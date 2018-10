Volgens Van Bommel nu al Europese top: kan Steven Bergwijn die druk wel aan?

Steven Bergwijn danst op het veld. De bal luistert als een vlieger. Alleen, er is geen touwtje, althans niet zichtbaar. Hij glijdt ermee langs tegenstanders, maar heeft sinds kort ook een machtige trap met binnenkant rechts en een timmermansoog voor de steekpass.

Bergwijn dribbelt ook niet meer om het dribbelen, doceert PSV’s specialistentrainer Boudewijn Zenden. Het gaat nu, hup, in één beweging naar voren, naar het doel, het is meer tango dan wals.

Er is de erkenning van bondscoach Ronald Koeman, die de net 21-jarige aanvaller tergend lang bij Jong Oranje stalde en nu dan eindelijk heeft opgeroepen. Zaterdagavond kreeg Bergwijn tegen VVV een publiekswissel van zijn coach Mark van Bommel, die hem een dag eerder de kwalificatie ‘Europese top’ gaf.

Vermaak en gevaar

Genoeg redenen om eens flink van de toren te blazen voor de Amsterdammer, van top tot teen onder de tatoeages en met een borstkas die dankzij zomerse bokstrainingen met zijn ooms bijna uit de witte blouse van zijn clubkostuum barst. Ploegmaten Rosario en vooral Dumfries, eveneens voor het eerst opgeroepen, kunnen hun geluk amper verbergen. Dumfries deed een dansje toen hij gebeld werd door zijn coach Van Bommel, die zijn enthousiasme ook nauwelijks de baas kon.

Bergwijn reageerde ingetogen, hij is geen danser met woorden. Door de mixed zone, het gebied waar hij journalisten te woord moet staan, loopt hij het liefst zo snel mogelijk. Zelfs op deze avond, nadat hij in de tweede helft tegen een onmachtig VVV zijn hele arsenaal heeft getoond, zwervend door de voorste linies. Hij heeft vermaak en gevaar en twee assists op De Jong en Gutiérrez geleverd. De andere vrijbuiter op de flank, Lozano, scoorde tweemaal, zo is het 4-0 geworden.

Luuk de Jong en Steven Bergwijn zoeken elkaar op na de 2-0 van Luuk de Jong. Foto Jiri Büller

Toch heeft de zelf opgeleide Bergwijn de dure Mexicaanse ster bijgehaald, het voorbije jaar. Zeker als teamspeler. Beiden waren direct betrokken bij achttien doelpunten dit kalenderjaar. Lozano, die zaterdag een strafschopje meepikte, staat op 13 goals en vijf assists, Bergwijn op tien goals en acht assists.

Dumfries plaagt Bergwijn als die voor een camera moet gaan staan. ‘Ik zou die camera wat naar achteren zetten, anders krijg je Stevie er niet op. En zet de microfoon goed hard.’ Later, serieuzer, zegt Dumfries: ‘Ik heb mezelf alles moeten aanleren. Ik kon niet voetballen, ik heb harde voeten, ik moet zachte voeten krijgen. Daar bedoel ik mee: technischer, vloeiender. Steven is een genie.’

Vertrouwen

Van Bommel vindt dat ook. De ‘Europese top’-kwalificatie durfde hij aan, want Bergwijn is ‘een heel verstandige jongen met voorbeeldige ouders’. Geconfronteerd met de loftuiting van zijn coach mompelt Bergwijn verlegen: ‘Ik heb het gelezen. Het is mooi dat de trainer dat zegt. Maar ik moet deze lijn doorzetten. Ik krijg vertrouwen van de trainer, van iedereen. Ik ben blij dat het goed gaat, met het hele team.’

De Telegraaf meldde dat onder meer scouts van Liverpool en Manchester United voor hem op de tribune zaten. ‘Je hoort van alles. Maar ik houd me er niet mee bezig. Ik heb net verlengd bij PSV. We zijn pas net aan het seizoen begonnen.’

Over zijn uitverkiezing voor Oranje: ‘Ik moet deze lijn doortrekken. Hard werken. Ik ben erbij, maar heb nog niet getraind en gespeeld. Eerst maar eens spelen.’ Over zijn terughoudendheid: ‘Ik wil het gewoon op het veld laten zien. Niet met woorden, maar met daden.’

Hij knikt nog maar eens. Is het nu klaar? Ja, dat is het. Snel verdwijnt hij.

Onder trainers en spelers is hij wel wat uitbundiger, vertelt Zenden een verdieping hoger. ‘Steven is niet op zijn mondje gevallen.’

Samen trainen ze op zijn trap, op rustig blijven voor het doel, op de juiste keuzes maken, op het belang van een vooractie. De assist op Gutiérrez, gegeven vanaf de rand van het zestienmetergebied, is een fraai voorbeeld van de progressie. ‘Vroeger had hij die bal naar de tweede ring gerost.’

Het is bijzonder dat een snelle, intuïtieve dribbelaar nog zulke stappen maakt, vindt Zenden, zelf midden jaren negentig doorgebroken bij PSV als rappe buitenspeler. ‘We bekijken veel beelden. Dan prik ik hem soms een beetje. Hij draaide vaak terug als hij de bal kreeg. Ik vroeg: ‘wat wil je?’ ‘Ja, meer rendement, meer goals,’ zei hij. ‘Nou, zei ik, waarom draai je dan terug? Je moet toch naar het doel toe?’’

Nieuwe uitdaging

Zenden probeert de PSV-buitenspelers vooral bewust te maken van hun kwaliteiten. ‘Dan hoor je ze over een supersnelle één-tegen-één-actie van Lucas Moura van Spurs. Dan zeg ik: dat kunnen jullie toch ook?’

Het komt vooral uit de spelers zelf, haast Zenden zich te zeggen. ‘Steven is verstandig. Hij is bij PSV gebleven om veel te spelen. Als Mark zegt dat hij Europese top is, geeft dat druk. Dat is een nieuwe uitdaging.’

Bergwijn tikt Zenden in het voorbijgaan op zijn schouder. Achter hem lopen zijn ouders. Felicitaties van journalisten voor de uitverkiezing van hun zoon ontvangen ze in dankbaarheid. Dan lopen ook zij snel door.