmerk van Hansen, de man met zijn superarm. Als hij opwipt voor een schot, springen kun je het niet noemen, dan haalt hij uit met snelheden van boven de 100 kilometer per uur.

Gouden hand

Vrijdag was Hansen (31) belangrijk toen uittredende wereldkampioen Frankrijk in de halve finale van Hamburg opzij werd gezet (38-30). De Deen schoot twaalf keer raak. Het waren ziedende schoten, maar soms ook superieure passes naar cirkelloper Anders Zachariassen, klein maar o zo handig. Morten Olsen was een andere Deense schutter die bewees dat het in handbal niet louter om centimeters en kilo’s hoeft te draaien.

Het gaat vooral om een gouden hand, liet Mikkel Hansen telkens zien. In de eerste ronde, in het eerste onderlinge duel met de Noren, kwam hij aan veertien treffers. In de finale bleef hij op zeven doelpunten steken. De hoofdrol was in de eindstrijd vooral voor doelman Niklas Landin, cijfermatig (38 procent reddingen) ook de beste van het WK.

Met de bejubelde wereldtitel aan de hand van een coach Nikolaj Jacobsen kwamen de Deense mannen definitief op gelijke hoogte met de vrouwen uit eigen land. Handbal was in Denemarken rond de eeuwwisseling een serieuze vrouwenzaak geworden, toen het nationale team op rij de olympische titels van 1996, 2000 en 2004 veroverde.

Mikkel Hansen tilt de wereldbeker in de lucht. Beeld AFP

De Deense bond was zo verstandig ook in de mannen te investeren. Daarbij werd gestuurd op technische beheersing, niet op lompe kracht zoals de Duitsers nog steeds proberen. De Nederlandse handbaltrainer Bert Bouwer werkte vele jaren in Denemarken, bij GOG Gudme en wees zondag, gezeten voor zijn tv-scherm, nog maar eens op het succes van de jeugdopleiding in Denemarken. Er was er een in Oure, een van 25 instituten in het land.

Bouwer kreeg daar Mikkel Hansen, hoekschutter Lasse Svan en tweede doelman Jannick Green in zijn sportklassen. Bouwer: ‘In Denemarken kan talent uit de Grundskole, hun langer durende basisschool, in het laatste schooljaar, als ze 15 zijn, naar de Idretts Skole, de sportklassen. Die opleiding is voor talenten in elke sport van het land, met name badminton, golf, zwemmen, paardensport, voetbal en handbal. Maar ook als je niet zo getalenteerd bent, kun je daarheen. En je kunt er je vervolgschool kiezen en op de sportopleiding blijven. Ouders betalen, want het is niet gratis.’

Het opleidingstraject werd een succes, ook omdat handbal in Denemarken de laatste twintig jaar een profstatus kreeg. Handballer is een geliefd beroep.

Tweede sport

Bouwer: ‘Na voetbal en met badminton is het de tweede sport van het land. Jonge spelers blijven bij de clubs, tot hun 23ste. Eerder gaan ze echt niet naar het beter betalende buitenland. In Nederland zie ik veel te jonge gasten naar Duitsland of een ander land gaan. Ik had er een bij Aalsmeer, die was 17. Dat is niet goed voor je ontwikkeling.’

Het enorme succes van de spektakelsport handbal, bij de mannen een combinatie van soms rugby, dan weer acrobatiek en atletiek, leidde door het enthousiasme in Denemarken en Duitsland tot het best bezochte (en bekeken) WK aller tijden. De indoorstadions van steden als Berlijn, Keulen en Kopenhagen trokken in totaal 837duizend betalende toeschouwers.

De volgende editie, in 2021, zal ook veel toeschouwers op de been brengen. Dat WK wordt gehouden in Egypte, een Afrikaans land dat handbal in het hart heeft gesloten. Maar eerst zullen de Denen in Tokio (2020) hun olympische goud van Rio verdedigen, als de topfavoriet.