Voetballen op een fiets met omgekeerd stuur en een zadel in plaats van bagagedrager, heeft ook een WK

Maleisië tegen Hongkong (in rood) vrijdag tijdens het WK cycle ball in Glasgow. Beeld REUTERS

Er klinkt weinig zo overtuigend als de presentator wiens stem door de luid afgestelde speakers komt. ‘Je slaat steil achterover. Je gaat dingen zien waarvan je dacht dat ze onmogelijk waren.’ Vervolgens betreden twee fietsende mannen verwoed op een licht verzet trappend de houten vloer. Om dan ter presentatie meermaals te keren. Welkom bij het WK cycle ball. De wielerdiscipline waarin in Glasgow ook regenboogtruien worden uitgereikt.

Geen gebrek aan afwijkende wielerdisciplines op het door wielerbond UCI georganiseerde ‘super-WK’ in Glasgow. Er is breakdancen op een BMX-fiets, amateurs wonnen regenboogtruien in marathonwedstrijden, er wordt op twee wielen geturnd, maar de opmerkelijkste wielerdiscipline lijkt toch cycle ball. Op slechts luttele meters van de plek waar baanwielrenner Harrie Lavreysen de afgelopen week zijn voorbereiding deed en twee gouden medailles won.

Het is een soort voetbal op een fiets. Cycle ball is een poging tot spektakel vermengd met historie: lichtstralen bewegen door de ruimte, luide muziek maakt van de Emirates Arena in Glasgow een soort poptempel, waar deze vrijdagmorgen om half tien vooralsnog zo’n honderd bezoekers op af zijn gekomen - later zal het wat drukker worden. Ondertussen doen de fietsen van de sporters denken aan rijwielen van tientallen jaren geleden.

Er wordt gereden op een licht verzet. Het zadel op de positie waar bij een stadsfiets de bagagedrager zit; halverwege het achterwiel. En het smalle stuur lijkt verlengd en vervolgens omgekeerd vastgezet, met de handvatten omhoog de lucht in. Met slechts af en toe een hupje bewaren de cycle ballers hun evenwicht. Er wordt voornamelijk ‘geschopt’ met het voorwiel. Zowel het lichaam als de fiets mogen gebruikt worden om de bal in het doel te krijgen, maar de voeten moeten altijd op de pedalen blijven.

Twee keer zeven minuten

‘De sporters hebben ontzettende concentratie nodig’, zegt de presentator deze morgen. Dus graag stil blijven zolang er gespeeld wordt. Maar daarna graag snel weer geluid maken, meldt hij ook. Een wedstrijd duurt twee keer zeven minuten. En voor wie het nog niet weet, vertelt hij voordat hij een langgerekte teleurgestelde kreet slaakt: als het doel van twee bij twee meter op het veld van elf bij veertien meter net gemist wordt, zeg je: ‘Ah’. De man vraagt ook applaus voor de vrijwilligster die tussendoor de vloer dweilt.

Cycle ball is geen nieuwe uitvinding om de wielersport gevarieerder te maken. Het is een discipline uit de historie. Uitgevonden in 1888, door de Duits-Amerikaanse acrobatische artiest Nicholas Edward Kaufmann. Volgens de overlevering wilde de stuntman zijn geliefde hond Mops voorzichtig opzij bewegen tijdens een oefening, toen het beestje tegen zijn voorwiel botste.

Dit kan ook met een bal, dacht Kaufmann vervolgens. Nu wordt er gespeeld met een bal van 20 centimeter doorsnede, gevuld met paardenhaar - materiaal dat heel vroeger weer gebruikt werd ter opvulling van wielerhelmen. Een helm dragen de spelers van Groot-Brittannië en Japan, die vandaag het twee dagen durende toernooi openen, dan weer niet. Elk team bestaat uit twee spelers, zonder vaste keeper. ‘Als je hieraan begint, moet je bijna compleet afleren hoe je moet fietsen. Want het grootste deel van de tijd ga je achterwaarts of sta je stil’, zegt de Brit Mark Percival, die samen met Jenson Harris, de jongste speler dit toernooi, een team vormt.

Favorieten voor de titel

Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië en Zwitserland zijn de toplanden, de favorieten voor de titel. Al wordt cycle ball over de hele wereld gespeeld. Een Nederlands team is in Glasgow niet aanwezig. KWV de Heidebloem, de enige officiële vereniging in Nederland voor het kunstwielrijden, beleefde groot cycle ball-succes in 1995 met winst in de B-poule op het WK in Frankrijk. Ze tellen 25 leden, schrijft de club op hun website waarop in 2019 voor het laatst iets is gepost.

Percival: ‘Een van onze jongere spelers heeft een Nederlandse ouder. We hopen dat de sport straks ook daardoor gaat groeien. Door zo’n connectie, om cycle ball breder te maken en onze discipline te beschermen. Nederland is vrij groot in fietsen.’ De Britten trainen twee keer per week, en haken soms bij de Duitsers aan voor een trainingskamp. Van de Oostenrijkers lenen ze materiaal. Zo sociaal is de cycle ball wereld. Een fiets is al snel 2.500 euro.

In Duitsland en België bestaan clubs al honderd jaar, vertelt Percival na zijn wedstrijd, terwijl het zweet van zijn gezicht druipt. ‘Het is vrij inspannend. De tactiek van voetbal gecombineerd met het fysieke vermogen van het bekende fietsen.’ Of ze zich meer voetballer voelen of meer fietser? Tegelijkertijd: ‘Allebei.’

In Groot-Brittannië is de sport slechts acht jaar oud. Een jaar geleden debuteerden Percival en Harris op het WK. Daarom kunnen ze hun schouders ophalen, als ze terugblikken op hun eerste twee verliespotjes van de dag: eerst met 11-0 van Japan, daarna met 10-0 van de Hongaren. Hun doel in Glasgow kan nog steeds gehaald worden: vier keer scoren, eentje meer dan een jaar geleden.