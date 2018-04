Volharding Jeroen Hertzberger beloond met rentree in Nederlandse hockeyploeg

Vorig seizoen was Hertzberger met 28 doelpunten topscorer in de hoofdklasse, nu deelt hij met 23 treffers de koppositie met Amsterdam-spits Mirco Pruyser. Caldas bleef van mening dat hij te solistisch was. 'Ik geef nu anderen de kans om goed te zijn op het WK in 2018 en de Spelen van Tokio in 2020', zei hij afgelopen zomer.



Toch kwam Caldas tot inkeer, in december na de teleurstellende zevende plaats bij de finale van de Hockey World League (HWL) in India. Caldas: 'Jeroen is blijven doen waarin hij goed is: scoren. Ik overwoog al in november om hem terug te halen. Ik heb in januari tijdens de trainingsstage in Australië overlegd met de drie aanvoerders in mijn ploeg. Bondsarts Conny van Bentum gaf me het laatste duwtje. Zij hield me voor dat ik mijn gevoel moest volgen.'

Jeroen is blijven doen waarin hij goed is: scoren Bondscoach Caldas