Voetbalsters weten zich in blessuretijd alsnog te plaatsen voor WK 2023

Grote vreugde na het winnende Nederlandse doelpunt. Beeld REUTERS

Plan B moest er aan te pas komen. Als de goal niet snel zou vallen, dan hadden de Nederlandse voetbalsters altijd Stefanie van der Gragt nog achter de hand. Dan moest de onverschrokken, kopsterke verdediger maar naar voren om de IJslandse muur te slechten.

Plan B werkte. Wonder boven wonder verdween de bal achter de IJslandse keeper. Na afloop wezen Esmee Brugts, die de voorzet gaf, en Van der Gragt die de bal leek te schampen, naar elkaar. Niemand wist precies wie er had gescoord, maar wat maakte het uit. Drie ballen eindigden op de IJslandse lat, een op de paal en een werd van de doellijn gehaald. Deze moest erin en zat erin. In blessuretijd, ook dat nog.

Eindelijk zat het dan toch een keertje mee voor de Nederlandse voetbalsters dit jaar. Na een jaar waarin weinig lukte, leek het opnieuw mis te gaan. Negentig minuten lang was het zo’n wedstrijd waarin de bal er niet in wilde, maar in Utrecht hadden de voetbalsters nu wel het geluk aan hun zijde.

Vijf jaar geleden begon hier de zegereeks die leidde naar de EK-titel. In een uitverkocht Galgenwaard werd Noorwegen met 1-0 verslagen. Twee jaar later volgde nog een WK-finale, maar sindsdien hebben de ‘Oranje Leeuwinnen’ flink wat van hun glans verloren. Op het EK in Engeland waren ze deze zomer geen schim meer van hun vroegere zelfbewuste zelf.

Revanche

De wedstrijd tegen IJsland was een uitgelezen kans om revanche te nemen en meteen een WK-ticket binnen te slepen. Dat was nog niet zeker omdat Nederland twee keer niet wist te winnen van Tsjechië. Nu moesten de voetbalsters winnen, IJsland had aan een punt genoeg. Dat zijn van die wedstrijden die je liever wil vermijden.

De wedstrijd verliep vanaf het begin voorspelbaar: Nederland een tikje nerveus zoekend naar een goal, IJsland een stuk relaxter afwachtend op de eigen helft. Toch was het een klein wonder dat er geen Nederlands doelpunt viel in de eerste helft. Zonder briljant te spelen, kwamen er wel kansen. Vooral via de rechterkant, waar Renate Jansen sterk speelde en bij het meeste gevaar was betrokken.

De Twente-aanvaller schoot zelf na een klein half uur op de lat. Daniëlle van de Donk had dat vijf minuten eerder ook al gedaan en tussendoor lukte het de nummer 10 ook niet om een bal over de doellijn te frommelen. Een IJslandse verdediger kon er net tussen komen. Vlak voor rust belandde een kopbal van Stefanie van der Gragt ook nog op de lat. Het goede nieuws was dat Nederland bij de weinige IJslandse speldenprikjes wel wakker was en niet tegen een achterstand aanliep.

Jansen, die vrijdag ook al tegen Schotland speelde, was de enige opvallende keuze van de nieuwe bondscoach Andries Jonker. Hij moest het doen zonder Lieke Martens, die nog niet hersteld is van de beenblessure die ze opliep op het EK, en koos verder voor de bekende namen. Dit was ‘niet de week van de experimenten’, zei hij. De oude, vertrouwde kern moest dit klusje klaren.

Durfden te voetballen

Dat veel van die speelsters op het EK niet thuisgaven, maakte niet uit. Als ze weer in zichzelf gingen geloven en durfden te voetballen, zou het goed moeten komen. ‘Ik voel dat de meiden niet in de war zijn en ik heb zelf ook weleens wat meegemaakt.’

Na dik een uur moest hij toch vers bloed in het veld brengen. Er was nog steeds niet gescoord en kansen waren er nu ook niet. De klok tikte geduldig in het IJslandse voordeel, Nederland werd nerveus, nu zonder tikje. Fenna Kalma, vorig seizoen topscorer van de vrouwen eredivisie, kwam er in voor Van de Donk om het tij te keren. De jonge Esmee Brugts verving de moe gestreden Jansen.

Een kwartier voor tijd ging Nederland over op het noodscenario, vooraf Plan B gedoopt. De voetbalsters waren niet lang daarvoor ontsnapt aan een achterstand toen Sveindis Jane Jonsdottir verzuimde een voorzet in te tikken. Nu werd de kopsterke Van der Gragt naar voren gedirigeerd, het signaal dat de ballen in de zestien moesten worden gepompt.

Niet Van der Gragt, maar de ingevallen Damaris Egurrola lukte het daarna de bal richting het doel te koppen, maar ze raakte de paal. Het leek het zoveelste signaal dat deze wedstrijd zou aflopen zoals vooraf werd gevreesd. Maar met de van Ajax afgedankte verdediger, nu in dienst van Internazionale, wist Nederland te ontsnappen. Het doelpunt kwam op naam van Brugts, maar het enige dat telt is dat de ploeg naar Australië en Nieuw-Zeeland mag. Om daar goed te presteren, zal er nog veel beter moeten, maar daar heeft Jonker nu een jaar de tijd voor.