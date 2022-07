Voetbalsters worstelen verder op het EK met magere winst op Portugal

Daniëlle van de Donk haalt uit voor de beslissende 3-2 tegen Portugal Beeld AFP

De Nederlandse voetbalsters blijven zich door het EK heen worstelen. Tegen Portugal, dat eigenlijk niet eens mee zou doen aan het toernooi, gaf de titelverdediger een 2-0 voorsprong uit handen. Pas na ruim een uur kon Nederland weer afstand nemen, waarna de 3-2 over de streep werd getrokken.

Door de zege staan de voetbalsters in de poule nu gelijk in punten met Zweden, dat in Sheffield ook met moeite Zwitserland versloeg (2-1). Nederland en Zweden zijn door de overwinningen vrijwel zeker van de kwartfinale en gaan zondag uitmaken wie als eerste eindigt.

Met een eerste plek kan Nederland in de kwartfinale het sterke Frankrijk ontlopen en daar moeten de voetbalsters op hopen, want zelf maken ze vooralsnog geen bijster overtuigende indruk. De ploeg wordt geplaagd door blessures en coronabesmettingen van Vivianne Miedema en Jackie Groenen, maar ook zonder die belangrijke spelers zou normaal gesproken Portugal geen probleem mogen zijn.

Het land hoorde pas in mei dat het mee mocht doen, als vervanger van Rusland, maar van een gebrek aan voorbereiding was in het Leigh Sports Village weinig te merken. De Portugese spelers zijn weliswaar veel kleiner en lichter dan de Nederlanders, maar ze compenseerden dat met veel techniek en fanatisme. Meteen na het eerste fluitsignaal leken ze daarmee Nederland te overrompelen, maar twee keer vlagde de grensrechter uiteindelijk voor buitenspel.

Snel daarna sloeg Nederland zelf toe, uit een corner scoorde Damaris Egurrola. Nederland wist dat er tegen Portugal in de lucht kansen waren, al was het alleen maar omdat de Portugese keeper Ines Pereira slechts 1.68 meter groot is. Ook de 2-0 viel uit een corner, nu kopte Stephanie van der Gragt met het haar kenmerkende doorzettingsvermogen de bal in het doel.

Tumultueuze start

Portugal leek rijp voor de slacht, maar Nederland verloor na een dik half uur toch de grip op de wedstrijd. De ploeg leek nog te ontsnappen aan een tegengoal toen Dominique Janssen de Portugese aanvaller Diana Silva aanraakte, maar na ingrijpen van de VAR legde de Kroatische scheidsrechter de bal op de stip. Carole Costa schoot de bal niet heel goed in, maar Daphne van Domselaar lag al in de andere hoek.

De Portugezen startten de tweede helft net zo fanatiek als de eerste en nu lukte het wel om te scoren. Twee keer werden de veel langere Nederlandse verdedigers in de lucht geklopt door de Portugezen. Een keer wist Van Domselaar nog knap te redden, maar de tweede kopbal was wel raak. Diana Silva scoorde de 2-2.

Het was uiteindelijke Daniëlle van de Donk die met een hoog afstandsschot de bal achter de kleine Portugese keeper wist te krijgen. Even daarvoor was een goal van Jill Roord afgekeurd, nadat de VAR buitenspel had geconstateerd.

De magere winst komt na een tumultueuze start van het toernooi. Tegen verliezend olympisch finalist Zweden eindigde het zaterdag in 1-1, waar iedereen vooraf voor had getekend, maar de voetbalsters zagen keeper Sari van Veenendaal en verdediger Aniek Nouwen uitvallen. Een dag na de wedstrijd werd bovendien bekend dat middenvelder Jackie Groenen positief had getest op corona en in isolatie moest.

Diepte in

Dinsdag kwam daar nog een besmetting overheen en nu ook nog van de beste speler van het team: topscorer Vivianne Miedema. De twee spelers moeten eerst klachtenvrij zijn en negatief testen voordat ze weer mee mogen doen.

Bondscoach Mark Parsons moest voor de wedstrijd tegen Portugal bovendien vragen beantwoorden over kritische uitlatingen van een van zijn spelers in deze krant. Jill Roord vertelde dat ze moest wennen aan de stijl van coach, die geregeld lange besprekingen houdt en veel doorvraagt. ‘Hij gaat graag de diepte in en dan haakt bij ons 50 procent wel af.’

Parsons wilde er niet te veel woorden aan vuil maken en had zijn reactie goed voorbereid. Voor de camera van de NOS zei hij dat Roord alleen maar iets te veel had gepraat over een coach die te veel praat. Roord stond gewoon in de basis.