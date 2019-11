Voetbalverslaggever over Oranje: ‘Dit wordt een feestwedstrijd om de kwalificatie te vieren’

Beeld Twitterfoto Nederlands elftal

Willem, het Nederlands elftal is al gekwalificeerd, de afgelopen wedstrijd tegen Noord-Ierland was waardeloos, waarom moeten we kijken vanavond?

‘Nou ja, je hoeft natuurlijk niet te kijken. Maar ik ga dat wel doen. Voor mijn werk, maar ook omdat ik het leuk vind om naar voetbal te kijken, of het nou een amateurwedstrijd is of het Nederlands elftal. Dit wordt niet spannend, Nederland gaat winnen. Het wordt een soort feestwedstrijd om de kwalificatie te vieren.’

Theoretisch kunnen we nog eerste in de poule worden.

‘Ja. Dan moet Nederland winnen en Duitsland gelijkspelen tegen de Noord-Ieren, wat niet onmogelijk is. Dan eindigen we op basis van het onderlinge resultaat boven Duitsland. Koeman wil dat graag, omdat Nederland in dat geval groepshoofd is op het EK. Maar ik denk niet dat Duitsland het vanavond laat afweten. Het maakt ook niet veel uit. Het is al zeker dat Nederland drie wedstrijden in Amsterdam speelt. En ze kunnen een aantal sterke tegenstanders toch al niet loten.’

Koeman mopperde over de kritiek die het elftal kreeg na de wedstrijd tegen Noord-Ierland. Heeft hij een punt?

‘Hij kan daar niet tegen. Dat het team na een wedstrijd als tegen Frankrijk in de Nations League opgehemeld wordt en nu weer neergesabeld. Maar ja, het spel was ook buitengewoon slecht. Dat eeuwige terugspelen, nauwelijks goede aanvallen. Ik vond het niks, en ik was niet de enige.’

Iets anders. Dit weekend waren er racistische spreekkoren tegen Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira. Aanvoerder Georginio Wijnaldum en Koeman spraken zich daarover gisteren fel uit.

‘Dat deed Wijnaldum heel goed. Grote klasse. Daar kunnen veel politici nog wat van leren. En Koeman schaarde zich ook meteen achter zijn aanvoerder. Logisch, hij weet dat hij spelers heeft met wortels in Afrika en het Caribisch gebied. Dat is het Nederlands elftal. En het is ook Nederland. Dat wil dit team ook uitstralen. Dat het niet uitmaakt welke kleur je hebt, als je allemaal hetzelfde doel hebt.’

Vanmiddag plaatste het Nederlands elftal op Twitter een foto met de tekst ‘Enough is enough’. Gaan ze er vanavond ook nog aandacht aan besteden?

‘Dat zou kunnen. Er is vaak zo’n moment met het spandoek ‘Say no to racism’, waarbij beide elftallen door elkaar staan. Misschien zal daar nu wat meer de nadruk op komen te liggen. Ik zou dat goed vinden. Het is belangrijk dat bekende mensen zich durven uit te spreken tegen zulke wantoestanden. Nu zie je de instanties toch een beetje in dezelfde cirkeltjes ronddraaien. Minister Grapperhaus vindt dat de KNVB meer moet doen, de KNVB vindt dat de overheid het moet oplossen.’

Terug naar het voetbal dan. Die Esten zijn de zwakke broeder in deze poule. Zit er een monsterscore in?

‘Dat denk ik niet. Al hebben de Duitsers ze dit jaar nog met 8-0 opgerold. Ik verwacht vier of vijf doelpunten.’

Gaat Koeman nog mensen laten debuteren, denk je?

‘Ik denk dat hij in ieder geval Calvin Stengs laat spelen, mogelijk zelfs in de basis. En misschien dat Myron Boadu dan mag invallen, zodat hij even aan het Nederlands elftal kan ruiken. Die jongen is pas 18, maar hij ontwikkelt zich geweldig bij AZ. Hij scoort vaak, maar mist ook veel kansen. Als dat verbetert, kan hij een hele grote worden.’

Nog andere verrassingen?

‘Als ik het zelf voor het zeggen zou hebben, zou ik Nathan Aké opstellen. Daley Blind maakte zaterdag niet zo’n frisse indruk, dus die zou ik op de bank houden. En dan kan Patrick van Aanholt mooi linksback staan. Ik hoop dat zij een kans krijgen.’