Volendamse volgelingen van Jan Smit zingen toontje lager na deceptie tegen NEC

Voor het eerst in dertien jaar was er weer een eredivisiewedstrijd te bewonderen in Volendam, maar een succes werd het niet. De promovendus ging met 4-1 ten onder tegen NEC.

Een van de vier tegengoals die Volendam-keeper Filip Stankovic krijgt te verwerken tegen NEC. Deze komt van de voet van Mikkel Duelund. Beeld Pro Shots / Erik Pasman

De wedstrijd tussen Volendam en NEC loopt al richting het einde als de stadionspeaker een laatste poging doet om nog iets van de slotfase te maken. ‘Supporters laat je ook eens horen, ik hoor alleen de supporters van NEC. We hebben nog tien minuten’, klinkt het uit de boxen.

De aanmoedigingen van de enthousiaste man met de microfoon in zijn hand sorteren geen effect bij de eerste eredivisiewedstrijd in dertien jaar in het Kras Stadion van Volendam. De promovendus moet in blessuretijd toezien hoe NEC nog een keer scoort en geflatteerd doch verdiend wint: 1-4.

Zo eindigt het eerste thuisduel van Volendam in een deceptie. ‘We hebben in fases uitstekend gespeeld, maar het gaat erom dat je op bepaalde momenten scherp en attent bent’, analyseert trainer Wim Jonk na afloop aan de rand van het veld. ‘Ploegen in de eredivisie straffen die momenten af.’

Opmerkelijke opmars

Aan de hand van de oud-speler van Ajax, PSV en Internazionale kenden De Wijdbroeken de laatste jaren een opmerkelijke opmars. De club uit het vissersdorp was in 2019 verworden tot een grijze middenmoter in de eerste divisie toen Jonk als trainer werd aangesteld. De doelstelling: binnen drie jaar promoveren naar de eredivisie.

Dat lukte Jonk, purist onder de volgers van Johan Cruijff, aan de hand van de filosofie van zijn voormalige leermeester. Vertier, aantrekkelijk voetbal en talentontwikkeling kwamen voorop te staan in het dorp waar vooral gezongen of gevoetbald wordt, maar de plaatselijke FC in de jaren daarvoor steeds verder van de dorpelingen was afgedreven.

Zonder de in 2016 overleden Cruijff, maar met diens gedachtegoed in het achterhoofd lukte het Jonk om de vervallen club uit zijn geboortedorp weer op de kaart te zetten. De beloning volgde in april van dit jaar toen Volendam promotie wist af te dwingen en zich voor het eerst in dertien jaar weer eredivisionist mocht noemen.

Smit in skybox

Tegen NEC is het stadion zondag nagenoeg uitverkocht, ziet ook Jan Smit vanuit een bescheiden skybox in de hoek van het stadion. De Volendamse zanger, die in 2013 al tot het bestuur van de club toetrad, is sinds anderhalve maand voorzitter van Volendam en vertolkte de afgelopen jaren een belangrijke rol bij het hernieuwde zelfbewustzijn van de club waar hij als kind al groot supporter van was. Smit was ook degene die Jonk drie jaar geleden wist over te halen om zijn trainerscarrière in zijn geboortedorp te starten.

Met een zingende voorzitter uit het dorp, een lokale trainer en vier spelers uit Volendam die tegen NEC in de basis beginnen, is de club weer tot leven gekomen. Neem alleen al de twee aanvallers Henk Veerman en Robert Mühren. Ze zijn vrienden én buren van elkaar. ‘Ik ben vanmorgen op die fiets naar het stadion gekomen’, zegt Veerman, die deze zomer na zeven jaar terugkeerde bij Volendam.

Daarnaast stroomt ook bij de verdedigers Brian Plat (22) en Billy van Duijl (16) oranje bloed door de aderen. Aanvoerder Damon Mirani komt uit het naastgelegen Monnickendam en was als kind fanatiek supporter van Volendam. ‘Jongens uit het dorp weten hoezeer de club hier leeft en kunnen dat overbrengen op de rest van de groep’, zegt Veerman.

Stukje romantiek

En Jonk, over het verlangen van de supporter om zoveel mogelijk jongens uit Volendam op het veld te zien. ‘Dat is een stukje romantiek dat bij deze club hoort. Volendam is een groot dorp waar het voetbal enorm leeft. Aan mij de taak om er een goede mix van te maken. Want als we elke week met elf jongens uit het dorp spelen, maar we verliezen alles, dan komt er ook kritiek.’

Hij moet dit seizoen zien te overleven met Volendam, niet alleen omdat een nieuw stadion met de contouren van een schip lonkt, net buiten het dorp. ‘We are back and here to stay’, valt voor de wedstrijd op een groot spandoek te lezen, terwijl uit de boxen een hit van Jan Smit klinkt. Bestaat er een ander stadion waar een nummer van de voorzitter door de supporters massaal wordt meegezongen?

Ook op het hoogste niveau wil Jonk volgens de filosofie van Cruijff blijven voetballen. Dat kan, daar is hij van overtuigd. ‘Als je ergens in volhardt en steeds beter wordt, ga je er ook resultaat uit halen’, zegt hij. De geflatteerde nederlaag tegen NEC doet daar niets aan af.

Daryl van Mieghem zet Volendam nog wel op voorsprong. Maar Elayis Tavsan, Oussama Tannane, Mikkel Duelund en de ingevallen Jordy Bruijn scoren namens de bezoekers. Veerman: ‘De club leeft enorm in Volendam, nu moeten wij als ploeg het dorp iets gaan teruggeven.’