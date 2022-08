Voetballers kruipen in het hoofd van de bondscoach, in de hoop op een plek in de WK-selectie

Bondscoach Louis van Gaal (r) wikt en beschikt. Met het oog op het WK zijn vele (potentiële) internationals neergestreken in de eredivisie waar ze verzekerd zijn van speeltijd. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De speellocatie, Qatar, mag dan niet al te aanlokkelijk zijn; een WK voetbal blijft een WK voetbal. Op de padelbaan wordt voetbalpensionado Robin van Persie nog vaak herinnerd aan zijn doeltreffende duikvlucht tegen Spanje op het WK 2014. Wesley Sneijder kan in nog zoveel gokreclames opduiken, dankzij zes WK-treffers regent het aanmeldingen voor zijn Sneijder Academy. Als iemand draait en de bal achter zijn standbeen meeneemt, wordt nog altijd gezegd: ‘Cruijffie’ of ‘Cruijff-turn’.

Cruijff deponeerde die beweging op het WK 1974. En het is maar de vraag of het jaarlijkse gehandicaptentoernooi bij FC Twente in 2016 was omgedoopt tot Sander Boschker-toernooi als de doelman had ontbroken op het WK 2010, ook al speelde hij geen minuut bij de finalist.

Over drieënhalve maand gaat het los in Qatar, daarna duurt het weer bijna vier jaar. Iedereen weet inmiddels: bondscoach Louis van Gaal heeft lak aan reputaties. Fitheid, spelritme en vorm zijn vereist. Zelfs de aanvoerders moeten ‘leveren’ anders worden ze gepasseerd. Georginio Wijnaldum en eerder Sneijder kunnen erover meepraten.

Eredivisie wint aan aanzien

Veel internationals verkasten deze zomer bijtijds of maakten snel duidelijk bij hun club te willen blijven. Opvallend: liefst dertien van de 32 spelers die de laatste twee interlands in beeld waren spelen dit seizoen in de eredivisie. Om met de bondscoach te spreken: is de eredivisie dan zo goed of is deze lichting toch niet zo geweldig? Door de goede prestaties in Europa vorig seizoen won de eredivisie onmiskenbaar aan aanzien. Ajax betaalt bovendien al jaren flinke salarissen, ook PSV tast diep in de buidel.

Van Gaal is altijd al een fan geweest van de eredivisie, die hij technisch en tactisch hoger inschat dan bijvoorbeeld de Italiaanse competitie. Op het ‘bronzen’ WK 2014 stelde hij soms wel zes eredivisiespelers op.

Met slechts twee oefeninterlands en nauwelijks voorbereidingstijd in het verschiet moeten (potentiële) internationals zich vooral bij hun club laten zien de komende drie maanden. Zo beschouwd is de terugkeer van Jasper Cillessen, Luuk de Jong, Guus Til en Steven Bergwijn naar de eredivisie niet zo vreemd. Ze kregen relatief weinig speelminuten bij hun vorige werkgever. Til speelde zich vorig seizoen weer bij de Oranje-selectie toen hij door Spartak Moskou werd verhuurd aan Feyenoord. Bij PSV, dat hem overnam van Spartak, heeft hij het beste van beiden: een prima salaris en een competitie waar hij tot zijn beste spel komt.

Cillessen verruilde Valencia voor Nijmegen, en Mestalla voor de Goffert. Een keuze uit sentimentele overwegingen, zei hij, maar wekelijks spelen en waarschijnlijk veel te doen krijgen, komt ook prima uit in de wetenschap dat de keeperstrijd bij Oranje helemaal open ligt.

WK als prettige bonus

Ook De Jong liet Spanje achter zich, hij werd overtuigd door het ambitieuze ‘project’ van PSV waar hij direct aanvoerder werd. Met een vergrote kans op het WK als prettige bonus. Bergwijn was basisspeler onder Van Gaal terwijl hij weinig minuten maakte bij Tottenham Hotspur. Een ‘godsgeschenk’ noemde Van Gaal dat. ‘Maar,’ vertelde Bergwijn kort na zijn overstap naar Ajax, ‘voor de bondscoach is het belangrijk dat ik regelmatig speel, zei hij. Het maakt niet uit waar.’

Waar Cody Gakpo nog twijfelt, willen Justin Bijlow, Jurriën Timber en Jordan Teze ondanks hun ontwikkeling bij hun eredivisieclub blijven. Ook oudere spelers als Blind, Berghuis, Klaassen, Martins Indi en Clasie passen vooralsnog voor een (laatste) buitenlands avontuurtje. Owen Wijndal maakte een binnenlandse transfer, van AZ naar Ajax. Ook hij consulteerde Van Gaal hierover. ‘Gefeliciteerd, een goede keuze,’ appte Van Gaal naar de linksback toen de deal rond was. Wijndal stuurde terug: ‘Dank u wel, ik hoop dat we samen het WK gaan winnen.’

Alleen Tyrell Malacia (van Feyenoord naar Manchester United) en Ryan Gravenberch (van Ajax naar Bayern München) waagden de sprong. Malacia stelde een paar maanden voor zijn overstap: ‘Het WK is mijn grote doel. Ik weet van mezelf hoe ik ben. Ik ken de situatie dat ik op de bank kom, dan raak ik niet in paniek want ik weet dat ik er uiteindelijk toch weer in kom.’

Grote talenten als Xavi Simons (van PSG naar PSV) en Bryan Brobbey (van RB Leipzig naar Ajax) maakten de omgekeerde weg. Brobbey, door Van Gaal nadrukkelijk gevolgd: ‘Het WK is geen doel, maar wel een droom.’

Van Mexico naar Antwerpen

Toeval of niet, maar Brobbey’s directe concurrent Vincent Janssen komt ook een stuk dichterbij voetballen, hij verruilt het Mexicaanse Monterrey voor Royal Antwerp FC waar Van Gaal lang geleden zelf voetbalde. Matthijs de Ligt koos eveneens voor een oude club van Van Gaal, Bayern München. Ook De Ligt, die overkwam van Juventus, raadpleegde de bondscoach: ‘Hij had alleen maar goede woorden voor deze club.’

De meeste internationals willen nu niet meer switchen. Ze weten hoe Van Gaal denkt: verhuizen en wennen aan een nieuwe cultuur, omgeving, competitie en club kost tijd en energie.

Maar de speler is niet de enige die bepaalt. Barcelona bijvoorbeeld heeft geld nodig en Frenkie de Jong en, in mindere mate, Memphis Depay kunnen daar met een transfer flink aan bijdragen. Vakkundig worden deze bouwstenen van Oranje richting uitgang geduwd, ook al stribbelen ze hevig tegen. Van Gaal zal het met lede ogen aanzien.

Vrolijker moet hij geworden zijn van de stap van Wijnaldum die al na een jaar van sterrenensemble PSG afdaalde naar AS Roma dat hem huurt met optie tot koop. De vraag is of de vechter Wijnaldum het zo snel zou hebben opgegeven zonder WK voor de deur. Maar hij speelt straks onder José Mourinho, die hem dolgraag wilde hebben en die trouwens ook nog eens voormalig assistent is van Van Gaal.