Oranje moest eind 1987 zonder publiek spelen. Beeld ANP

Betaald voetbal in de 1,5-metersamenleving ontmoet zeker twee problemen: het publiek zit te dicht op elkaar. En de spelers houden, in de geest van het spel, geen afstand. Is dat op te lossen?

Met probleem één valt af te rekenen, hoe rigoureus de oplossing ook is. Voetballen zonder publiek. ‘Daar is alleen geen bal aan’, zegt Berry van Aerle, voormalig international en oud-topspeler bij PSV. Hij voetbalde in 1987 in een leeg stadion De Meer in Amsterdam tegen Cyprus, met plaatsing voor het in 1988 gewonnen EK als inzet.

De wedstrijd moest opnieuw gespeeld, vanwege een bomincident eerder in Rotterdam. Voor straf speelde Oranje zonder publiek. ‘Dat is saai, als je gewend bent aan volle stadions. Je moet de motivatie veel meer zelf oproepen. Het spelletje is niet gemaakt voor lege stadions.’

Die laatste uitspraak is niet helemaal waar. Het spelletje is in eerste instantie gemaakt voor ontspanning en plezier. Hoeveel amateurs voetballen niet wekelijks zonder publiek? Maar betaald voetbal is een vermaaksindustrie, bedoeld voor publiek, in het stadion en voor tv.

Op 10 maart was een van de laatste echte wedstrijden, Frankrijk – Nederland voor vrouwen in Valenciennes. De wedstrijd was zonder publiek, als voorbode op wat komen ging. De schrapende stem van aanvoerder Sherida Spitse was vanaf de tribune perfect te verstaan. ‘Vooruit’, was haar meest gebruikte woord. Aanvaller Lieke Martens relativeerde de leegte. ‘Tot drie jaar geleden speelden wij vaker in een vrijwel leeg stadion, en op clubniveau spelen we tot op de dag van vandaag ook niet bepaald voor volle tribunes.’

Bij mannen zijn (vrij) volle stadions gewoon, zeker op het hoogste niveau. Van Aerle voetbalde vijftien jaar topvoetbal. ‘Overal ter wereld heb ik in volle stadions gevoetbald. Dat gaf een kick. Zo van: ik bén hier gewoon. Even was je zenuwachtig of gespannen. Als de wedstrijd eenmaal was begonnen, ging het vanzelf. Ik deed gewoon mijn werk zo goed mogelijk. Meer kon ik niet doen.’

Nu ziet hij lege stadions voor zich opdoemen, al is hij eigenlijk bij voorbaat tegenstander van dit scenario. Maar wie weet, is tot ver in de herfst geen voetbal voor publiek mogelijk. Of alleen met weinig supporters, ver genoeg gezeten van elkaar. Misschien gaan clubs genummerde seizoenkaarten verkopen waarop is aangegeven bij welke wedstrijd bepaalde toeschouwers welkom zijn. Voetbal zal dan nog meer tv-sport worden dan het al is. Er zullen overal camera’s staan. Van Aerle: ‘Als je een scheet laat, hoor je die de huiskamer inkomen.’

Dan de voetballers zelf, in een nog lastiger kwestie. Allereerst is de doorgang van wedstrijden onmogelijk, zolang de regering zelfs een wedstrijd zonder publiek als een evenement beschouwt. Mocht dat obstakel verdwijnen, dan is daar nog de gewenste onderlinge afstand van anderhalve meter. Onmogelijk in de meeste teamsporten. Voetballers duelleren. Het is moeilijk te verkopen dat voetballers of andere teamsporters dicht bij elkaar blijven en werknemers in andere bedrijfstakken dat niet mogen.

Voetballers vormen muurtjes. Ze spugen, zweten, ze vallen elkaar in de armen. Terwijl ze afstand moeten houden. In Duitsland is de training al hervat, in eerste instantie met groepjes. Via opbouw moet dat leiden tot voetbalgerichte training en hervatting van de competitie, net als in andere landen.

Als er in Nederland nog wordt gevoetbald dit seizoen, zal dat alleen bij de profs zijn. Zij hebben het grootste belang, beroepsmatig, vanwege kampioenschappen, plaatsingen voor Europees voetbal, plus het inlossen van tv-contracten. Meerdere medici stellen dat testen op het virus voor wedstrijden dan eigenlijk noodzakelijk is, zolang weinig bekend is over immuniteit en vaccins nog niet bestaan. Menig speler is ook ongerust of bang. Wie weet, wordt hij geïnfecteerd en neemt hij het virus mee naar huis, naar familie.

Is er voldoende testmateriaal? Tot nog toe niet. Wat als de spelers zich voor de aftrap laten onderwerpen aan controle? Hoe zal de maatschappij dan reageren? Vermoedelijk met verontwaardiging, want testen in de zorg is belangrijker dan bij voetballers die zo nodig hun competitie willen hervatten.

En als één voetballer drager is van het virus, gaat dan de hele ploeg in quarantaine? Of zijn jonge mannen bereid zich bloot te stellen aan enig risico? Zo van: virus of niet, ik loop weinig gevaar als gezonde sporter en ik voetbal. Voordat de eerste bal rolt, zijn nog talloze vragen op te lossen. Die gaan dan alleen over de afstand nemen, terwijl er nog zoveel meer vragen zijn met ongewisse antwoorden.