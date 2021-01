Volendam verzuimt PSV uit het bekertoernooi te knikkeren

Beeld ANP

Maar uiteindelijk won PSV in de achtste finales van het bekertoernooi (0-2), zoals dat dan gaat, omdat Volendam een trits kansen had verprutst. Het bleef te lang 0-0 voor de thuisclub, waarna Noni Madueke de bal in de vijftigste minuut na balverlies van Deul schitterend in de bovenhoek joeg, een paar tellen nadat hij had gekeken of een val op het kunstgras niet te veel huid had geschaafd bij de rechter bil. Het kan niet anders of Schmidt heeft de kleedkamer tijdens de pauze gevuld met boosheid, want in de eerste helft leek Volendam de club uit de eredivisie en PSV uit de eerste divisie.

Schmidt moet de cultuur veranderen in Eindhoven. Hij wil een elftal formeren dat over langere periodes dominant is, dat meer is dan een ploeg voor de tegenaanval. De speelwijze van Volendam zou lesmateriaal kunnen zijn voor PSV, dat beslist al aardige fases heeft, maar ze duren meestal nog niet heel lang. Volendam tikte PSV tot de rust alle kanten op. Het was schitterend om te zien, dat snel heroveren van de bal, de combinaties, het vleugelspel, de rigoureuze ingrepen van talent Micky van de Ven achterin ook.

Volendam zou qua voetbal niet misstaan in de eredivisie, als club van de aanval, waar trainer Wim Jonk anderhalf jaar geleden neerstreek met zijn Cruijff-filosofie, om het voetbaldorp nieuw elan te bezorgen. Volendam probeert daarbij weer eens te promoveren, maar het spel dit seizoen is wisselvallig, met de zevende plaats in de tussenstand tot gevolg.

Maar Volendam doet altijd hetzelfde. De aanval zoeken, snel diep spelen, combineren, rap wisselen van flank. Dat leverde de ene na de andere kans op tegen PSV, dat in een sterke opstelling speelde, met doelman Unnerstall in plaats van Mvogo en centrale verdediger Baumgartl voor Boscagli. PSV mocht Unnerstall bedanken, want hij verrichtte de ene redding na de andere, op schoten van Doodeman, Deul, El Azzouzi, Mulattieri en Alex Plat. Collega Roggeveen hoefde alleen echt op te treden bij een schuiver van Mauro Junior. Nee, het had zomaar 4-1 of zo kunnen zijn bij rust.

Maar het stond 0-0, en op het eind dus gewoon 0-2, na die treffer van Madueke en een strafschop, versierd en benut door aanvoerder Dumfries. Alsof het een normale avond was geweest.