Volgend jaar geen Holland House tijdens de Olympische Spelen

Kjeld Nuis tijdens de huldiging in het Holland Heineken House na de gouden medaille op de 1000 meter tijdens de Olympische Winterspelen van Pyeongchang. Beeld ANP

Maandagavond bij de algemene voorjaarsvergadering van de nationale sportkoepel, een online bijeenkomst waarin voortdurend werd gesproken over de voortgaande coronacrisis, liet penningmeester Annette Mosman weten dat er in 2021 geen sprake meer kon zijn van een eigen olympisch paviljoen in Tokio. Er was in de aanloop naar de voor dit jaar voorziene Spelen 700 duizend euro aan kosten gemaakt. Op 1 juni zou namelijk al het TeamNL Expo Center openen, ‘een visitekaartje’ voor het Nederlandse zakenleven met Japanse ambities.

In 2021 zou nog eens zo’n bedrag moeten worden uitgegeven aan voorbereiding, adviseurs, reiskosten en ingehuurd Japans personeel. Daarboven was vorig jaar al bekend geworden dat de exploitatie van het TTC tot een tekort van 1 tot 1,5 miljoen euro zou leiden. In de najaarsvergadering hield Mosman, in een mondelinge toelichting op een vraag van de onderwatersportbond, zelfs rekening met 2 miljoen euro verlies uit de Japanse operatie, dat verkocht werd als een staaltje van nieuwe samenwerking tussen NOCNSF en de in natura sponsorende bierbrouwer.

Uit het persbericht van vorig jaar oktober: ‘Richting de Olympische Spelen van 2020 in Tokio breiden NOCNSF en Heineken hun samenwerking uit. Het TeamNL Tokyo Center ziet volgend jaar het licht en vormt samen met het Holland Heineken House hét kloppende hart voor de Nederlandse sporters, begeleiding, fans, familie en vrienden, maar er is ook plaats voor de partners van de Nederlandse sport en TeamNL en andere Nederlandse internationale handelspartners.’

Met alle financiële onzekerheden van dit moment, de coronacrisis raakt het inkomen van de Nederlandse sport met minstens een miljard, achtte het bestuur van NOCNSF ‘het risico van een TTC in 2021 te hoog’. Vorig jaar gaf de nieuw aangetreden voorzitter Anneke van Zanen nog hoog op van de rolwisseling. Niet meer te gast op het feest van Heineken, maar nu zelf gastvrouw kunnen zijn, dat beviel haar. De toen voorgespiegelde kosten achtte zij een ‘een gepast risico’. ‘Dit was het momentum om dit zo te gaan doen’, sprak zij toen tot de verzamelde sportwereld.

Door corona is veel veranderd. Het meegevallen kleine verlies op de jaarrekening van 2019, 139 duizend euro, hield in werkelijkheid een plus van 2,5 miljoen euro in. Dat bedrag gaat direct naar de reserves van NOCNSF die nu nog 22,6 miljoen bedragen maar die hard nodig zijn om het crisisjaar 2020 door te komen. ‘Daar zijn ze ook voor’, sprak bestuurlijk controleur Cees Varossieau.