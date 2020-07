Voetbaltrainer Westerhof eist rectificatie van uitspraak dat hij WK-duel heeft verkocht

De Nigeriaanse Augustine Eguavoen in actie tijdens de WK-wedstrijd die Italië met 2-1 won. Beeld Getty

‘In 89ste minuut stonden we gewoon nog met 1-0 voor’, zegt Westerhof in de rechtbank, terugblikkend op de wedstrijd die Nigeria van Italië verloor op het WK van 1994. Destijds was hij bondscoach van het Nigeriaanse elftal. ‘Dan verliezen we de bal en schiet die Baggio de gelijkmaker erin. Wat voor invloed kan ik daarop hebben gehad?’

Volgens zijn toenmalige assistent, Jo Bonfrère, stond de uitslag voor de wedstrijd al vast. In een radio-interview met het Nigeriaanse Brila FM zou Bonfrère eerder dit jaar hebben gezegd dat Westerhof voor 100.000 dollar was omgekocht. Hij moest ervoor zorgen dat Nigeria nooit de kwartfinale zou bereiken. ‘Allemaal leugens’, volgens Westerhof, die eist dat de uitspraak in de Nigeriaanse media wordt gerectificeerd.

In de rechtszaal gunnen de voetbaltrainers elkaar geen blik waardig. Het toernooi van 1994 heeft tot een lange vete geleid, die beide mannen nu voor de rechter heeft gebracht. ‘De enige manier’, zegt Westerhof na afloop van de zitting. ‘Want ik praat niet met dat onkruid.’

Niet opgenomen

Veel bewijsmateriaal heeft de rechter echter niet om een oordeel op te baseren. De betreffende radio-uitzending is namelijk niet opgenomen. Bonfrères opmerkingen zijn in een aantal Nigeriaanse kranten overgenomen, en screenshots van deze artikelen zijn de enige stukken die zijn ingediend.

Bonfrère stelt dat hij niets heeft gezegd over een verkochte wedstrijd: ‘Ik heb de woorden ‘100.000 dollar’ en ‘omkoping’ nooit genoemd tijdens het radio-interview.’ Een oud-speler van het Nigeriaanse voetbalteam is volgens hem begonnen over het geld. Bonfrère heeft dit alleen niet ontkend: ‘Het was een heel problematisch toernooi, dus het zou waar kunnen zijn.’

Trainer Clemens Westerhof (links) tijdens een trainingskamp dat het Nigeriaanse elftal in 1994 in Nederland hield. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Westerhof blijft erbij dat zijn oud-assistent liegt, en dat hij daardoor in Afrika en Nederland ernstige reputatieschade heeft geleden. ‘Ik kreeg die dag van alle kanten telefoontjes, voor mijn gevoel word ik opgepakt als ik Nigeria binnenkom.’ Volgens zijn advocaat was Westerhof nog in de race om technisch directeur te worden van de Nigeriaanse voetbalbond, maar is die kans door het interview aan zijn neus voorbij gegaan. De rechter betwijfelt gezien zijn leeftijd – Westerhof is 80 – of hier echt sprake van is geweest.

Jurist Marco van Kallen, die Bonfrère bijstaat, stelt dat een rectificatie juist kan leiden tot meer ophef. Het verhaal is tot nu toe volgens hem redelijk onder de radar gebleven. Een bemiddelingspoging voorafgaand aan het kort geding is op niets uitgelopen, en Bonfrère is hoe dan ook niet van plan om zijn excuses aan te bieden.

De rechter doet binnen veertien dagen uitspraak.