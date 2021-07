Voetbalsters hebben meer moeite met vasthouden concentratie dan met Zambia, 10-3

Vivianne Miedema passeert doelvrouw Hazel Nali van zambia, 1-0. Beeld REUTERS

Zaterdag volgt de eerste echte test tegen Brazilië en zal het beter moeten, zeker in de omschakeling naar balverlies en wat de concentratie betreft.

Het was ook lastig de aandacht erbij te houden door de klamme weersomstandigheden, doordat de Spelen nog niet echt begonnen zijn en door de onorthodoxe tegenstand. Elke dieptepass was een potentieel doelpunt zo chaotisch ging het er bij Zambia aan toe. Alsnog werden best wat kansen toegestaan aan de opponent die over een decennium vast meer weerstand kan bieden als er meer spelers doorbreken als klasbak en aanvoerder Barbra Banda, die voor alle Zambiaanse treffers tekende.

Nu stond zij nog in de schaduw van Oranje-aanvallers Vivianne Miedema en Lieke Martens die zes van de tien treffers voor hun rekening namen, met veel dank trouwens aan de doelvrouw van Zambia, Hazel Nali.

Zambia 104 op wereldranglijst

Al vooraf was duidelijk dat deze eerste wedstrijd weinig om het lijf had. Zambia is de nummer 104 op de wereldranglijst, Nederland staat exact 100 plaatsen hoger. Het zal voor Nederland hebben gevoeld als een voorbereidingspotje tegen een amateurploeg dat de coach en eerste keeper heeft thuisgelaten, maar in de spits wel een gastspeler van een topclub heeft staan.

De Zambianen liepen vooral voor rust met zijn allen zonder een idee achter de bal aan. Wat dat betreft was het jammer dat dirigent op het middenveld Sherida Spitse naar huis moest door een knieblessure, met haar passing had ze de Zambiaanse defensie nog verder kunnen splijten dan al gebeurde. Met Spitse was vermoedelijk ook de defensieve organisatie van Oranje beter op orde geweest. Ondanks het ontstellende krachtsverschil kreeg Zambia ruimte genoeg om uit te breken.

Fout doelvrouw Van Veenendaal

Door een inschattingsfout van doelvrouw Sari van Veenendaal, die onnodig ver uitkwam en daarna te passief was, tekende Banda voor rust voor haar eerste treffer. Bij 10-1 scoorde zo nog tweemaal, waarbij ze vooral bij haar tweede doelpunt haar klasse toonde middels een fraaie passeeractie en vernuftig laatste tikje uit een moeilijke hoek.

Het kwam Banda toe, ze bleef onvermoeibaar vechten voor haar kansen, ze is snel, technisch begaafd en doelgericht. Ze is de eerste Zambiaanse professional en maakt momenteel furore in de Chinese competitie. Om te voetballen moest ze vroeger haar schoenen uit haar raam gooien en ze dan buiten stiekem oppikken, omdat haar ouders voetbal geen sport voor meisjes vonden. Nu is ze een rolmodel in haar thuisland waar vrouwenvoetbal groeit als kool.

En nu Brazilië

Voor de Leeuwinnen waren de tegentreffers een smet op een verder zorgeloos eerste optreden en tegelijkertijd een waarschuwing voor het volgende pouleduel tegen Brazilië dat China met liefst 5-0 sloopte.

Dan zal er ook meer concentratie vereist zijn aan de bal. Spitse werd op het middenveld vervangen door valse rechtsbuiten Jill Roord, waardoor er rechts voorin een plek vrijkwam voor Shanice van de Sanden. De snelle Van de Sanden was vrij slordig, net als spits Miedema en vormgever Jackie Groenen anders was de score nog veel hoger uitgevallen.

Wellicht schrokken ze van de zeeën aan ruimte, van de aparte keuzes van de Zambianen. Alsnog werden de dubbele cijfers aangetikt, met vier goals voor topscorer Miedema die maar een uur meedeed en haar totaal opschroefde naar 77. Vooral het eerste doelpunt was een cadeautje van doelvrouw Nali, die bij nog veel meer doelpunten in de fout ging.

Martens, die wel de hele wedstrijd speelde en diverse treffers voorbereidde, maakte er twee. Van de Sande, Roord en de invallers Lineth Beerensteyn en Victoria Pelova maakten het tiental compleet.