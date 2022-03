Vol bravoure deelt PSV een pak slaag uit aan FC Kopenhagen

PSV-spits Eran Zahavi viert zijn eerste treffer tegen Kopenhagen. Beeld Getty Images

Bij zijn komst naar PSV, bijna twee jaar geleden, debiteerde trainer Roger Schmidt dat hij zijn ploeg aanvallend, met veel energie en druk naar voren wilde laten voetballen. Op bezoek bij FC Kopenhagen vormde die manier van spelen de basis voor een plek in de kwartfinales van de Conference League, het derde toernooi van Europa.

Na het knotsgekke gelijkspel (4-4) vorige week in Eindhoven, waarin PSV zich bij tijd en wijlen van zijn slechtste kant liet zien, toonde het in Kopenhagen een heel ander gezicht. Volwassen en vol bravoure. PSV voetbalde zoals Schmidt het bij zijn aantreden voor ogen had, maar nog te weinig zag.

PSV won In de achtste finales van de Conference League overtuigend van de koploper van Denemarken (0-4). De Eindhovenaren trokken, zoals Schmidt vooraf al had aangekondigd, vanaf het begin ten aanval en combineerde makkelijk in het sfeervolle Parken Stadion. Als PSV de bal een keer verloor, dan had het die binnen luttele seconden weer terug, zo fel als het erop zat.

Zo mag PSV nog altijd hopen op Europees succes, na een tot dusver turbulent en teleurstellend verlopen Europees avontuur. De club begon het seizoen op de hoogste trede van de Europese ladder, maar kukelde onderweg een flink eind naar beneden. Eerst was er de uitschakeling in de play-offs van de Champions League tegen Benfica. Gevolgd door de eliminatie in de groepsfase van de Europa League, het tweede niveau.

Het past niet bij de ambities van de club en algemeen directeur Toon Gerbrands, die in 2019 zei dat PSV, op dat moment nummer 41 op de coëfficiëntenlijst van de uefa, binnen vier jaar structureel bij de beste 32 clubs van Europa wilde horen. Maar PSV kende sindsdien weinig Europese glorie en zakte af naar plek 56.

In de kelder van het Europese voetbal kan PSV alsnog werken aan een bescheiden triomftocht door Europa. Zeker wanneer het voetbalt zoals tegen Kopenhagen. Dan heeft PSV een aantrekkelijk en goed elftal, al bewees het dit seizoen al vaker dat het het verval ook groot kan zijn. Even zo vaak richtte het zich weer op. Hoe dan ook: de club strijdt nog altijd mee op drie fronten.

Alleen daarom al wordt het uiteinde van het seizoen interessant. Naast het vervolg in de Conference League, wacht halverwege april de bekerfinale tegen Ajax. De Amsterdammers hebben in de competitie twee punten voorsprong op PSV, maar worstelen de laatste weken met hun vorm en kregen dinsdag met de uitschakeling in de achtste finales van de Champions League tegen Benfica een behoorlijke dreun te verwerken.

PSV daarentegen oogt de laatste weken stabieler en zag een aantal blessuregevallen terugkeren, waardoor Schmidt keuzes ten over heeft in de beslissende fase van het seizoen. Tegen Kopenhagen zaten Joey Veerman en Noni Madueke op de bank en begon Eran Zahavi als diepe spits. De Israëliër zette PSV binnen tien minuten op voorsprong, na een fout van doelman Karl-Johan Johnsson.

Het voetbal van PSV oogde fraai, met veel beweging, backs die zich aanvallend inschakelde en met Mario Götze als absolute uitblinker. De oud-speler van Bayern München is niet meer de speler die hij was, maar de kwaliteit druipt nog altijd van hem af, al laat hij het, door de bank genomen, te weinig zien. Weinig spelers hebben het gogme van de Duitser.

Op slag van rust was hij het eindstation van een wederom vlotlopende aanval van PSV. Cody Gakpo kreeg de bal aan de linkerkant en zag Philipp Max in zijn ooghoek al diep sprinten. De lage voorzet van de Duitse back kon van dichtbij eenvoudig worden binnengetikt door Götze. Kopenhagen kon daar niets tegenover zetten.

Smet op de verder vlekkeloze avond voor PSV was het uitvallen van aanvoerder Gakpo. De aanvaller werd direct na rust de wedstrijd uitgeschopt door verdediger Denis Vavro, die zijn frustraties niet de baas was en goed wegkwam met geel. Met een van pijn vertrokken gezicht verliet Gakpo het veld.

PSV voetbalde de wedstrijd knap uit. Zahavi maakte tien minuten voor tijd zijn tweede doelpunt. Het was alweer zijn zesde doelpunt in de laatste vijf wedstrijden. In blessuretijd bepaalde Noni Madueke de uitstand op 0-4. Zo bereikte PSV voor het eerst sinds 2011 weer eens de kwartfinale van een Europees toernooi, al is het niet het toernooi waar PSV vooraf van droomde.