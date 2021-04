Voetbalsters poetsen blazoen op met 5-0-zege tegen Australië

De Australische doelman Mackenzie Arnold, Vivianne Miedema uit Nederland en Alanna Kennedy uit Australië in actie tijdens de internationale vriendschappelijke voetbalwedstrijd voor dames tussen Nederland en Australië in Nijmegen. Beeld EPA

Op weg naar het debuut op de Olympische Spelen is de oude ploeg van Sarina Wiegman ongeveer de nieuwe ploeg. De bondscoach, die na de Spelen vertrekt naar Engeland, houdt vast aan gevestigde internationals. Ook al omdat zelden iemand doorbreekt die de grote namen werkelijk concurrentie aandoet, ondanks de gestage groei van het aantal vrouwen in het Nederlandse voetbal.

En dus waren de doelpunten voor rust, toen Australië fout op fout stapelde, van de routiniers Jill Roord, Lieke Martens en uitblinker Jackie Groenen. Bij twee treffers was topschutter aller tijden Vivianne Miedema aangever.

Australië, alleen met speelsters uit Europese competities in verband met maatregelen tegen corona, kon niet tippen aan Spanje. Dat speelde Nederland vorige week met snel combinatievoetbal overhoop, hoewel de uitslag slechts 1-0 was.

Wiegman heeft in de aanloop naar Tokio haar team ongeveer staan. Ze speelt de laatste tijd vaak met aanvallende middenvelder Roord op papier als rechtsbuiten, die meestal naar het middenveld zakt als spelmaker. Na rust was daar met de snelle Lineth Beerensteyn een echte rechtsbuiten, en nam Roord de plek van de gewisselde middenvelder Spitse in.

Beerensteyn, van Bayern München, maakte de 4-0, toen ze de bal na een schitterende pass van Martens langs de matige keeper Arnold tilde. Ten opzichte van het WK in 2019, waar Nederland zich dankzij de tweede plaats kwalificeerde voor Tokio, is weinig veranderd in het basiselftal. De enige echte nieuweling is centrale verdediger Aniek Nouwen, die een betere indruk achterlaat dan oudgediende Stefanie van der Gragt, met wie ze het centrum vormt.

De spelers gaan nu terug naar hun clubs om de competities te voltooien. Martens en Beerensteyn zijn actief in de halve finales van de Champions League. Volgende week is de loting voor het olympisch toernooi, terwijl de KNVB hoopt binnenkort een nieuwe bondscoach te presenteren.