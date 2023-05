Voetbalsters Ajax pakken titel en zijn eindelijk weer eens de baas over FC Twente

Na vijf jaar veroveren de Ajax-vrouwen eindelijk weer eens de landstitel. Na een 6-1-zege op PEC Zwolle bleef de Amsterdamse formatie rivaal FC Twente één punt voor. Beeld ANP

‘Ze voelen allemaal even lekker hoor’, lacht Ajax-keeper Lize Kop. Maar als ze er even over nadenkt betekent deze titel misschien nog net iets meer dan haar vorige uit 2018. ‘Nu ken ik ook de andere kant van de medaille, er zit meer emotie in.’

De 25-jarige Kop greep de laatste vijf jaar mis met haar team, telkens ging het kampioenschap van de eredivisie naar Twente, de grote rivaal. ‘Hij moest weer eens naar huis toe’, zegt de reservedoelman van het Nederlands elftal met veel Amsterdamse branie.

‘Wij zijn Ajax, wij zijn de besten’, klonk ook alweer door het stadion van Zwolle. Na de 6-1-winst op PEC klopt dat dit jaar ook, maar de kampioensschaal voelde zich in het verleden vaker ‘thuis’ in Enschede. Twente was al acht keer het beste vrouwenteam van Nederland , op de kampioensshirts van de Ajax-speelsters stond nu een gouden 3, zo vaak ging de titel naar de hoofdstad.

Angstgegner Twente

De angstgegner uit Enschede was wel een beetje in de koppies gaan zitten, merkte coach Suzanne Bakker in haar eerste seizoen bij Ajax. De Amsterdammers waren in het verleden lang niet altijd de slechtste, maar op beslissende momenten en zeker ook in onderlinge duels bezweken ze vaak. ‘Daar hebben we het wel over gehad’, legt de coach, gehuld in Ajax-shirt, uit. ‘Hoe we ervoor konden zorgen dat het omgedraaid wordt.’ De sleutel werd vorige week gevonden, toen Ajax met een iets voorzichtigere tactiek Twente versloeg en de koppositie overnam.

Tegen PEC maakte Ajax het karwei makkelijk af, al was er vooral in de eerste helft wat geluk voor nodig. In de achtste minuut ontsnapte de ploeg toen een afstandsschot van Senne van de Velde op de paal belandde. De pas 17-jarige jeugdinternational probeerde het later nog een keer, maar zag de bal toen net naast de paal belanden. Kop moest bovendien ook nog zwevend een schot van Tess van Bentem uit haar doel werken.

De aanstaande kampioen sloeg zelf na die momenten van Zwolse druk juist genadeloos toe. Vlak nadat de bal op de paal was beland, lukte het Romée Leuchter een dieptepass goed te contoleren en de bal in het Zwolse doel te schuiven. Door twee goals vlak voor rust (Quinty Sabajo en weer Leuchter) was het verzet al gebroken, waarna Tiny Hoekstra (2x) en Ashleigh Weerden er een kampioensscore van maakten.

Groot gat

Zo kaapt Ajax in de slotfase van het seizoen de titel van Twente, dat lange tijd juist ongenaakbaar leek. De twee clubs zijn al jaren de grootmachten in het vrouwenvoetbal, maar dit jaar was het gat met de concurrentie nog groter dan in vorige jaren.

Vooral Twente reeg de monsterscores aaneen, gemiddeld scoorde de ploeg met topscorer Fenna Kalma – dertig doelpunten – meer dan vier keer per wedstrijd. Keeper Daphne van Domselaar kreeg er bovendien maar zes tegen, maar twee daarvan zorgden voor een verlies tegen nieuwkomer Fortuna Sittard, dat knap debuteerde met een derde plaats. Die miskleun breekt de ploeg nu op. En dat is even wennen voor René Roord, de manager van de Twente-vrouwen. ‘Dit jaar speelden we lang zó goed, als het dan toch nog misgaat, is het wel een teleurstelling.’

Roord weet al wel waar zijn humeur weer van kan opfleuren. Een tijdje terug zei hij dat hij één ding nog belangrijker vond dan het kampioenschap: hij hoopt dat Twente zich eindelijk eens weet te plaatsen voor de groepsfase van de Champions League. ‘Dat hebben de speelsters misschien iets te letterlijk genomen’, lacht hij. ‘Maar dat is wel onze doelstelling. Ik vind dat wij daar gewoon een keer bij moeten zitten. Of een andere Nederlandse club, want dat is goed voor het Nederlandse vrouwenvoetbal.’

Ambities

Ajax en Twente mogen komend seizoen, net als voorgaande jaren, proberen door te dringen tot de beste zestien clubs van Europa. Twente beet zich al twee keer stuk op Benfica, Ajax wist dit jaar bijna te verrassen tegen Arsenal, maar een goal van Vivianne Miedema nekte de Amsterdamse ambities.

De Women’s Champions League is niet te vergelijken met het miljardenbal bij de mannen, maar de competitie is wel sterk in aanzien gegroeid. De toeschouwersaantallen zijn dit jaar flink toegenomen en voor clubs valt flink wat prijzengeld te verdienen.

Belangrijker is dat Ajax en Twente snakken naar meer serieuze tegenstand. De vreugde om de titel mag dan groot zijn in Amsterdam, ook daar gaat de blik al vooruit. ‘Met alle respect voor de andere ploegen in de eredivisie’, zegt ook Ajax-coach Bakker, ‘wij willen gewoon vaker topwedstrijden spelen.’