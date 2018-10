Voetbalsters spelen in verhouding tot de mannen voor een habbekrats

Nederland speelt vrijdag tegen Denemarken in de eerste play-off voor een WK-ticket. Veel publiek en tv-aandacht. Net echt. Hoewel? Gezien de transfergelden staat het vrouwenvoetbal nog in de kinderschoenen.

Het Nederlands vrouwenelftal in een oefenduel tegen Japan. Foto ANP

Terwijl Cristiano Ronaldo voor een transfersom van 120 miljoen euro van Real Madrid naar Juventus verhuisde, gaf de Fifa onlangs voor het eerst cijfers bij de vrouwen vrij. Hun transferwaarde valt totaal in het niet: bijna 430 duizend euro wereldwijd, van 1 januari tot 1 september, tegenover ruim 6 miljard euro bij de mannen in dezelfde periode.

Een schijntje tegenover een duizelingwekkend bedrag, opgetekend als gevolg van de eerste meting van de transferwaarde in het vrouwenvoetbal volgens ITMS, International Transfer Matching Systeem. Het ging bij de vrouwen om 577 transfers sinds januari, bij 198 clubs in 65 nationale bonden. Bij de mannen waren er 15.049 transfers. De Fifa gaf als toelichting dat sprake is van een nieuwe ontwikkeling bij de vrouwen, in een jonge profsport. Met slechts 3,3 procent van de verhuizingen was een transfersom gemoeid.

Mannen hebben meer profclubs met meer contractspelers, terwijl veel vrouwen nog als amateur staan geregistreerd. Mocht al sprake zijn van een verbintenis, dan dient 94,5 procent het contract uit, meestal zonder morren.

Zo wilde de Nederlandse international Jackie Groenen afgelopen zomer naar een grotere club dan FFC Frankfurt, maar de eigenaar van de club hield haar aan de verbintenis die nog één seizoen doorliep. Geïnteresseerde clubs hebben vaak ook geen geld om een doorlopende verbintenis af te ­kopen. Bij de mannen dient ruim 63 procent zijn contract uit, zodat het alleen al daarom logisch is dat het bedrag aan afkoopsommen hoger is.

Mooie financiële stappen

De Nederlandse internationals, ­vorig jaar na de finale in Enschede ­gekroond tot Europees kampioen, maakten de laatste jaren mooie stappen, ook in financieel opzicht. ­Nederland speelt vrijdag tegen ­Denemarken, in de eerste play-off voor een plek op het WK, nadat de kans op directe kwalificatie verloren ging ­tegen Noorwegen.

De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman, nog steeds zonder de geblesseerde centrale verdediger Van der Gragt, speelt vrijdag in Breda thuis tegen Europees finalist Denemarken en dinsdag in Viborg uit. De winnaar ontmoet België of Zwitserland in de ultieme play-off.

Verhoging prijzengeld WK Frankrijk

De Fifa deelde deze week ook mee dat het prijzengeld op het WK in Frankrijk wordt verhoogd, zonder bedragen te noemen. Ook zal de wereldbond voor het eerst bij de vrouwen een ­bedrag beschikbaar stellen als ­tegemoetkoming in de voorbereidingskosten voor de nationale ­bonden.

De topvrouwen zelf leven meestal als prof. Degenen die in de eredivisie voetballen, ontvangen minimaal een onkostenvergoeding. In het buitenland verdienen ze salaris. Ze ontvangen ook geld van de KNVB, wat ze in staat stelt steeds meer tijd vrij te maken voor het voetbal.

Van de 23 spelers in de ­selectie van Wiegman spelen liefst ­zeventien over de grens, van blikvanger Martens bij Barcelona, rechtsbuiten Van de Sanden bij de winnaar van de Champions League Lyon, middenvelder Groenen bij Frankfurt tot aanvoerder Spitse bij Valerenga in Noorwegen.

Lieke Martens Foto Pro Shots / Pressinphoto

Spitse was de eerste Nederlandse international voor wie (in december 2013) een transfersom werd betaald, toen ­Lilleström uit Noorwegen haar contract bij FC Twente afkocht voor naar verluidt 25 duizend euro. Lyon nam rechtsbuiten Van de Sanden vorig jaar over van Liverpool voor een onbekend bedrag.

Zaakwaarnemer Leoni Blokhuis, die met haar bedrijf Flowsports is gevestigd in Enschede, begeleidt elf van de internationals: ‘Grote bedragen zijn niet aan de orde. De vrouwen maken meestal keuzes die goed zijn voor hun ontwikkeling. Dat is echt heel tof. Zo stond spits Vivianne Miedema in de belangstelling van heel veel clubs, maar ze koos bewust voor Arsenal. Ze traint op hetzelfde complex als de mannen, ze koos voor levensgeluk, voor Londen. Het is ook een illusie dat ik als zaakwaarnemer rijk word. Dat zou alleen kunnen als ik tweehonderd speelsters had en alleen transacties maakte. Maar ik wil een band opbouwen en een voetballer helemaal kunnen begeleiden.’

Vrouwentak Arsenal & Chelsea

Vooral de Engelse competitie is de laatste jaren in trek, omdat die steeds sterker wordt. De clubs zijn ook dezelfde als de bekende namen bij de mannen. Rijke clubs als Manchester City, Arsenal en Chelsea beseffen dat ze de maatschappelijke plicht hebben om ook een vrouwentak op te tuigen. Tal van topspelers van het vasteland trekken naar Engeland, terwijl de internationals van dat land zelf meestal in de nationale competitie blijven. Zij krijgen een behoorlijke vergoeding van de bond, ongeveer 30 duizend pond, en daarbij nog eens hun salaris bij de club.

De Europese titel heeft de internationals ook interessanter gemaakt voor sponsors. Topper in dat verband is Lieke Martens, vorig jaar de beste speelster van de wereld. De aanvaller van Barcelona zet zich in voor de Hartstichting en heeft commerciële contracten met onder meer Nike en Nissan, terwijl ze de hoofdrol speelt in een nieuwe spot van pindakaas van Calvé.