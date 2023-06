Voetballers vergeten hun verantwoordelijkheid naar publiek

Laten we eerlijk zijn: van de vier Europese finales in ruim anderhalve week tijd was die van de vrouwen, tussen Barcelona en Wolfsburg in Eindhoven, verreweg het leukst om naar te kijken. Voetbal dat nog evolueert, dat een mate van onbedorvenheid in zich draagt. Wisselend spelbeeld, doelpunten. Gezelligheid op de tribunes. Sport zoals het ooit begonnen moet zijn. Strijden met open vizier en elkaar na afloop de hand schudden.

De mannen? Eerst lagen al die getatoeëerde boys van Sevilla en vooral AS Roma zich vreselijk aan te stellen. Het was zo erg, dat de toch al door spelbederf geïrriteerde Marco van Basten in de pen klom en een brief naar zijn oude Fifa-vriend Gianni Infantino stuurde, met de strekking dat het afgelopen moet zijn met de ongein. Goed zo Marco. Het zal wel niet helpen, maar het is prettig dat er nog mensen opstaan tegen de verloedering.

Over de auteur

Willem Vissers is meer dan 25 jaar voetbalverslaggever. Hij versloeg acht WK’s. Vissers schrijft elke week een sportcolumn voor de Volkskrant, die niet noodzakelijkerwijs de mening van de redactie reflecteert. Lees hier onze richtlijnen voor columns.

Daarna lieten West Ham United en Fiorentina zien dat de finale van de Conference League niet voor niets de derde garnituur van Europa is, met voetbal dat nergens op leek. Tenslotte, op de top van de Olympus, wisten de multimiljonairs van Manchester City en Internazionale nauwelijks te vermaken. Dat was vooral de ‘verdienste’ van de ontregelaars van Inter, die pas na de achterstand ontdekten dat ze aardig kunnen voetballen.

Het was zo’n typische wedstrijd om thuis de bijlagen van de kranten grondig door te spitten. Niet eens anderhalf miljoen mensen keken in Nederland naar de belangrijkste clubwedstrijd van het jaar, in een toernooi waarin Nederlandse clubs, een uitzondering daargelaten, weinig meer te zoeken hebben vanwege de samenballing van kapitaal elders.

Klierende spelers

Ja, het was warm, en de terrassen zaten vol. Blijkbaar zijn de verwachtingen bij de gang naar het terras hoger dan bij het inschakelen voor zo’n wedstrijd, waarin vaak niets meer gebeurt, omdat spelers voortdurend klieren en op de ander letten in plaats van op zichzelf.

Alleen de zege telt in de finale, zeggen degenen die denken dat in sport alleen winnen telt. Dat is een schromelijke vergissing. Alleen winnen telde zondag voor een mannetje of 300, rond een bloedheet kunstgrasveld in Oosthuizen, waar Onze Gezellen uit Haarlem probeerde in de vierde klasse van de amateurs te blijven. De schrijver van dit stukje was nerveuzer dan voor welke klus in zijn werk, omdat onze 17-jarige zoon, jeugdspeler, linksbuiten stond en de club veel van hem verwachtte.

Na ruim een uur was alle nervositeit ingeruild voor trots, na zijn wissel. De wedstrijd was beslist en net als vorige week bij het eerste duel met gevaar voor degradatie, scoorde hij twee keer. Hij liep langs rijen clubgenoten langs de kant en gaf iedereen een handje. Alleen: in de allergrootste wedstrijden gaat het juist om meer dan winnen, want het voetbal op het hoogste niveau is een amusementsindustrie.

Al die neutrale kijkers willen spektakel, gekoppeld aan sportiviteit. Doelpunten. Ze willen bewonderen. Zich verwonderen. Voetballers krijgen mede zo schofterig veel betaald omdat ze in potentie een geweldige kijksport bedrijven. Hou daar even rekening mee in het vervolg, alsjeblieft.