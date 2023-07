Voetbalsters Oranje krikken in uitzwaaiduel tegen België zelfvertrouwen op voor WK: 5-0

Nederland viert de 5-0-overwinning op België. Beeld ANP

Jonker koos weer voor een systeem met vijf verdedigsters. Aanvalsters Esmee Brugts en Victoria Pelova speelden als vleugelverdedigsters. Champions League-finaliste Lynn Wilms ontbrak. De verdedigster van VfL Wolfsburg was nog niet voldoende fit.

De oranje fans in het, overigens niet helemaal uitverkochte Parkstad Limburg Stadion, werden al na 2 minuten getrakteerd op de eerste treffer. Aanvalster Lieke Martens schoot in de verre hoek raak na een lage voorzet van Daniëlle van de Donk. Een klein kwartier later kreeg de ervaren Stefanie van der Gragt, na ingrijpen van de VAR die hands had gezien, de kans om de voorsprong te verdubbelen uit een strafschop. De inzet werd echter gestopt.

Bij de tweede strafschop was het via de voet van aanvoerster Sherida Spitse wel raak, waardoor het dominante Oranje alsnog op een 2-0 voorsprong kwam. De scheidsrechter had een lichte overtreding op Lineth Beerensteyn gezien. De aanvalster van Juventus moest even worden behandeld, maar kon toch verder spelen. Vijf minuten voor rust maakte zij de 3-0. Na een goede aanname van Martens schoot Beerensteyn vanaf de rand van het strafschopgebied in de verre hoek raak.

Katja Snoeijs scoort de 5-0. Beeld ANP

Jongste deelneemster

In de tweede helft gaf Jonker onder anderen spits Katja Snoeijs en de 17-jarige Wieke Kaptein, de jongste Nederlandse ooit die naar een WK gaat, de kans om zichzelf te laten zien. In de slotfase werkte Snoeijs van dichtbij de 5-0 binnen. Vlak daarvoor was het Pelova die na een goede combinatie in alle vrijheid de 4-0 kon maken.

Volgens bondscoach Jonker hebben de speelsters ‘goed voetbal’ laten zien. ‘Het is fijn om te constateren dat je daar bent waar je wilt zijn’, zei hij. Voor Portugal, de eerste tegenstander op het WK, is Oranje echter nog niet klaar. ‘We moeten nog heel veel werk verrichten, maar we liggen op schema en zijn goed onderweg. We kunnen van iedereen winnen, maar ik ga niet roepen dat we wereldkampioen worden.’

België is de nummer 19 van de wereldranglijst, Portugal staat twee plekken lager. Regerend wereldkampioen Verenigde Staten en Vietnam zijn de andere tegenstanders van Oranje in de groepsfase. Jonker en zijn speelsters reizen vrijdag naar Sydney voor de volgende fase in de voorbereiding.