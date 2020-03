Voetbalseizoen zo goed als voorbij

Station Galgenwaard. Beeld BSR Agency

Ook de KNVB was maandag verrast met de aanvullende maatregelen die de overheid trof, waarbij de politie forse boetes kan uitdelen als drie mensen of meer niet tenminste 1,5 meter afstand houden. De KNVB voert nog overleg met de ministeries van VWS alsmede Justitie en Veiligheid over de precieze implicaties van de maatregelen. Daarop volgt dinsdag een vergadering met de Eredivisie CV en de Coöperatie Eerste Divisie, waarin de clubs uit het betaald voetbal zijn verenigd.

Een woordvoerder van de bond geeft toe dat de periode van 1 juni tot 30 juni, de laatste dag van contracten, erg kort is om het seizoen nog uit te spelen, terwijl nog niet met zekerheid valt te zeggen of de maatregelen slechts tot 1 juni gelden. Bovendien zijn ook accommodaties gesloten en kunnen elftallen vooralsnog niet trainen. De bond wil alleen nog geen definitieve conclusies trekken, ook omdat in juni mogelijk wat mogelijk is.

Directeur Mattijs Manders van de ECV acht het ‘technisch bijna niet mogelijk’, om het seizoen nog uit te spelen, al wil hij voor de zekerheid het overleg van dinsdag afwachten. ‘Ik ben wel verrast met de beslissingen van de overheid. Ik had gedacht dat op zijn vroegst volgende week aangescherpt beleid bekendgemaakt zou worden, mede omdat de overheid liet weten dat deze week de eerste resultaten van vorige week genomen maatregelen zichtbaar moeten zijn. Het lijkt ook een beetje op symboolpolitiek, maar dat is mijn persoonlijke mening. Alsof ze geïrriteerd zijn door de beelden van volle stranden van afgelopen weekeinde.’

Ook voorzitter Jevgeni Levtsjenko van de vakbond VVCS ziet het op een of andere wijze uitspelen van het seizoen als een ‘lastige’ opdracht. ‘Spelers kunnen ook niet met elkaar trainen. Voetbal is een contactsport, met duels, met spelers die hijgen in elkaars gezicht, met rondvliegend speeksel. Als je logisch nadenkt, wordt het moeilijk. Het zal hoe dan ook een puzzel worden. Maar laat duidelijk zijn dat alles moet wijken voor de gezondheid van de bevolking. Dat horen we ook van spelers. Een groep wil weer trainen, anderen denken alleen aan de gezondheid.’

De vraag is of de KNVB nog een plan formeert als alleen juni resteert om te voetbalen. Zijn clubs dan voldoende getraind om aan beslissende wedstrijden te beginnen? De vraag is ook of de KNVB dan een kampioen uitroept, mochten er geen wedstrijden meer zijn. Ajax is koploper in de eredivisie, op doelsaldo voor AZ. Ajax en AZ hebben nog negen wedstrijden af te werken. Zeker voor de inschrijving voor de Champions League is van belang wie kampioen wordt. Met deelname aan de Europese topcompetitie, waarvoor de Nederlandse kampioen volgend seizoen rechtstreeks is geplaatst, is zeker veertig miljoen euro gemoeid.

De bond werkt aan verschillende scenario’s, om eventueel nog een staartje seizoen te spelen. Alles kan daarbij ter sprake komen. Een beslissingsduel om de titel. Geen degradatie. Twintig clubs in de eredivisie van volgend seizoen. Manders: ‘Van belang is hierbij ook de rol van de Europese bond Uefa. Het zou goed zijn als de Uefa een soort van uniform beleid vormt. Anders krijg je allerlei discussies, als Nederland A doet, België B en Spanje C. Terwijl je het toch al nooit goed doet. Maar voor AZ is zo’n beslissing over het kampioenschap natuurlijk heel spannend, om één voorbeeld te noemen. En als je het seizoen als niet gespeeld beschouwt en dezelfde clubs als dit jaar aan de Europese toernooien laat meedoen, zal de ene club tevreden zijn en de andere niet.’

Het einde van de competitie gloort ook in het amateurvoetbal en verschillende andere teamsporten, al had volleybal dan al besloten het seizoen als beëindigd te beschouwen en geen kampioen uit te roepen.

Opvallend is dat VfL Wolfsburg uit de Bundesliga van Duitsland besloot de training te hervatten. De Nederlandse spits Wout Weghorst, tevens international, reageerde als volgt op vragen over die hervatting. ‘Ik mag helaas geen interviews geven omtrent dit thema. Is echt strikt verboden door de club.’