Voetballen voor Napoli is passie bij elke ademteug. Vraag het maar aan Ruud Krol

Ruud Krol als voetballer van Napoli in de uitwedstrijd tegen Como in 1982. Dominant en naar voren gericht. Beeld Foto: Hans Heus

Nooit meer kan Ajax wat Ruud Krol en co deden in hun koninkrijk in Amsterdam: drie keer op rij de Europa Cup I winnen, de huidige Champions League, van 1971 tot en met 1973. De (financiële) verhoudingen in het voetbal zijn veranderd. Laat het een troost zijn: voetbal gaat om meer dan winnen. Net als het leven zelf. ‘Van het verleden kun je niet leven’, zegt Krol. ‘We leven ons leven vandaag en morgen, daarop kunnen we ons richten.’

De eerste herinnering van Krol aan Ajax, verteld op een terras in Málaga, dicht bij zijn Spaanse huis: ‘De stijl van spelen, meer dan de successen. Het plezier om zo te voetballen als wij deden. Het was alleen niet altijd een kwestie van genieten, want we dachten dat het normaal was. Het was alleen niet normaal.’

Krol (73) oogt zoals hij voortleeft als voetballer. Verzorgd. Gebruind. Een blauwe korte broek met een bijpassend, veelkleurig hemd en natuurlijk, schoenen zonder sokken. Aan de arm zijn vrouw Maria Fe, zes jaar geleden in Napels ontmoet. Krol adviseert pil pil, garnaaltjes in pittige saus met veel knoflook. Het is eenvoudig om in hem de libero van toen te zien. Rechtop, elegant, lang haar, wijzend, de aanvoerdersband. Meetrekken ten aanval. De pass over veertig, vijftig meter.

Ajacieden van destijds waren rockers op kicksen. Hij luistert nog steeds naar muziek van toen. The Who, Rolling Stones, Animals, Beatles. ‘Van de week nog even naar The Kinks zitten luisteren.’ Krol was mode. Bij Napoli reisde hij van het vliegveld eens meteen naar de zaak van een bestuurder, die hem een pak aanmat. Hij is liefhebber van kunst. ‘Ik ga nog weleens een galerietje in.’

Het is ongelooflijk zoals hij situaties uit het verre verleden tot in detail terughaalt (‘Tardelli van Juventus breekt door op links, trekt met zijn linkerbeen voor, de middenvelder die met hem moet meelopen komt een pas te laat. Via zijn scheenbeen gaat de bal in de goal’). Als de borden allang zijn afgeruimd, schuift hij met glazen en servetten over tafel, dankbaar voor het frietje dat is blijven liggen. ‘Ik heb alles goed opgeslagen. Ik ben geen mannetje van het verleden, maar ik heb er veel plezier aan overgehouden.’

Totaalvoetbal

Tegenwoordig spreken de kenners nog over het totaalvoetbal van de Hollanders, het spel waarin iedereen meedeed, verdedigers aanvallers waren en aanvallers verdedigers, met het karakteristieke afjagen, dat nu druk zetten heet. De totaalvoetballers van toen wisten alleen niet dat ze totaalvoetbal speelden.

‘Ik kreeg dat pas door in mijn eerste wedstrijd in Vancouver, in 1980, tegen New York Cosmos. We hadden aardige internationale voetballers in ons elftal, maar het was ander voetbal. Wat voor ons normaal was, was voor hen abnormaal. Ze konden onze opvattingen, onze ideeën over voetbal niet begrijpen. Dan zei ik tegen Alan Ball (een beroemde Engelsman, red.): waarom doe je dat niet? Oh ja, zei hij dan. Een stationnetje overslaan, altijd diepte zoeken, dat zie je zelfs nu vaak de mist ingaan. Het gaat maar breed, breed, terug. Als je dat bij Rinus Michels deed, floot hij af op de training.’

Michels was de trainer met wie de reis begon. ‘We speelden op dinsdag tegen amateurs uit de vierde klasse, om de buitenspelval in te slijpen. Wat is het signaal als we op de buitenspelval spelen? Al die automatismen. De oriëntatie. Waar moet je staan? Daar is de bal, daar de tegenstander. Openstaan. Bal én tegenstander zien. Michels zei altijd: dek als basketballers. Voelen.’

Hij was de centrale verdediger die van Michels eerst linksback moest zijn. Op dinsdag en donderdag trainde hij het mindere linkerbeen, met assistent Bobby Haarms. ‘Ik had twee fantastische linkspoten voor me. Gerrit Mühren en Piet Keizer. En Johan (Cruijff) kon ook aardig overweg met zijn linkerpoot. Als wij een oefening deden, moest ik alles doen met links, Mühren en Keizer met rechts. Als het misging, werden we gedold. Daarom waren we ook zo sterk. Van de achttien spelers kwamen er tien of elf uit Amsterdam. Het was onze humor.’

Fans van Napoli hebben in 1982 altaar opgericht. Boven het wijnvat hangt een bord gericht aan de heilige San Gennaro, de patroonheilige van Napels, en Ruud Krol van wie wordt verwacht dat hij Napoli kampioen maakt. Beeld Nationaal Archief/Collectie Spaarnestad/ANP

Op het WK van 1974 volgt de ultieme voldoening, als Krol met links voorzet op Cruijff, tegen Brazilië. Nederland wint met 2-0 en speelt zijn eerste WK-finale. ‘Ik combineer met Rensenbrink, loop meteen door, geef de bal met links voor en Johan komt springend in. Goal. Fantastisch. Ook al hadden we niet gewonnen, het plezier dat ik die bal na zoveel training met mijn linkerbeen kon geven, was voldoende.’

Al die prijzen hebben hem gevormd, maar ze hebben zijn geluk minder bepaald dan de sfeer van toen, de stijl van voetbal, de authenticiteit, zonder grote commercie, zonder overschot aan zaakwaarnemers, zonder supportersrellen. ‘We speelden in De Meer met ons sterrenelftal voor 16 duizend mensen. Dan zeiden wij tegen elkaar: als we nu in Italië of Spanje speelden, voetbalden we voor 80 duizend man.’

Hectiek van Napels

Later, bij Napoli, voelde hij bij elke ademtocht de passie voor voetbal. Krol geldt nog steeds als ster in Zuid-Italië. ‘Wij hadden geen fantastisch elftal, maar een goed, gedisciplineerd team. We waren eens zestien wedstrijden ongeslagen. Toen ging het koken en borrelen. Er gebeurde veel in Napels. Onrust, criminaliteit.’

Hij ging eens een arme wijk in met tv-maker Harry Vermeegen. ‘We kwamen onaangekondigd. Dat vonden ze niks, want de president van de straat was er niet, hoewel de mensen vriendelijk waren. Omhelzen, kussen. Een week later was ik er weer, met een paar andere spelers. Kregen we twaalf flessen wijn, kilo’s pasta, vers gemaakt, en een gouden medaille. Ik zeg tegen de aanvoerder: zo’n medaille aannemen, doe ik nooit meer. Want ik kan dat niet terugbetalen aan die mensen. Ik kan alleen mijn best doen, maar ik kan niet elke week een 9 spelen. Napels was warmte. Het werd warmer, warmer en warmer. Dat is me altijd bijgebleven.’

Hij herinnert zich de Argentijnse coach Bruno Pesaola. ‘Hij zei toen het slecht ging: ‘Ruud, heb jij er bezwaar tegen als ik een magiër laat komen?’ Dus die magiër komt binnen, met een hele grote schaar, en knipt zo een pluk uit mijn haar, en ook bij andere spelers. Na de sessie wil de magiër met sommigen praten en als laatste met mij. Hij zegt dat het probleem bij mij ligt. ‘Die jongens verwachten dat je ze op hun plaats zet, dat je ze op de kloten geeft, zoals in het begin.’ Zondags, voor de wedstrijd, zie ik die gozer lopen, met een hoed met onze haren erin. Ging hij ze in de goal gooien. Ik moest zo lachen. Maar we wonnen die wedstrijd. Vanaf toen ging het beter en ging ik weer tegen ze tekeer.’

Hij is gek op de Italiaanse en Spaanse levensstijl. Waarom hij in Spanje woont? ‘Kijk even omhoog.’ De zon schijnt onbarmhartig. Als Ajax en Napoli tegelijkertijd spelen, kijkt Krol naar Napoli. ‘De competitie in Nederland is minder interessant dan de Italiaanse.’ Hij geniet nochtans van Ajax, al ziet hij jongeren vaak opvallende fouten maken. ‘Is niet erg, als ze er maar van leren. Ik zie elke wedstrijd van Napels. Ze zijn iets sterker dan Ajax, denk ik, al zijn veel spelers vertrokken. Ja, die Georgiër is fantastisch. Kvaratskhelia.’

Hij zou de Nederlandse sport iets meer Italiaanse warmte toewensen. Wat hij mooi vond: Italië voetbalde vorige week thuis tegen Engeland. ‘Op de tribune zat het hele team van het gewonnen WK uit 1982, veertig jaar later. Dat stoort mij af en toe in Nederland, dat wij die mentaliteit niet hebben om sporters die wat hebben gepresteerd, en ook anderen dan sporters, op niveau te waarderen.’

50 jaar na 1974

Het is een hint naar de herdenking, over twee jaar, van het legendarische WK van 1974, ‘dat ons voetbal op de kaart zette, met een bepaalde stijl. Maar zo’n herdenking moet uit het hart komen. Ambitie komt van de sportman zelf, het grote hart heb je of heb je niet.’

Het leven is vergankelijk, al blijft hij genieten. Hij treurt om de dood van menig collega. ‘Piet Schrijvers had een grote mond, maar ook een heel groot hart. Dat is belangrijk. We weten dat we allemaal gaan. Bij de een treft het me harder dan bij de ander. Toen Johan stierf, zat ik in Tunesië en was ik een paar dagen van slag. Mijn gabbertje Suurbier, dat pakte me echt. Wim Jansen sprak ik nog aan de telefoon toen hij 75 werd. Een paar maanden later ging hij weg. Maar het hoort bij het leven.’

Krol zelf voelt zich nog fit genoeg om te werken. Hij zou nog één keer trainer willen zijn. Hij is overal geweest en heeft veel gewonnen, in Afrika vooral. ‘Het moet leuk en uitdagend zijn. Ik vind het mooi als ik ergens heen ga waar ik niet weet wat me te wachten staat. Ik houd nog steeds van voetbal, van het plezier in voetbal. Bij een toernooi in Qatar met mijn Tunesische club Sfax kwam ik Nigel de Jong eens tegen. Coach, je speelt wel een mooi spelletje, zei hij. Ik vroeg hem: Nigel, waar komen we vandaan? Van Ajax. Waarin hadden we plezier? In voetbal. Geen tikkie terug. Vroeger had je dat stripverhaal van FC Knudde, met tikkie terug Jaap. Zo spelen veel clubs in het echt nu. Niet om aan te zien.’

Ruud Krol in de Johan Cruijff Arena Beeld ANP / Leo Vogelzang