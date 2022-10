Vol vertrouwen danst Loran de Munck over het paard, zwaaiend van beugel naar beugel

Turner Loran de Munck tijdens een training: ‘Wat ik een paar jaar geleden niet verwacht had, is waarheid geworden. Het is vet dat het loont om zo hard te trainen.’ Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Loran de Munck beoefent een turnspecialisme dat vrijwel onbekend is bij het Nederlandse publiek: voltige. Het lijkt misschien minder spectaculair dan de rekstok of de brug, onderdelen die dankzij Epke Zonderland veel in de aandacht hebben gestaan. Maar wat De Munck betreft, is het een geweldige discipline.

Met ontbloot bovenlichaam en in een oranje broek slijpt de 23-jarige turner aan zijn oefening in de turnhal in Hoofddorp. Met blauwe windsels om zijn polsen probeert hij nieuwe bewegingen uit op het zogeheten paard, een toestel dat 1.60 bij 35 centimeter meet en in het midden twee handvaten heeft (de hoogste is afhankelijk van het niveau). Zwaaiend en draaiend met zijn onderlichaam beweegt hij van links naar rechts.

Voor de WK in Liverpool wil hij een update doorvoeren in de oefening die hem nog meer punten moet opleveren dan de 14.700 waarmee hij bij de EK in München, afgelopen zomer, zilver behaalde. Als hij een element heeft uitgevoerd krijgt hij applaus van zijn trainingsmakkers, mannen als Casimir Schmidt, Amine Abaidi en Yazz Ramsahai. Ze noemen ‘vice champion’. Dat is tegelijkertijd plagerig en bewonderend bedoeld.

De Munck mag dan niet ver boven de grond door het luchtledige zwiepen, de finesses van voltige maken het onderdeel voor hem onweerstaanbaar. ‘Het is zo’n dun lijntje tussen vallen en de oefening doorkomen. Die spanning geeft een kick. En ook al ga je niet over de kop, ik vind het vet hoe die bewegingen voelen. Hoe je uit het niks rondjes kunt maken, beugel op en af, draaiend op één arm. Voltige voelt, als je lekker in ritme zit, als een soort dansen over het paard.’

Stoppen of doorgaan?

Het had niet veel gescheeld of De Munck was een paar jaar geleden gestopt met turnen. Hij was als kind van 5 jaar dankzij een vriendje met de sport in aanraking gekomen. Sindsdien was hij altijd met veel enthousiasme aan het trainen. Eerst in Haarlem, later in Hoofddorp. Hij had duidelijk talent, maar juist in het jaar dat hij voor het eerst naar de EK mocht, in 2019, luwde zijn plezier. ‘Op de EK lag ik er twee keer af. Dat motiveerde niet. Ik schaamde me.’

Waarom zou hij zoveel tijd en energie in zijn sport steken als hij er toch weinig van bakte? ‘Ik kon me net zo goed op mijn studie focussen en daar geluk uit halen, dacht ik.’ Hij besprak zijn twijfels met bevriende turners, maar niet met zijn ouders. ‘Zij zijn mijn grootste supporters, misschien was dat onbewust de reden. Dat ik ze niet wilde teleurstellen.’

In diezelfde periode viel hij in negatieve zin op bij de bond. ‘Ik hoorde een tijdje terug dat ze geen vertrouwen hadden ik wat ik deed. Ik werd afgeschreven’, vertelt hij na zijn training. Hij snapt het wel. ‘Eerlijk, ik was ook niet goed. Ik was toen totaal een ander persoon qua turnen. Ik deed maar wat. Ze hadden gelijk dat ik het niet waard was om grote toernooien gestuurd te worden.’

En hoe het nou precies gebeurde, dat herinnert De Munck zich niet, maar hij stopte niet met turnen. Binnen een paar maanden kantelde zijn humeur. Hij was met zijn voedingspatroon aan de slag gegaan, met een app en een diëtist, en daardoor veranderde alles. ‘Ik woog eerst 73 kilo en daarna 68. Dat verschil zie je in de spiegel, maar je merkt het ook aan je bewegingen. Eerst was het alsof ik niet lekker in mijn vel zat, maar toen ik er aan gewend was, ging alles veel makkelijker.’

Hij voelde zich flexibeler, soepeler. En hij hield zijn oefeningen op het paard veel eenvoudiger vol. Dat is niet zo gek, bij het veelvuldig draaien over het toestel is gewicht een belangrijke factor. ‘Je hebt 5 kilogram minder om in evenwicht te houden. Dat is een wereld van verschil.’

Geen ideaal lichaam

Het ideale lichaam voor een voltigespecialist is slank en lang. Wie lange benen heeft kan bij het zogenaamde ‘flanken’, het zijwaarts langs het paard zwaaien, de voeten er bijna onder steken. Dat zorgt voor stabiliteit. Lange armen zijn ook een pluspunt, vooral bij het ‘transport’, het met de handen lopen. Een voltigeturner moet verplicht alle delen van het paard gebruiken: links en rechts van de beugels en ertussen.

Dat lichaam heeft de gespierde De Munck niet. ‘Ik ben niet lang en dun. Ik ben 1 meter 72. Als je mij ziet, denk je niet: dat is een voltigespecialist. Maar ik ben wel lenig en flexibel in mijn schouders. Dat is mijn voordeel.’ Die gewrichten zijn de belangrijkste schakel in een goede oefening.

Net als de andere turnonderdelen vereist het voorkennis en een scherpe blik om te volgen wat De Munck precies doet tijdens een wedstrijd. Hij begint met een schaar-handstand, doet dan een beugelflank, legt hij uit. Daarna volgt de Bertoncelj, een door Sloveen Saso Bertocelj bedacht element. ‘Je zet je hand schuin neer en maakt een driekwart draai op één arm.’

De Munck pakt een video erbij om het in detail te laten zien. Het is zelfs voor hem te lastig om in woorden uit te drukken. En uiteindelijk moeten de meeste toeschouwers toch afgaan op het algemene beeld. Dat biedt de beste houvast. ‘Als het niet vloeiend is, dan is het meestal slecht.’

De jury kan er ook niet altijd even goed wijs uit, merkt hij. Dat blijft een lastig aspect aan zijn sport. ‘Het is zo subjectief, soms zelfs oneerlijk. De ene wedstrijd haal je hoger, andere keer lager met dezelfde oefening. De verschillen zijn echt groot. Op een EK zijn ze vaak strenger dan op een WK. Weet niet waar dat aan ligt.’

Er hangt een fijne witte mist in de turnhal. Magnesiumpoeder dwarrelt door de ruimte, slaat neer op de toestellen en de verende vloer. De Munck wrijft zijn handpalmen ermee in, net als alle andere turners. Dat geeft grip tijdens de oefeningen die hij doet op paard, brug en ringen. Aan de rekstok waagt hij zich niet. Doodeng vindt hij het toestel waar zijn jeugdidool Zonderland op excelleerde.

Het is niet de hoogte of een mogelijke val op de mat die hem benauwt, het is de stok zelf. Hij is bang om daar op te klappen. ‘Een paar maanden geleden ging ik weer op rekstok trainen. De salto’s gingen goed, maar toen ik meer elementen ging doen kwam ik te dichtbij en belandde met mijn armen op de stok en bijna met mijn gezicht.’

Ook ontbeert hij het vertrouwen in zijn kunnen als het om het vastgrijpen van de stok gaat. ‘Als je over kop gaat moet je ineens reiken en knijpen. Dan weet je niet of je er af zal schieten. Daar ben ik bang voor. Anderen kunnen dat beter uitschakelen.’

Vol vertrouwen

Het is een bont gezelschap dat in Hoofddorp onder leiding van bondscoach Dirk Van Meldert aan het werk is. Bijna niemand heeft de blonde lokken van Zonderland. Misschien dat het de nabijheid van grootstad Amsterdam is. ‘Je ziet hier hier in Hoofddorp veel diversiteit’, zegt De Munck wiens moeder Chinees is, afkomstig uit Indonesië. ‘Mensen denken soms dat ik Indonesisch ben of Koreaans, maar Chinees eigenlijk nooit.’

De medaille op de EK in München voelde als een nieuw begin. Niet alleen voor hem, maar ook voor het Nederlandse turnen in breder opzicht. De problemen rondom grensoverschrijdend gedrag betroffen hoofdzakelijk de vrouwelijke turners, maar de mannen kregen er zijdelings ook wel wat van mee. Dat het bij de EK weer over sportprestaties ging, deed hem goed.

De podiumplek het heeft hem ook persoonlijk veranderd. Hij heeft geen geldzorgen meer. Met zijn zilveren medaille is hij voor een jaar verzekerd van een topsportstipendium. Voorheen ging dat per half jaar en was er altijd de vrees dat het op zou houden. Het speelde zelfs tijdens belangrijke toernooien door zijn hoofd.

Belangrijker dan zijn financiële beslommeringen is de impact op zijn zelfvertrouwen. ‘Ik weet nu dat het erin zit. Ik kan finales halen, medailles pakken op grote toernooien. Wat ik een paar jaar geleden niet verwacht had, is waarheid geworden. Het is vet dat het loont om zo hard te trainen. Hopelijk is dit de basis voor het vervolg, voor de WK. En voor de Spelen.’