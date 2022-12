Voetbalsters Beerensteyn (Juventus) en Van der Gragt (Inter) pionieren in Italië: ‘Uitslagen als 9-0 of 7-2 zoals in Nederland zie je hier niet zo vaak’

Lineth Beerensteyn eerder dit seizoen in actie voor Juventus in de Champions League tegen Arsenal. Beeld AFP

Soms glipt er opeens een Italiaanse term tussendoor als Stefanie van der Gragt met het Nederlands team aan het trainen is. Geen ploeggenoot die haar dan snapt, behalve als Lineth Beerensteyn in de buurt is. ‘Steef en ik dollen daar soms wel mee’, lacht de aanvaller van Juventus, ‘dan gooien we er een Italiaans woord in dat alleen wij begrijpen.’

Van der Gragt zegt er eerlijk bij dat er na vijf maanden in Italië vooral voetbaltermen zijn doorgedrongen. ‘Met hele zinnen moet je niet aankomen, dan weet ik echt niet waar je het over hebt.’

Zaterdag kwamen de twee elkaar weer eens tegen toen Van der Gragt in het blauw-zwart van Inter Women thuis verloor van Beerensteyns Juventus. Ze zijn de eerste twee Nederlandse internationals sinds lange tijd die in Italië spelen en van die keuze hebben ze geen spijt.

Steeds interessanter

‘De Italiaanse competitie is nog wat onbekender’, zegt Beerensteyn telefonisch. ‘Maar deze competitie wordt steeds interessanter, ook omdat de clubs veel meer internationale speelsters kunnen aantrekken.’

Net als Van der Gragt wist ze weinig van het Italiaanse vrouwenvoetbal toen ze eerder dit jaar werd benaderd. De Engelse, Duitse, Franse en Spaanse competities gelden in Europa als de aantrekkelijkste, maar Italië is bezig met een inhaalslag. Vooral omdat ook grote clubs uit het mannenvoetbal zijn ingestapt.

De clubs kregen in 2015 een duwtje in de rug van de Italiaanse voetbalbond, die ontevreden was over de ledenaantallen en de internationale resultaten. De bond verplichtte profclubs om een vrouwenopleiding op te richten of samen te werken met bestaande vrouwenteams. In de jaren daarna namen steeds meer grote namen uit het mannenvoetbal clubs over. Zo veranderde Cuneo in Juventus, Brescia in AC Milan en werd Res Roma deel van het hoofdstedelijke AS.

‘Het voelde eigenlijk meteen goed’, zegt Van der Gragt, die eerst drie dagen in Milaan rondkeek voor ze in de zomer haar contract tekende bij Inter Women. De vrouwenploeg van Internazionale bestaat sinds 2018 en draait nu mee in de subtop. ‘Het zit echt nog in de opbouwende fase, maar de club staat er honderd procent achter. Ze willen elk jaar ontwikkeling zien, het is mooi om dat mee te maken.’

Andere manier verdedigen

Net als Matthijs de Ligt eerder bij Juventus moet ze wel wennen aan de manier van verdedigen, die anders is dan bij het Nederlands team en Ajax, haar vorige club. Italiaanse coaches hameren erop dat verdedigers moeten letten op de bewegende, diepgaande spelers en niet per se op de bal. ‘Dat doe je heel vaak vanzelf, maar dat is niet per se het beste’, legt de 30-jarige international uit.

Inter is later ingestapt dan Juventus, dat sinds 2017 in de Serie A speelt en in de vijf jaar daarna ook telkens het kampioenschap pakte. Maar de concurrentie neemt toe, want AS Roma staat op dit moment eerste.

‘We laten soms domme punten liggen’, verklaart Beerensteyn, die overkwam van Bayern München. ‘Dat is zonde, want we zouden die wedstrijden gewoon moeten winnen. In de Champions League hebben we meerdere malen bewezen dat we niet onderdoen voor Europese topclubs.’

Zelf opende ze onlangs de score tegen Arsenal, waarna Vivianne Miedema voor de Engelsen de 1-1 maakte. Ook tegen Champions League-winnaar Lyon, met Daniëlle van de Donk en Damaris Egurrola, speelde de club uit Turijn dit seizoen gelijk.

Stefanie van der Gragt in het shirt van Inter. Beeld ANP

In het Milanese Ernesto Breda-stadionnetje stond Beerensteyn zaterdag aan de basis van de genadeklap voor Inter. De twee ploegen spelen niet klassiek Italiaans, vooral verdedigend, maar willen allebei winnen. Ze kregen ook behoorlijk wat kansen, maar drie schoten van Inter eindigden op de lat en paal.

In de 50ste minuut vond Barbara Bonansea het eerste gaatje in de Inter-defensie. Twee minuten later onderschepte Beerensteyn een bal en dribbelde het zestienmetergebied in. Van der Gragt en de andere verdedigers hadden haar in het oog, maar de Nederlandse gaf met een subtiel passje de assist op de vrijstaande Arianne Caruso.

Gunstige belastingtarieven

De selecties van beide clubs bestaan voor ongeveer een derde uit buitenlanders. De Serie A heeft dit jaar een professionele status gekregen, waardoor het salarisplafond van 30.000 euro is afgeschaft. Net als bij de mannen profiteren de voetbalsters in Italië bovendien van gunstige belastingtarieven. De FIGC mikt op 50 procent meer jeugdleden over vier jaar en hoopt dat een sterke competitie en internationale successen daaraan bijdragen.

Van der Gragt, die eerder ook bij Bayern München en Barcelona speelde, schat het gemiddelde niveau nu al hoger in dan dat van de eredivisie. ‘Tegen clubs als Sassuolo en Como spelen wij gelijk, uitslagen als 9-0 of 7-2 zoals in Nederland zie je hier niet zo vaak.’

Als het aan haar had gelegen, was ze helemaal niet in Italië terechtgekomen. Ze besloot aan het eind van vorig seizoen haar contract bij Ajax niet te verlengen, nadat de club haar had verteld dat andere spelers de voorkeur zouden krijgen. ‘Ik vond het toen echt jammer, want ik wilde heel graag blijven’, zegt ze. Aan een rol op het tweede plan was de routinier niet toe, maar als pionier in Italië hoeft dat ook helemaal niet. ‘Ik ben blij dat ik deze stap heb kunnen zetten.’