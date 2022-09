Voetballen in tijden van oorlog: Armenië versus Oekraïne. ‘Sport en politiek kun je niet scheiden’

In het nationale stadion van Jerevan was Armenië geen partij voor Oekraïne. De in het geel gestoken bezoekers wonnen met 5-0. Beeld Reuters

Grootscheepse protesten of statements bleven uit bij de bijzondere voetbalinterland tussen Armenië en Oekraïne, gespeeld in de Armeense hoofdstad Jerevan afgelopen zaterdag. Bijzonder omdat beide landen te maken hebben met agressie van buurlanden. Oekraïne kampt met de grootscheepse invasie van Rusland sinds eind februari, Armenië zag recentelijk de strijd met Azerbeidzjan om grensgebieden flink oplaaien.

De spelers van Oekraïne kwamen, zoals gebruikelijk sinds de inval van Rusland, het veld op met de nationale blauw-gele vlag om de schouders geslagen. Ter hoogte van de middenlijn in het nauwelijks halfvolle Vazgen Sargsyan-stadion (capaciteit: 14.400) hing een spandoek met ‘First Armenian Front’.

Ooggetuige en oud-international van Armenië Aras Özbiliz zag en hoorde verder geen politieke statements rond en tijdens de Nations League-wedstrijd die in 0-5 eindigde. Özbiliz: ‘Er waren maar weinig mensen, dat was eigenlijk een statement op zich. Armeniërs vinden het niet gepast nu naar een voetbalwedstrijd te gaan. De dag ervoor waren er weer schietpartijen bij de grens, er zijn bijna tweehonderd mensen omgekomen de voorbije periode. Bruiloften en verjaardagen worden uitgesteld.’

Angst in Jerevan

Mensen voelen zich niet onveilig in Jerevan, schetst Özbiliz. ‘Maar je hoort wel uitspraken uit andere landen dat zelfs onze hoofdstad hen toebehoort. Dus er is wel degelijk angst. Armenië was ooit een groot land in de Kaukasus, maar we zijn nu maar klein en er wordt steeds meer afgepakt.’

In de oorlog tussen Rusland en Oekraïne probeert Armenië zich zo min mogelijk te mengen. Er is teleurstelling dat Rusland, dat de grenzen in het gebied zou bewaken, niet ingreep in de strijd met Azerbeidzjan om de grensregio Nagorno-Karabach twee jaar geleden. Maar ook Oekraïne liet het toen in de ogen van veel Armeniërs afweten. Özbiliz: ‘We zitten hier echt tussen wal en schip, en weten niet waar het heengaat.’

Een succesje van de nationale ploeg op het voetbalveld kan zelfs in oorlogstijden voor een geluksmoment zorgen onder de bevolking. Özbiliz: ‘Armenië heeft een sportieve bevolking, we zijn vooral goed in worstelen en schaken, maar ook gek van voetbal.’

De veruit beste Armeense speler, Henrikh Mkhitaryan, stopte een jaar geleden met interlandvoetbal. Özbiliz zag tegen Oekraïne, dat aantrad zonder veel sterspelers, na de 0-2 ‘iets breken’ bij Armenië.

Niet bezig met voetbal

Het is voor veel voetballers uit landen in oorlog lastig om de focus erbij te houden, weet Jevgeni Levtsjenko, voormalig Oekraïens international. ‘Ik heb verschillende internationals gesproken, en veel van hen zijn helemaal niet bezig met voetbal nu. Roman Zozulya is bijvoorbeeld dag en nacht in de weer met spullen verzamelen en acties op te zetten vanuit Spanje, waar hij de laatste jaren voetbalde, om Oekraïne te helpen. Hij kan niet normaal slapen, zo zijn er meer.’

Bondscoach van Oekraïne Oleksandr Petrakov sprak uit dat hij de wapenen zou oppakken mocht hem daarom gevraagd worden. Hij kreeg een straf voor die uitspraak van de Uefa omdat ‘politiek en sport gescheiden moeten blijven’ waarop de Oekraïense voetbalbond beroep aantekende en Petrakov zijn uitspraak herhaalde. Levtsjenko vindt het ‘superraar’ hoe de Uefa reageert. ‘Sport en politiek kun je niet scheiden. Zeker niet in deze situatie. Het is niet meer dan normaal dat Petrakov zich zo uitspreekt. We moeten er alles aan doen om de westerse aandacht bij de oorlog in Oekraïne te houden.’

Vandaar ook dat Levtsjenko, momenteel druk bezig om ambulances vanuit Nederland naar Kharkiv te krijgen, het toejuicht dat de Oekraïense nationale ploeg blijft spelen. ‘Ik had gehoopt op een gezamenlijk statement met Armenië, omdat we beiden aangevallen worden, beiden in hetzelfde schuitje zitten. Het gaat om je vrijheid. We moeten het grotere plaatje zien, in Oekraïne wordt de vrijheid van Europa betwist, dat beseft niet iedereen.’

In de steek gelaten

In Armenië baalt men van de beperkte belangstelling voor hun lot. Özbiliz: ‘Armeniërs voelen zich een beetje in de steek gelaten. Wij zijn zo klein dat we geen partij zijn, kennelijk. Ik hoop dat wij ook gehoord worden.’

De Oekraïense voetbalcompetitie is recent weer opgestart, die van Armenië gaat gewoon door. Özbiliz (32), opgeleid door Ajax en ook spelend bij grote Russische en Turkse clubs, komt momenteel uit voor de Armeense club Punjik Jerevan. ‘We spelen voor het eerst in de historie Europees voetbal. Dat is mooi om mee te maken en biedt hopelijk enige troost.’

Het nationale voetbalelftal van Armenië speelde al geen rol meer in de Nations League-poule. Dat van Oekraïne kan poulewinnaar worden en daarmee promotie afdwingen naar de A-divisie, als het dinsdag wint van Schotland in het Poolse Krakau. Wat is de waarde daarvan? Levtsjenko: ‘Die is groot. De nationale ploeg zamelt geld in voor onze soldaten, vraagt aandacht voor hen. Soldaten aan het front zeggen tegen de internationals: wij vechten hier, jullie moeten dat op het voetbalveld doen zodat wij niet vergeten worden.’