Voetbalnomade Thomas Bruns speelde in drie jaar bij vijf clubs, maar niet uit vrije wil

Thomas Bruns in het shirt van VVV, in duel met Mitchell van Bergen en Ricardo van Rhijn van SC Heerenveen. Beeld ANP Sport

In 2017 hij een transfer van Heracles naar Vitesse en speelde vervolgens bij FC Groningen, PEC Zwolle en sinds twee weken bij VVV. Bij twee teams was hij na een half jaar weer weg. Voelt Bruns zich de nomade van het Nederlandse profvoetbal?

‘Het heeft allemaal niet in mijn voordeel gewerkt’, zegt de 28-jarige middenvelder in het stadion van VVV in Venlo. ‘Het was beter geweest als ik bij Vitesse tweeënhalf jaar in de basis had gestaan. Maar het is anders gelopen. Het went snel als ik van club ben veranderd, ik probeer me zo snel mogelijk aan te passen. Ik ben blij dat ik weer kan spelen bij VVV.’

Vitesse 2017-2019

‘Ik had ruim zes jaar bij Heracles gevoetbald, dicht bij mijn omgeving. Ik wilde ergens anders kijken en tekende voor vier jaar bij Vitesse. Ik draaide goed, speelde met Vitesse om de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord. Tegen het einde van dat seizoen werd trainer Henk Fraser ontslagen en wonnen we met Edward Sturing als interim-coach de play-offs.’

Bruns, op afgemeten toon: ‘Daarna kwam de Russische trainer.’ Met Leonid Sloetski voelde hij geen klik. De voormalige bondscoach van Rusland, die na zijn vrijwillige ontslag eind 2019 weer in zijn vaderland werkt, beklaagde zich in de Volkskrant over de mores in Nederland. ‘Telkens die ja-maar cultuur bij spelers en vragen waarom ze reserve zijn.’

Vitesse Beeld ANP

Bruns, glimlachend: ‘Ik was een van de eerste spelers die zijn kantoor binnenstapte en om uitleg vroeg. Ik begon in de basis, maar bij de eerste competitiewedstrijd tegen FC Groningen stond ik er zonder uitleg naast. Ik wilde graag weten wat ik moest doen om mijn basisplaats te heroveren, maar Sloetski was er niet van gediend. Sindsdien is onze relatie vertroebeld. Nederlandse prof zijn nu eenmaal mondig. Ik kwam niet meer aan spelen toe.’

FC Groningen 2019

‘Groningen was vijftig minuten rijden vanuit mijn woonplaats Wierden. Soms overnachtte ik bij mijn ploeggenoot Mike te Wierik. Ik begon goed, scoorde uitgerekend tegen mijn oude club Heracles twee keer. Ik heb redelijk goed gespeeld, FC Groningen was moeizaam begonnen en kwam sterk terug in de tweede seizoenshelft.

‘Ik deed ook weer mee tijdens de play-offs voor Europees voetbal en meldde me vervolgens weer bij Vitesse. Een gesprek met Sloetski haalde weinig uit, opnieuw raakte ik op een zijspoor. Ik vind Sloetski een geweldige persoonlijkheid, maar als trainer ben ik niet zo’n fan van hem.’

FC Groningen Beeld Hollandse Hoogte / Ronald Bonest

PEC Zwolle 2019-2020

‘Mijn vroegere trainer John Stegeman haalde me naar Zwolle. Hij kende me door en door en had me zelfs aanvoerder gemaakt bij Heracles. Bij Zwolle was Stegeman een andere trainer en omgekeerd zag hij een andere Thomas Bruns dan bij Heracles. Dit keer klikte het niet.

‘Ik speelde een paar goede wedstrijden tot het duel met RKC toen ik in de rust werd gewisseld. Ik was slecht, maar Stegeman had nog tien spelers kunnen vervangen. Sindsdien heb ik geen kans meer gehad. Hij vond dat ik mijn niveau niet haalde, ik was het niet met hem eens.’

PEC Zwolle streed tegen degradatie, Stegeman raakte in diskrediet nadat hij onder invloed een auto-ongeluk had veroorzaakt. ‘Ik weet niet of hij daardoor meer onder druk stond. Feit is dat ik niet meer aan spelen toekwam. Ik had van Stegeman meer krediet verwacht. Ik kijk echt wel in de spiegel: doe ik er alles aan? Maar je hebt ook een trainer nodig die het in jou ziet zitten.’

Bruns raakte in conflict met de clubleiding toen hij het trainingskamp met FC Zwolle meed. Op eigen verzoek, aldus de directie. ‘Ik weet niet waarom het spel zo is gespeeld’, aldus Bruns. ‘Tot mijn verbazing las ik in de media dat ik had geweigerd om me aan te sluiten voor de trainingsstage. Het was precies andersom, mijn zaakwaarnemer liet me weten dat de club me niet mee wilde hebben.

‘Ik was boos, wat had ik nog te zoeken bij Zwolle als ik op die manier mijn eigen glazen zou ingooien? Dat slaat nergens op. Na een moeizaam gesprek met trainer Stegeman moest ik me bij het tweede elftal melden. Speel je plotseling op maandagmiddag op een bijveld tegen de reserves van Willem II.

PEC Zwolle Beeld Hollandse Hoogte / Henry Dijkman

‘Tijdens de trainingsstage van het eerste elftal trainde ik noodgedwongen met de ploeg onder 19 jaar. Stond ik tussen jongens die na de training naar school gingen. Het was zuur, ik heb het er moeilijk mee gehad. Ik weet tot op de dag van vandaag niet of het door mijn gesprek met Stegeman komt, maar dat hoort ook bij de voetbalwereld.

‘Je bent in feite een goedbetaalde slaaf. Ik voel me niet gedwongen om mijn werk te doen, maar je bent als voetballer soms een pion in een ondoorgrondelijk krachtenveld. Ik ben er meerdere keren tegenaan gelopen. Ik ben geen moeilijke jongen, iedereen die met mij heeft gewerkt kan dat beamen. Ik heb er ook bij de reserves van PEC nooit met de pet naar gegooid.

‘Waarom heeft Stegeman geen open kaart met me gespeeld? Ik had het op prijs gesteld als hij eerlijker was geweest. Hij heeft me wel gebeld om me succes te wensen bij VVV. John baalde dat het bij Zwolle niet zo is gelopen als we voor ogen hadden.’

VVV 2020

Voor het eerst moest Bruns tijdelijk verhuizen, Limburg is te ver van zijn woonplaats Wierden. ‘Ik woon nu tijdelijk in een bungalow in Droomparken. Ik wilde het mijn vriendin en mijn zoontje van vijftien maanden niet aandoen om mee te gaan. Aanvankelijk zou ik terugkeren bij Vitesse, trainer Edward Sturing wilde me er graag weer bij hebben.

‘De club had geen budget meer, er waren reeds andere spelers aangetrokken. Bij PEC was mijn rol uitgespeeld, Vitesse-aanvoerder Bryan Linssen speelde een bemiddelende rol bij mijn overgang naar zijn vroegere club VVV. Hij kent ook de mensen in Twente en zei: de Limburgers zijn net zo warm en gastvrij. Bryan adviseerden me om in Venlo mijn plezier terug te vinden.’

VVV Venlo Beeld Hollandse Hoogte / Gerrit van Ke

Ook bij zijn tweede optreden voor VVV tegen Heerenveen hield Bruns het zaterdagavond 75 minuten vol. ‘Ik mis nog wat wedstrijdritme, het gaat steeds beter. Ook bij VVV kan ik me als diepgaande middenvelder manifesteren.’ VVV koesterde de 1-1 in Heerenveen. ‘We schieten er niet veel mee op, al blijven we ongeslagen in 2020.’

Zo ruilde Bruns het foeilelijke kunstgrasveld in Zwolle in voor het andere in Venlo? Bruns: ‘Ik ben een supporter van natuurgras, maar ik speel al sinds de jeugd bij FC Twente op kunstgras. Ik heb ook ervaring met degradatievoetbal, zowel met Heracles als met PEC Zwolle. Ik weet wat daarbij gevraagd wordt.’

Vrijdag wacht hem een pikante confrontatie met zijn vader Richard, als hij met VVV tegen zijn oude liefde Heracles speelt. ‘Heracles is zijn club, mijn vader heeft sinds deze maand een mooie functie als bestuurslid en komt uiteraard kijken. Ik verwacht de komende dagen wel een paar appjes van hem. Ik zal vechten om drie punten te halen voor VVV.’

VVV heeft geen optie tot koop bedongen, na de zomer keert Bruins opnieuw terug bij Vitesse. Zijn contract loopt tot 2021. ‘Het kan zijn dat de club me wil verkopen, al zou ik graag een herkansing krijgen. Misschien wil VVV me toch langer houden? In Twente zeggen we : kww, kieken wat wut, kijken wat het wordt.’

En lachend: ‘Ik zou graag in het buitenland nog eens een andere cultuur meemaken. Al wil ik nu wel eens voor drie of vier jaar mijn tent kunnen opslaan zonder te moeten verhuizen.’