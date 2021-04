Voetbalster Lieke Martens: ‘Ik ben meestal op mezelf aangewezen’

Lieke Martens in actie in het Barcelona-tenue, februari 2019. Beeld Getty

Zondag ontvangt Barcelona het sterke Paris SG, na de 1-1 van vorige week in Frankrijk, in de halve finales. De eventuele finale is tegen de winnaar van Chelsea - Bayern München.

Ja, in het vrouwenvoetbal, waar vroeger aparte clubs heersten, zoals Turbine Potsdam uit Duitsland of Umea uit Zweden, zijn de namen steeds vaker dezelfde als bij de mannen. Het vrouwenvoetbal krijgt impuls na impuls. Deze week werd bekend dat de Uefa meer geld gaat uitkeren aan de Europese deelnemers. Een volgende stap is meer aandacht op tv, want zelfs de Champions League is soms nauwelijks te vinden.

De speelsters beseffen hoe belangrijk de trofee is. ‘De Champions League staat hoog op mijn lijstje’, zegt Martens aan de telefoon. Martens is de dribbelaar die nu al ruim tien jaar in het buitenland woont. Als Limburgs meisje vertrokken naar België, via Duitsland en Zweden in Spanje beland. Intussen geniet ze van de immense groei van haar sport.

Eenzaamheid in tijden van corona

Daar staat een prijs tegenover: de eenzaamheid. ‘Alleen in een appartement wonen.’ Dat is soms moeilijk, zeker in tijden van corona. ‘Ik ga daarover niet liegen. Dat kost me steeds meer moeite. Het is steeds zwaarder, om bijna elke dag alleen te zijn. Ik zou best nog eens in de Nederlandse competitie willen spelen, als het niveau daar hoog genoeg is. De ontwikkelingen zijn goed.’ Qua algeheel niveau scheelt het misschien niet eens zoveel met Spanje, maar Nederland heeft niet zo’n club als Barcelona, die ver boven de rest uitsteekt in het land en meedoet in de Europese top. ‘Ik wil gewoon alles uit mijn loopbaan halen.’

Kijk naar het immense verschil in de Spaanse competitie. Barcelona won onlangs met 7-1 van de nummer twee en is bijna kampioen. De 25 duels in de competitie zijn allemaal gewonnen, met een doelsaldo van 127-5. Levante heeft zeventien punten achterstand, en twee duels meer afgewerkt. Voor ware krachtsinspanningen is Barcelona aangewezen op de Champions League, waarmee Martens twee seizoenen geleden de finale verloor van Lyon. ‘Maar we zijn veel beter dan toen, zeker fysiek. Bij de Champions League ligt onze focus.’

De ploeg heeft een sterke, internationaal getinte selectie waarin Martens niet eens altijd basisspeler is. Bovendien wordt ze soms als rechtsbuiten opgesteld, en dat is lastig ‘met de automatismen. Alles is net tegenovergesteld’. In de eerste wedstrijd tegen Paris, dat verrassend veelvoudig winnaar Lyon uitschakelde, deed ze 75 minuten mee als linksbuiten.

Corona heeft de eenzaamheid aangewakkerd. Haar vriend woont in Nederland. Door reisbeperkingen ziet ze hem en haar ouders weinig, terwijl ze zichzelf beschouwt als familiemens. ‘Ik ben meestal op mezelf aangewezen, terwijl het toch normaal is dat je in de buurt wilt zijn van de mensen van wie je houdt.’ Het is dat gevoel tegenover haar brandende ambitie die ze al voelde als kind, in tijden dat het nog ondenkbaar was dat een meisje carrière kon maken in het voetbal.

Beste speelster van de wereld

Dat is haar inmiddels op indrukwekkende wijze gelukt. Ze was beste speelster van de wereld en vloog met Lionel Messi in een privéjet naar de prijsuitreiking. Ze nam dit seizoen een reclame voor chips op met Messi en Pogba, al waren de beelden dan apart van elkaar geschoten. Wie had dat allemaal kunnen denken? Europees kampioen, tweede van de wereld. Een biografie, reclamecontracten. Maar de sportieve ambities prevaleren. Straks naar de Olympische Spelen, het afscheidstoernooi van bondscoach Sarina Wiegman. De bond zoekt al tijden naar een opvolger. Martens is vrij gemakkelijk. ‘Ik heb niet zo’n sterke voorkeur, al ben ik nieuwsgierig. Ik sta open voor alles. Als het maar een goede match is.’