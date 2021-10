Voetbalzonen zijn er zat, in het tophockey zit de klad erin

Yibbi Jansen, dochter van oud-topkeeper Ronald Jansen, namens Oranje in actie tegen de Verenigde Staten. Beeld Getty Images for FIH

Uiteraard zit voormalig topkeeper Ronald Jansen woensdag op de tribune in Amstelveen als zijn dochter Yibbi met het Nederlands hockeyteam in de Pro League tegen België speelt. De 183-voudig international en tweevoudig olympisch kampioen mist in principe geen enkele wedstrijd van Yibbi. ‘Maar ik kijk niet alleen bij Yibbi hoor, ik ga ook altijd naar de roeiwedstrijden van mijn zoon’, haast Jansen zich te zeggen.

Yibbi Jansen (21) debuteerde bijna vier jaar geleden in het Nederlands elftal. De strafcornerspecialiste werd een mooie toekomst toegedicht, maar haar ontwikkeling verliep met ups en downs. De speelster van SCHC werd niet geselecteerd voor de Olympische Spelen van Tokio. Jansen ziet haar goede competitiestart nu beloond met een plek in het Nederlands team. Woensdagavond speelt de middenveldster haar achttiende interland.

Bijzondere hockeynaam

Met de comeback van Yibbi Jansen als international heeft het vrouwenteam weer een bijzondere hockeynaam in de gelederen. Haar vader Ronald verdedigde tussen 1987 en 2000 het doel van Nederland met olympisch goud in Atlanta en Sydney als absolute hoogtepunten. Bij de mannen is Thierry Brinkman (119 interlands) al jarenlang de enige speler met een succesvolle hockey-ouder; 337-voudig international Jacques Brinkman.

Verder is het de laatste jaren karig gesteld met hockeyers die hun vader of moeder achterna gaan als international. Tot 2018 speelde Martijn Havenga 17 interlands, waarmee hij in de voetsporen trad van zijn moeder: olympisch kampioene van 1984 Elsemieke Havenga.

Andere voorbeelden dateren van het begin van deze eeuw en langer geleden met onder meer de families Veenhoven, Smabers, Van Kessel, Weusthof, Buma, Eikelboom, Bouwman en de illustere hockeyfamilie Kruize. Maar liefst drie generaties Kruize haalden het Nederlands elftal: opa Roepie (56 interlands), zijn zoons Ties (202), Hans (99) en Jan Hidde (95) én kleinzoon Hidde, de zoon van Ties (2 interlands in 2010).

Voetbalzonen

In het Nederlands voetbalelftal zijn er de laatste jaren juist veel zoons die hun vader opvolgen als international met onder meer Daley en Danny Blind, Steven en Frank Berghuis, Justin en Patrick Kluivert.

Diverse voormalig hockey-internationals signaleren deze trend ook, maar een verklaring voor de beperkte familie-aanwas in hun sport vinden ze lastig te geven. ‘Ik heb eerlijk gezegd geen idee’, zegt Elsemieke Havenga. ‘Wat ik wel weet is dat de intrinsieke motivatie echt uit het kind zelf moet komen.’

Ronald Jansen: ‘Het is ook geen wet van meden en persen. Ik heb een zoon die goed is in individuele sporten, maar geen balgevoel heeft. En toevallig heb ik een dochter die wel aanleg heeft voor de hockeysport’, stelt de voormalige sluitpost nuchter.

Zijn generatiegenoot Jacques Brinkman vindt het te vroeg voor harde conclusies. ‘Ik denk dat het een beetje in golfbewegingen gaat. Persoonlijk heb ik mijn kinderen altijd gestimuleerd om voor topsport te kiezen, maar het moet natuurlijk op de eerste plaats vanuit het kind zelf komen. Thierry heeft die wil om te slagen van jongs af aan. Bij mijn dochter Julie, die bij SCHC hockeyde in de hoofdklasse, was dat wat minder. Zij kwam telkens net tekort voor nationale jeugdteams en vond ook andere dingen in het leven leuk. ‘Ik wil niet zo’n hockeynerd worden als jij’, zei ze vaak tegen mij, haha. Op haar twintigste heeft ze voor haar studie gekozen.’

Voormalig international Lieve van Kessel vermoedt dat de groei van de hockeysport van invloed is geweest op het beperkte aantal ouder-kind-internationals van de laatste jaren. ‘Vroeger was hockey een kleine sport die vooral werd beoefend door grote families. De hockeybond had aanzienlijk minder leden dus de kans op familiebanden in het Nederlands team was veel groter’, zegt de dochter van oud-international Jeanneke van ’t Hek. ‘Na het WK van 1998 in Utrecht heeft hockey in ons land een enorme vlucht genomen.’

Fulltimebaan

Brinkman wil benadrukken dat de hedendaagse hockey-international niet meer te vergelijken is met die van 25 jaar geleden. ‘Als je nu in Oranje speelt heb je bijna een fulltimebaan, maar na je carrière kun je nog geen huis kopen. Veel toptalenten kiezen voortijdig voor hun maatschappelijke carrière.’

Een toptalent van wie de komende jaren veel verwacht wordt, is Lucas Veen. De 17-jarige aanvallende middenvelder van HGC is de zoon van olympisch kampioen Stephan Veen – de man die in de olympische finale van 2000 driemaal scoorde én de beslissende strafbal maakte – en oud-spits Suzan van der Wielen. Samen zijn pa en ma Veen goed voor bijna vijfhonderd interlands.